Carlos Quenan: "En Francia no ganó la izquierda, se frenó a la extrema derecha"

El doctor en economía francés, Carlos Quenan, explicó explicó los motivos del triunfo en las elecciones legislativas de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular y resaltó el desafío de armar gobierno, ya que los bloques “no tienen muchos puntos en común”. Por otra parte, describió el surgimiento del líder de la coalición, Jean-Luc Mélenchon. “Es alguien que tiene un planteamiento bastante duro y radical en cuanto a la necesidad de una sexta república, con cambios institucionales importantes”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Quenan es economista y doctor de Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble. Además, es vicepresidente del Instituto de las Américas en Francia y profesor titular de economía del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, donde creó el Máster en Relaciones Europa-América Latina en 2018. También es consultor senior del Ministro de Educación y la Juventud de Francia.

¿Sobreestimamos el triunfo de la izquierda y la derrota de la derecha?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Digamos que la sorpresa es tan grande que uno puede tender a sobreestimar. Lo que ocurrió es que la izquierda quedó primera con alrededor de 180 diputados, cosa que era absolutamente imprevista. En segundo lugar quedó el centro, que es el macronismo y otros aliados, con 150, cuando se pensaba que podía llegar apenas a 100 y en tercer lugar, la extrema derecha, con 140 y tanto diputados, cuando se pensaba que podía tener entre 175 y 230.

Lo que podría haber sido un triunfo de la extrema derecha, con primera mayoría relativa, lejos sin embargo de la mayoría absoluta que necesita 289 diputados o más, puede llevar a pensar que es un gran triunfo de la izquierda. En realidad, es un gran triunfo de un movimiento que ha contribuido a frenar el acceso al gobierno de la extrema derecha, que es en parte el resultado de la acción de la izquierda que se movilizó rápidamente por abajo para militar intensamente en la segunda vuelta. También tuvo acuerdos por arriba, entre los sectores más extremos como el de Jean-Luc Mélenchon, hasta los sectores más socialdemócratas del partido socialista, los verdes, e incluso el partido comunista.

Sorpresa en las elecciones de Francia: la izquierda lideraría las legislativas por delante de Macron y la extrema derecha | Perfil

Además, hubo un acuerdo entre las fuerzas del presidente Emmanuel Macron y de Mélenchon para retirarse de la elección en aquellos sectores en donde los sondeos indicaban que alguna de las dos fuerzas se encontraba en tercer lugar. De esa manera, el mejor ubicado, ya sea del centro o la izquierda, veía su lugar reforzado por el voto del tercero que desistía de presentarse.

Todos estos factores dan cuenta de una realidad en la que no es fácil decir que ganó la izquierda: en realidad se frenó a la extrema derecha, esa es la constatación principal. La izquierda se unificó rápidamente y quedó en primera posición y en un buen lugar para ser primera opción para formar gobierno, pero sigue estando dividida entre posiciones diferentes. Con 189 diputados, va a necesitar acuerdos con otras fuerzas y ahí está el problema.

Los tres bloques que se han formado, el de la izquierda, el del centro y el de la extrema derecha, no tienen muchos puntos en común. Hay una buena parte del centro que no quiere de ninguna manera ir a la izquierda porque está Mélenchon y una parte de la izquierda que no quiere para nada al macronismo. El tema va a ser justamente cómo se logra salvar esta situación con acuerdos y con coaliciones puntuales para temas precisos sobre la base de una u otra coalición. En principio, debería ser en buena medida sobre la base del programa del Nuevo Frente Popular, de la izquierda, porque quedaron primeros, pero primeros en una asamblea dividida en tres bloques y sumamente fragmentada.

Concejal socialista en París: "No se puede hablar de un triunfo de la izquierda" | Modo Fontevecchia

La figura de Jean-Luc Mélenchon

¿Quién es Mélenchon? ¿Podría hacer alguna comparación con algún líder político de la historia argentina, con la dificultad que eso conlleva? ¿Es más trotskista que izquierdista? ¿Es una extrema más izquierda que la argentina?

Mélenchon es alguien que viene de una larga trayectoria en el Partido Socialista, donde incluso fue Ministro, expresando siempre una corriente de izquierda al interior del partido, pero en sus orígenes, es trotskista. De hecho, lo que se plantea siempre respecto de él y de otros trotskistas es si no entraron en una perspectiva de entrismo para ganar peso al interior de una gran fuerza de masa como lo es el Partido Socialista. Esa es la primera idea.

Elecciones en Francia: quién es Jean-Luc Mélenchon | Perfil

La segunda es que al crear el partido de izquierda, al final del 2010, se erige en un referente importante de la izquierda, incluso aunque apoyó la elección de François Hollande en 2012 contra la derecha de Nicolas Sarkozy y emergió mucho más en los últimos 8 años, liderando la Francia insubordinada. Es alguien que tiene un planteamiento bastante duro y radical en cuanto a la necesidad de una sexta república, con cambios institucionales importantes, y plantea una fuerte defensa del poder de compra y de reivindicaciones tradicionales de la izquierda. Se ha opuesto, por ejemplo, al paso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, que fue la reforma de hace un año de la presidencia de Macros y pasada por decreto finalmente porque no había mayoría en la cámara.

Francia aprobó la reforma jubilatoria: al menos 217 detenidos tras las masivas protestas | Perfil

Podríamos decir que es un gran orador que crece en las campañas electorales, que está implantado en cierta zonas populares de los suburbios de París, que tiene la audiencia de una parte de los jóvenes inmigrantes que rechazan el discurso anti-árabe y anti-inmigrante del Frente Nacional. Pero también tiene críticas muy grandes, porque se negó a considerar a Hamas como una organización terrorista cuando se produjeron las acciones del 7 de octubre pasado en Israel.

En definitiva, podríamos decir que es alguien que crece en las campañas electorales, que puede llegar a tener la adhesión del 20 o 30% del electorado, como por ejemplo ocurrió en las elecciones recientes del 2022, donde podría haberse metido en el balotaje, terciando entre Macron y Marine Le Pen. Pero también tiene un gran rechazo por las cuestiones que he mencionado anteriormente, como su radicalismo y sus posiciones respecto al conflicto del Medio Oriente, que le dan un rechazo del 70 o 75%.

El primer ministro francés, Gabriel Attal, presentó su renuncia tras los resultados de las elecciones legislativas | Perfil

Algunos comparan esto, aunque hay que tomarlo con precaución, con el fenómeno de Cristina Kirchner en Argentina, en el aspecto de un núcleo duro que sostiene fuertemente a Melenchon y hace de él el principal referente de la izquierda, aunque lejos de ser el único. El Partido Socialista expresa una realidad y los verdes también. De hecho, hoy día, si se cuenta que el sector de Mélenchon tiene unos 80 diputados, está lejos de ser mayoritario frente a los 180 total de la izquierda porque todo el resto, el Partido Socialista, el Partido Comunista y los verdes juntos, dan más. Por eso, es muy probable que finalmente se elija un candidato para primer ministro que no sea del mélenchonismo.

TV FM