Presunto "problema de seguridad" con drones que sobrevolaron la Quinta Presidencial de Olivos

Un presunto "problema de seguridad" con drones habría ocurrido varias semanas atrás en la Quinta Presidencial de Olivos, según distintas versiones.

Dos periodistas cercanos a Javier Milei, Jonatan Viale y Lucas Morando, dijeron que el Gobierno nacional adjudica la presencia de estos aparatos a la Editorial Perfil, que niega su participación en lo ocurrido.

Ni desde la comunicación oficial de Casa Rosada, ni Presidencia, el Ministerio de Seguridad respondieron a las consultas de PERFIL.COM al momento de la publicación de esta nota.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el Ministerio de Defensa dijeron "desconocer" la información que difundieron los periodistas pero confirmaron la existencia de un sistema anti drones en la Quinta de Olivos funcionando para preservar la seguridad del presidente.

La existencia de un sistema anti drones en la residencia también fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una entrevista con el canal TN el martes 5 de noviembre. El funcionario agregó que no podía decir a quiénes pertenecían los drones "por un tema de seguridad".

Según su declaración jurada, Javier Milei aumentó el patrimonio casi un 500% en un año

El gobierno nacional está "enojado" con "periodistas y medios de comunicación" por lo ocurrido

Lucas Morando dijo en Radio Rivadavia que en octubre, en el momento en que Javier Milei estaba "tomando un café con un economista" en la residencia presidencial, el personal de Casa Militar -encargado de la protección personal del presidente- alertó por un "problema de seguridad".

"Había tres drones dando vueltas, vigilando la residencia de Olivos. A simple vista puede parecer un dron de vigilancia o que está buscando información de algún tipo", dijo Morando.

Citando la información que habría recibido de un ministro del gobierno, Morando dijo que "ahora en el medio de la residencia hay un radar especial anti drones con dos aparatos que bajan e inhabilitan los drones".

El periodista agregó que el gobierno nacional está "enojado" con "algunos periodistas y medios de comunicación" debido a este supuesto incidente.

Un buque británico con bandera de Malvinas entró en el Río de la Plata y está en el puerto de Montevideo

"¿Por qué es ese enojo? Porque se tuvo que montar todo un operativo especial de seguridad (...) Averiguaron y los drones eran de un medio de comunicación que tiene una parte empresa y otra de canales de televisión", explicó.

"Esto va explicar un poco por que hay una relación tan tortuosa entre el Gobierno y algunos periodistas, o algunos medios de comunicación", dijo Morando.

"Hay gente en el Gobierno, sobre todo gente de Casa Militar, que creen que en ese momento se cruzó un límite al mandar tres drones para sacar fotos y videos a la Quinta de Olivos, algo que cualquier ser humano sabe que es violar la seguridad", dijo.

En un video subido a YouTube, Morando aseguró que los tres drones pertenecen a un medio de prensa. "No son de Clarín, no son de TN, no son de La Nación", dijo.

Y agregó: "Yo tengo la información, son, en teoría, de un medio de comunicación que tiene algunos canales de tele, creo que tiene radios, algunas impresiones y esto hizo estallar en bronca al entorno presidencial, sobre todo por la seguridad".

El hecho fue contado por el periodista Jonatan Viale en el canal de noticias TN, quien aseguró, sin ofrecer pruebas, que los drones fueron enviados por Editorial Perfil.

"Milei mismo terminó confirmando lo de los drones", dijo Viale en su programa, mientras recordaban la información que había detallado Morando la semana anterior. Morando interrumpió a su compañero y aclaró: "No eran drones peligrosos. Me parece que eran con fines de espionaje periodísticos".

Al momento de consultar de qué medio eran, Morando sugirió que no eran de TN, que tampoco eran de La Nación, y Viale afirmó: "De Editorial PERFIL. Deben haber mandado para sacar fotos, ni idea".

Al explicar los motivos, Morando argumentó que "a Milei lo que lo saca es el tema de los perros", y Viale entendió que "quieren la foto de Milei con los perros, para ver si son cuatro o cinco". "Altísima investigación periodística, está bien", ironizó.

Javier Milei: "Un medio de comunicación metió tres drones dentro de la casa"

El domingo 4 de noviembre, en una entrevista con Amalia "Yuyito" González en el canal Magazine, Javier Milei dijo: "Un medio de comunicación metió tres drones dentro de la casa. Tienen derecho a investigar, informar, pero meterse en la vida privada es un exceso. Se resolvió fácil, los tiramos y además sabemos de quien son".

jd / ds