Luego de publicar un comunicado donde repudiaban la construcción de un cerco fronterizo en la localidad salteña de Aguas Blancas, el Gobierno de Bolivia volvió a cuestionar la iniciativa y reiteró que la medida afecta la "buena vecindad" entre ambos países. Sumado a esto, reprochó la falta de diálogo por parte de la gestión libertaria.

El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se refirió este martes al tema y sostuvo que la administración de Javier Milei actuó de manera unilateral, lo que atenta contra las relaciones entre ambas naciones. En coincidencia con su postura, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lamentó que “en muchos países se aplican políticas que ahondan divisiones”.

“Hemos ya públicamente expresado nuestra inquietud y preocupación por ese anuncio puesto que sin duda vulnera principios del derecho internacional público y particularmente las relaciones de buena vecindad y convivencia pacífica que debemos tener entre Estados hermanos”, expresó Prada en diálogo con radio Rivadavia.

Según explicó Siles, el Gobierno de Luis Arce se enteró de la medida a través de los medios de comunicación, ya que no hubo ningún tipo de comunicación oficial con su gabinete. Asimismo, cuestionó que no se haya planteado la posibilidad de coordinar acciones para abordar los delitos que preocupan a ambos países: el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.

Extensión prevista del muro en la zona salteña de Aguas Blancas.

“No le costaba nada al Gobierno argentino o al Gobierno de Salta realizar un inicio de negociaciones bilaterales con el país para poder ponernos de acuerdo en lo que corresponde hacer para luchar contra estos graves delitos y no anunciar directamente algo que sin duda afecta la buena vecindad entre países”, agregó.

En contrapartida, destacó la voluntad del Gobierno de Arce de unir esfuerzos para combatir las problemáticas comunes, tal como llevó a cabo con otros países limítrofes. “Tenemos similares problemas en la frontera con Perú. Se han formado consejos o incluso comités de trabajo conjunto para luchar contra estos graves delitos”, planteó. “Creo que podemos hacer una comisión bilateral de trabajo para ver la manera de prevenir estos delitos”, añadió.

“Soy activista por una ciudadanía mundial donde no existan muros ni vallas que nos separen. Las fronteras han generado divisiones entre hermanos de un mismo territorio. Somos lo mismo en muchas fronteras, lamentablemente en muchos países se aplican políticas que ahondan divisiones”, aportó Nela Prada.

Las declaraciones de los ministros bolivianos tuvieron lugar después de que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, desestimara los reclamos de la Cancillería del país vecino. “No tenemos por qué explicarle a Bolivia lo que estamos haciendo”, sentenció en diálogo con LN+. “Uno escucha estos reclamos... Son una locura. Es un alambrado que busca encausar la llegada y la salida de aquellos que cruzan la frontera. Este alambrado lo que busca únicamente es que aquellas personas que llegan a la terminal de ómnibus en Aguas Blancas vayan por ese lugar hasta llegar a Migraciones”, indicó.

Además, lanzó un dardo hacia la gestión de Arce, asegurando que su molestia se debe a que la Argentina está tomando “medidas que antes no se tomaban”, como la limitación a la atención sin cargo de extranjeros en Salta. “Atendíamos a los extranjeros, daban turnos programados y no teníamos turnos para los salteños. Tomamos esta decisión [eliminar la salud pública gratuita para extranjeros] hace once meses: si se quieren atender en la Argentina, tienen que pagar, como pagamos nosotros en cualquier lugar del mundo”, sostuvo. “La salud no es gratuita y no hay reciprocidad”, subrayó Sáenz.

Justamente, dicha medida ya había generado tensiones entre ambos países. Al respecto, en septiembre del año pasado, la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, había solicitado que se diera marcha atrás con la política adoptada. Sin embargo, el Gobierno salteño rechazó los pedidos de las autoridades del estado limítrofe y avanzó con el cobro del servicio de salud a los extranjeros.

El presidente Javier Milei consideró este martes "excelente" la iniciativa de instalar un alambrado en la frontera de la provincia de Salta con Bolivia, al poner el objetivo en "resolver problemas concretos tanto en materia de seguridad como de asistencia".

"Excelente el gobernador Gustavo Sáenz y las ministras Patricia Bullrich y Sandra Pettovello trabajando en resolver problemas concretos de los salteños tanto en materia de seguridad como de asistencia", expresó el mandatario en sus redes sociales, al ponderar las gestiones de las carteras de Seguridad y Desarrollo Social, respectivamente.

Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien lanzó la medida hace dos meses junto al gobernador de Salta, agregó: "Está cuidando una frontera muy caliente, por donde más cocaína entra en la Argentina. Es un paso fronterizo en el que había absoluto descontrol y en el último tiempo se había asentado el crimen organizado, mediante bandas, con muertes de sicarios".

En diálogo con LN+, la funcionaria explicó que la construcción del alambrado está prevista dentro del Plan Güemes y que "hay un lugar en la ciudad que tiene una pared muy pequeña, la cual saltan, y eso genera un descontrol", por lo que "se decidió poner una cerca para evitar que puedan cruzar y, así, cuidar a la población".

"Es el punto más álgido de entrada de cocaína al país, con lo cual el objetivo es taponar la zona por donde más droga entra", remarcó e insistió en que el paso entre ambos países debe realizarse a través de vías legales.

