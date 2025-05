Dos empresas chinas abandonan proyectos de procesamiento de litio en Chile

Dos empresas chinas abandonaron sus planes de desarrollar proyectos de procesamiento de litio en Chile tras la caída del precio de este metal utilizado en baterías, lo que socava los intentos del país por agregar más valor a sus exportaciones mineras.

BYD Co. y Tsingshan Holding Group Co. no seguirán adelante con los proyectos para convertir carbonato de litio en cátodos para baterías recargables, confirmó el gobierno el miércoles.

Las inversiones descartadas, de las que informó inicialmente el periódico local Diario Financiero, se producen en un momento en que los productores de litio luchan por sanear sus balances tras la caída de los precios, que se han desplomado casi un 90% desde los máximos históricos alcanzados a finales de 2022. Los productores con mayores costos están perdiendo dinero después de que llegaran al mercado nuevos suministros, justo cuando la demanda de vehículos eléctricos comenzaba a ralentizarse.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Chile busca expandirse a nuevos tipos de extracción de litio

“Estas empresas han desistido y paralizado esa intención de inversión”, declaró el portavoz del gobierno, Aisen Etcheverry, en una entrevista con CNN Chile el miércoles. “Básicamente por razones comerciales vinculadas al mercado global del litio”.

En abril de 2023, BYD obtuvo acceso a precios preferenciales para el carbonato de litio producido por la chilena SQM para abastecer una planta que comenzaría a producir fosfato de hierro y litio para cátodos a fines de 2025. Pero, ante la caída de los precios, el gigante de los vehículos eléctricos no logró llegar a un acuerdo con las autoridades de Chile sobre las condiciones del proyecto.

En agosto, la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, dijo que esperaba que el inicio de la producción se retrasara debido a que continuaban las negociaciones.

Tsingshan, el grupo metalúrgico propiedad del multimillonario Xiang Guangda, también obtuvo acceso preferencial al litio chileno en 2023 para un proyecto de procesamiento.

Proyectos truncos

Los proyectos de cátodos ofrecieron a las empresas un punto de apoyo en un país con las mayores reservas de litio del mundo, mientras que a Chile les ayudaban a avanzar en la cadena de suministro de baterías.

“Las firmas, por supuesto, han planteado en realidad temas que van más allá de las dificultades con el gobierno”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la prensa el miércoles en Santiago. “Se buscó una solución, pero no fue posible lograrlo. Pero la estrategia del litio sigue adelante”.

Corfo, la agencia gubernamental chilena que supervisa las reservas de litio, no hizo comentarios de inmediato. Los representantes de BYD y Tsingshan en América Latina no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

LM