Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron este martes una denuncia penal por los dichos de distintos dirigentes libertarios en el lanzamiento de "Las Fuerzas del Cielo", el autoproclamado "brazo armado de La Libertad Avanza". Los apuntados son Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo, quienes fueron acusados de “incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva”.

Según explicaron en el escrito, "en una democracia constitucional, las expresiones que promueven el uso de la violencia como herramienta política son absolutamente incompatibles con los principios fundamentales del Estado de Derecho". "La organización de un grupo que se autodenomina ‘brazo armado’ o 'guardia pretoriana’ no solo es contraria a la paz social, sino que representa una amenaza concreta a los derechos y garantías de todos los ciudadanos”, manifestaron.

La oposición criticó al "Gordo Dan" y su nuevo grupo oficialista: "Somos el brazo armado de La Libertad Avanza"

Respecto al acto de lanzamiento, Paulón sostuvo que contó "con una estética fascista y LGBT odiante". También se pronunció contra los dichos de los expositores, asegurando que “alientan el odio e incitan a la persecución contra un grupo de personas a causa de sus ideas políticas”, según consignó La Nación.

Y agregó: "La carga simbólica y discursiva de las expresiones emitidas por Parisini, en su calidad de integrante de La Libertad Avanza y responsable político del armado de este espacio, reviste especial gravedad porque provienen de un referente político con capacidad de influir en sectores sociales y políticos, a su vez convalidan y normalizan la violencia en el ámbito político: un mensaje que puede tener repercusiones directas en la conducta de los seguidores de este movimiento".

En el evento, que tuvo lugar el sábado pasado, “El Gordo Dan” afirmó que la agrupación era “el brazo armado” y la “guardia pretoriana” del presidente Javier Milei. Por su parte, Laje, que fue orador del encuentro, manifestó: “De un lado estamos los que defendemos la vida y la dignidad humana; y del otro lado están los zurdos hijos de puta… Lo mínimo que podemos hacer con ellos es insultarlos y si quieren llorar que lloren”.

Álvarez, uno de los alcanzados por la denuncia, aseguró que no tiene problema en presentarse delante de un juez. “Ratifico cada una de las palabras que dije y las voy a volver a decir adelante del juez, no tengo ningún problema, no me voy a dejar amedrentar por la izquierda que solo quiere prohibir y encarcelar, como históricamente ha hecho, siendo responsable de millones de muertos y encarcelados solo por no pensar como ellos”, indicó en diálogo con La Nación.

Sumado a esto, el influencer libertario Mariano Pérez instó a Paulón a denunciarlo: “Ya que estás Esteban Paulón, denunciame a mi también que hablé en el acto". "Este pelotudo a cuerda se piensa que nos va a poder callar pero lo único que hace es demostrar su verdadera mentalidad totalitaria. No vamos a retroceder un milímetro, a muerte con El Gordo Dan, Agustín Romo, Agustín Laje, Nahuel Sotelo y Alejandro Álvarez”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

MB / Gi