Evo Morales: "EEUU quiere crear un nuevo Milei en Bolivia"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Evo Morales citó un informe de la Agencia Estatal del Estado Boliviano que sugiere que Estados Unidos busca “consolidar la ruptura del MAS” e instalar “un Milei para adueñarse del litio”. “Es un derecho constitucional ser del pueblo o del imperio, ser de izquierda o de derecha, y los pueblos decidirán”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Evo Morales es el presidente del Presidente del Movimiento socialista (MAS) desde 1997. Fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia entre 2006 y 2019. Fue diputado del Congreso Nacional previamente entre 1997 y 2002. Durante su presidencia, colaboró en la decisión de los países del conosur de robustecer los acuerdos comerciales de los países del Mercosur. Hace algunas semanas, el mundo se conmocionó ante la denuncia de un intento de un golpe de estado que se estaba llevando adelante en Bolivia contra la gestión de Luis Arce, hecho que finalmente pasó por la presunta puesta en escena de un golpe.

Me imagino que estará preocupado por el crecimiento de la extrema derecha en las elecciones europeas, como en Holanda o Italia. Pero recientemente hubo una sorpresa en Francia, donde ganó la izquierda con Jean-Luc Mélenchon y en Inglaterra ganó el partido Laborista después de 14 años. ¿Cómo ve usted ideológicamente el cambio de época y el crecimiento de la extrema derecha en distintas partes del mundo como en Argentina con Milei, lo que fue en Brasil con Bolsonaro o la posibilidad de que Trump pueda ser presidente de los Estados Unidos?

Estados Unidos ya no es potencia económica, la Guerra Fría fracasó. Por tanto, ya no hay América porque los americanos no lideran el mundo hoy. Pero Estados Unidos sigue siendo potencia militar con la OTAN. Lamentablemente, la OTAN parece un Ministerio de Defensa de Estados Unidos y no puedo entender cómo los europeos están sometidos. ¿Qué está pasando en Europa? Yo pensé que como en tiempos pasados que lucharon contra las monarquías, pero ahora tiene un monarca mundial que está en Estados Unidos y financia guerras que no resuelven los problemas sociales. Lo que pasó en Francia, para mí, es una rebelión del pueblo francés contra estados coloniales sometidos a Estados Unidos. Son tiempos de nuevas revoluciones frente a la recolonización.

Aprovecho la oportunidad para comentar que la Agencia Estatal del Estado Boliviano informó que revelan plan estadounidense que busca la ruptura del MAS y crear un outsider, como un Milei más o menos, para adueñarse del litio. “La Paz, 18 de abril de 2024. Información filtrada de la Embajada de EEUU en La Paz, sistematizada por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios, da cuenta de un nuevo plan de Estados Unidos para llevar adelante la recolonización de América Latina y que apunta, en el caso de Bolivia, a consolidar la ruptura del MAS y crear una candidatura outsider para los comicios de 2025 con el objetivo de adueñarse de los recursos como el litio y las tierras”.

Esa es la nueva política de Estados Unidos. Frente a eso, no es posible que los gobiernos se sometan a esta clase de políticas. Lo de Europa da mucha esperanza y ojalá muchos países europeos puedan liberarse democráticamente de las políticas de intervención norteamericana.

¿Es posible un Milei en Bolivia y cuál es su propia perspectiva de cómo surgió Milei? ¿Cree que tiene que ver con lo que decía sobre Estados Unidos?

Se puede intentar. La gran ventaja que tenemos acá es que la revolución democrática y cultural es encabezada por el movimiento indígena. En el movimiento indígena, por herencia e historia, somos anticolonialistas y anticapitalistas. La lucha interna que tenemos es evitar que nos arrebaten esa revolución. Es un derecho constitucional ser del pueblo o del imperio, ser de izquierda o de derecha, y los pueblos decidirán. Lo más importante, y el mundo sabe, es que en 14 años demostramos, a la cabeza del pueblo indígena, que Bolivia tiene mucha esperanza y mucho futuro. Lamentablemente, en casi 5 años, dimos un giro profundo hacia atrás. Repito que las diferencias no son solo de carácter ideológico, sino también programático.

