Duro mensaje de Milei contra el periodismo: "Les llegó el momento de bancarse el vuelto por haber mentido"

El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra el periodismo en un duro mensaje que escribió en su cuenta oficial de X. Allí, acusó, a la prensa de "extorsionar", de "delincuentes" y advirtió que "les llegó el momento de bancarse el vuelto por haber mentido".

En un extenso mensaje, el mandatario, que en las últimas horas ya había agraviado por separado a los periodistas Marcelo Longobardi y Alejandro Bercovich, se dedicó a denunciar que "a gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia".

"A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan muestras de exquisitos en el arte", comenzó su descargo.

Y siguió con descalificativos aunque sin aclarar pruebas o precisiones de a quién podría estar dirigido: "A su vez, el oponente frente a su imposibilidad de defensa muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto. Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas. Por ende descubren que no sólo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico".

El momento más impactante de su comunicado fue cuando ya deslizó una amenaza: "A estos pseudoperiodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión. Por otra parte, cuando brindan esas respuestas conjuntas, los que se suman a esas cartas no sólo prueban que son cómplices de un modelo violentamente siniestro, sino que al unirse conforman una solución de colusión que hace a un mercado del tipo competitivo actuar como si se tratara de un monopolio".

Y concluyó: "Gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia. Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra. Es hora de que laburen honestamente. Les llegó la hora de competir de modo limpio. Sí, ahora van a ganar menos dinero pero eso es normal en un mercado libre. CIAO!".

Los últimos ataques de Milei a la prensa

La embestida de Milei se da un día después de la publicación de una entrevista que ofreció a Lex Fridman, un influencer informático que tiene un podcast en los Estados Unidos, en la que el Presidente sostuvo que los periodistas “ensobrados, corruptos” en la Argentina “son torturadores profesionales”.

Sin ir mas lejos, estos hechos también se dan luego de la presentación en sociedad de una facción libertaria, Las Fuerzas del Cielo, integrada por funcionarios, dirigentes y tuiteros. En esa presentación, en San Miguel, el militante de La Libertad Avanza Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan” en X, dijo que eran el brazo armado del Presidente y que había que, como mínimo, insultar a quienes tengan ideas de izquierda, a quienes llamó “zurdos hijos de puta”.

Allí también repitieron insultos hacia periodistas. Por ejemplo, el titular de la Fundación Faro -que baja la línea del Gobierno-, Agustín Laje, cargó en su discurso contra Marcelo Longobardi. “Se han ganado el legítimo odio de toda la sociedad civil”, indicó sobre los “periodistas ensobrados”.

En el caso de Bercovich, Milei citó un tuit de Federico Pinedo que desmentía una información que había dado el periodista, pero lo complementó con una carga de insultos. "Aquí un hilo de @PinedoFederico en el que deja en evidencia a la basura mentirosa de @aleberco. Propio de todo socialista que no puede criticar con fundamentos y por ello recurre a la mentira, aún siendo muy fácil de verificar la información. CIAO!".

JD / fl