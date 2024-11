Gordo Dan contra Passerini: el influencer libertario insultó y descalificó al intendente Córdoba en su streamign

En el programa “La Misa” que conduce el famoso influencer libertario Gordon Dan insultaron y descalificaron al intendente de Córdoba. Lo trataron de “pelotudo”, “comunista”, “viejo meado” y hasta “esbirro de (Martín) Llaryora”, entre otros tantos.

Oriundo de Santiago del Estero, Daniel Parisini es el hombre detrás del perfil público “Gordo Dan”, muy similar a Daniel Passeini que es el nombre del intendente cordobés. Suele tener mucho peso en el armado comunicacional de Casa Rosada, participa de actos oficiales y anticipa qué funcionarios deben ser despedidos. En La Libertad Avanza repiten que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

El asesor presidencial y ganador de un Martín Fierro hasta tiene un programa en el canal libertario “Carajo!”. Se llama “La Misa”, que se emite diariamente. En el programa del lunes, casi al finalizar, un oyente apareció con un mensaje de voz y alertó que en Córdoba el intendente no autorizaba las aplicaciones como Uber.

“Impresionante lo que está pasado en Córdoba con el intendente comunista. Yo no entiendo como por disposición municipal podés prohibir como Uber, hermano”, se preguntó el Gordo Dan y lo lanzó como disparador en la mesa a sus panelistas.

Pero no todo quedó ahí, lo continuó una catarata de insultos y descalificaciones. “¿Quién sos loco? Dedícate al alumbrado público, bolud*” continuó el influencer. Otro de los participantes comparó la nueva aplicación que quiere lanzar el municipio con Uber. Señalando la cantidad de personas que trabajan en el desarrollo.

“Pará, me dicen por acá que es esbirro de Llaryora, en Córdoba La Libertad sacó el 75%, la están pifiando mal. No se pasen de comunistas”, continuó el conductor y peguntó el nombre del intendente al aire. Una vez que se lo pasaron, Gordo Dan miró a cámara y dijo: “Passerini, ¿quién te pensás que sos? Pelotudo. Como le vas a prohibir tener Uber a la provincia más liberal y de derecha del país. Dedicate a la limpieza y alumbrado público, listo. No rompan las pelotas”.

Luego de varios análisis y comentarios desconociendo la ordenanza, los libertarios continuaron atacando al intendente cordobés. Aún desde el municipio de Córdoba no respondieron a lo que pasó en Carajo.

“En el país del Javo y en la provincia del 75% , yo no lo puedo creer. Los cordobeses tiene que prender fuego la municipalidad”, cerró el debate el influencer.