El presidente Javier Milei destacó este martes el rumbo de su gestión, al asegurar que la economía argentina "está en un momento floreciente", luego de que en las últimas semanas el riesgo país y las cotizaciones del dólar hayan mostrado una baja, mientras que los bonos en el mercado local e internacional estuvieron en alza.

Sus declaraciones tuvieron lugar en una entrevista para el podcast del informático ruso-estadounidense Lex Fridman. "La economía argentina en este momento está floreciente. Y eso se sostiene a largo plazo con reformas estructurales, que es lo que hacemos día a día desregulando la economía", expresó el mandatario.

Para sustentar sus dichos, el presidente realizó un análisis sobre el nivel de pobreza que enfrenta la Argentina y sus causas, entre las que mencionó los "controles de precios, déficit fiscal que financiaba con emisión monetaria". "En el último año, financió 13 puntos del PBI con emisión monetaria. Eso genera una estimulación artificial de la demanda que pone presión sobre los precios", indicó.

"El control se aplica además sobre los productos que ingresan en el IPC, con lo cual la inflación estaba desfigurada. Eso lo que hacía era distorsionar los verdaderos niveles de pobreza, eran bastante más altos de lo que mostraba el gobierno anterior”, sumó.

En ese sentido, indicó que "lo único" que se puede hacer "para salvar gente es sincerar los precios y que los productos vuelvan a aparecer". "Se sinceran los precios de la canasta básica, es decir que cambian las líneas de pobreza y de indigencia, cuando usted hace eso claramente va a tener un salto de la pobreza. Eso la llevó al 57%", explicó.

Sumado a esto, subrayó que Argentina "encontró su piso de actividad en el mes de abril". "A partir de ese momento empezamos a experimentar una recuperación cíclica. Los salarios vienen creciendo todos los meses por encima de la inflación. Los salarios nominales le están ganando a la inflación. Ya estamos en niveles similares a los que teníamos en noviembre, lo mismo para las jubilaciones”, detalló.

Asimismo, destacó los resultados del "fuerte ajuste fiscal" que está llevando a cabo su gobierno. “Con el fuerte ajuste fiscal que hicimos hemos bajado el riesgo país de 3.000 puntos básicos a 770. Eso se traduce en menores tasas de interés y eso genera un aumento de la inversión y del consumo”, afirmó.

“También hay un rebote de actividad por la recuperación del ciclo de stocks, eso también está colaborando a que haya más puestos de trabajo y mejor remunerados. Esto es tan evidente que los salarios que más están creciendo son los del sector informal, quiere decir que la pobreza y la indigencia están cayendo mucho más rápido de lo que imaginamos”, añadió.

La batalla cultural para "evitar" el fracaso

En otro tramo de la entrevista, el presidente habló de la importancia de la batalla cultural para no ir "camino al fracaso". “Si usted no da la batalla cultural le va a pasar lo que a Chile, que tuvo un exitoso modelo económico, fue sostenido en el tiempo, pero en algún momento se cayó porque el socialismo de a poco fue tomando las instituciones, la educación y los medios de comunicación. Con eso atacó el sistema. Hay que dar la batalla en todos los planes, si uno no tiene presente eso va camino al fracaso”, afirmó.

En esa línea, apuntó contra el feminismo y el ambientalismo, a la par que lanzó una crítica al expresidente Alberto Fernández. "El presidente más feminista de la historia argentina, Alberto Fernández, molía a golpes a su mujer. Qué feminista raro”, ironizó. “Son formas que el socialismo llevó la lucha de clases a otros aspectos, generando discusiones y mentiras para cobrar impuestos”, sentenció.

De esa manera, sostuvo que la discusión política debe centrarse en tres planos: “En el económico, capitalismo de libre empresa. En el político, la democracia liberal republicana con control de poderes. Finalmente, la batalla cultural. En este último el socialismo ha sido exitoso, ganó muchas elecciones. Pero se está resquebrajando porque produce miseria".

Al respecto, justificó su postura con los resultados en el plano económico que le atribuye al liberalismo. “Los liberales producen buenos resultados en la economía y eso puede dar lugar a gobiernos sólidos. El problema es que los liberales no han dado la batalla cultural”, manifestó.

Las críticas a Cristina Kirchner y la lucha contra la corrupción

Durante otro pasaje, el presidente defendió su gestión en materia de transparencia. En ese sentido, usó como ejemplo la reacción que la administración libertaria tuvo luego de que Casación confirmara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. “Hemos vuelto a darle libertad a la Justicia, no presionamos. Durante mi gobierno no solo se condenó a Cristina Fernández de Kirchner, sino que además se condenó los dos ataques asesinos terroristas que hizo Irán”, mencionó.

Y agregó: “Si hay un gobierno que está peleando contra la corrupción somos nosotros. Cada desregulación es un privilegio que le quitamos ya sea a un político, a una empresa prebendaria o a un grupo de poder”.

“El kirchnerismo usaba pensiones por discapacidad para actos de corrupción. Por ejemplo, hay una ciudad que tienen más pensiones por discapacidad que gente”, continuó. “Nunca nadie en la Argentina luchó contra la corrupción de la manera que hemos hecho nosotros”, remarcó.

La alianza con Estados Unidos y la admiración a Donald Trump

Otra de las temáticas que abordó el mandatario fue la victoria de Donald Trump y la posibilidad de "avanzar y profundizar" en una alianza estratégica con Estados Unidos. “Con la apuesta a que Estados Unidos vuelva a ser el líder de Occidente, que viniera alguien que hiciera a América nuevamente grande apostamos a, en ese proceso, ser un aliado comercial, lo que además es una gran idea", expresó Milei".

Y agregó: "Entonces nosotros queremos avanzar y profundizar nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos también en términos de inversiones. También buscamos ser un aliado de la OTAN”.

Asimismo, aseguró que hay "varias cosas" que él admira del magnate republicano. "La primera es que probablemente, y ha dado pruebas más que suficientes en su primera presidencia, entiende la naturaleza de la batalla cultural. Él ha enfrentado el socialismo abiertamente, sus discursos van en contra del socialismo de manera abierta”, destacó el libertario.

También se refirió al ataque que sufrió el presidente electo durante un acto de campaña. “Otra cosa que yo también le admiro es el coraje. De hecho, gracias a Dios no lo mataron, pero fue por un pequeño acto que no lo mataron, que fue que justo se corrió. Y sin embargo, eso no lo amedrentó, siguió”, afirmó.