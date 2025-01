El senador boliviano William Torrez se refirió a la propuesta del legislador porteño Ramiro Marra para construir un muro en la frontera entre Argentina y Bolivia. “Miradas equivocadas y sesgadas como la de Ramiro Marra o del presidente Javier Milei, no deben afectar al grueso de la colectividad argentina ni boliviana” afirmó en La Previa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

William Torrez es senador de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Fue fiscal institucionalizado también en Santa Cruz y presidente de la Corte Superior de Justicia cruceña.

Elizabeth Peger (EP): William, lo convocamos para conocer su opinión sobre las declaraciones de Ramiro Marra, un legislador porteño muy cercano al presidente Javier Milei, que además fue el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones. ¿Cómo toma usted estas declaraciones?

Como senador del Estado Plurinacional de Bolivia, como autoridad nacional en Bolivia, ciertamente lo tomamos con mucha preocupación. Sin embargo, quiero hacer saber a la comunidad argentina y boliviana que realmente rechazamos este tipo de posturas altamente xenófobas. Pero además, la censuramos de manera total. En tiempos modernos, como los que vivimos, es inaceptable escuchar de una autoridad pública argentina este tipo de posturas. Los latinoamericanos estamos trabajando en la construcción de una patria grande, en la integración de Latinoamérica. Y de pronto, cuando emergen posturas de esta naturaleza, ciertamente preocupan y sobremanera. Está claro que eran el pasado se trató de generar una suerte de separaciones entre pueblos, en muchos casos similares al nuestro. Recordemos que Argentina y Bolivia tienen una historia ciertamente larga y común.

Recordemos que Cornelio Saavedra, un ciudadano boliviano, fue el primer presidente argentino. Y a partir de aquello es que vamos trabajando en la construcción de un destino común, argentinos y bolivianos, con nuestras luces y sombras. Y de pronto, cuando surge y se escucha una postura como la de Ramiro Marra, creo que no solo los argentinos, sino también los bolivianos, nos deja perplejos. Y por ello, es que rechazamos y censuramos este tipo de posturas de autoridades como Ramiro Marra. Creo que no es el sentimiento de todos los argentinos. En Bolivia tenemos también una importante comunidad argentina.

Tienen ustedes una comunidad boliviana, una colectividad boliviana en la Argentina, que con su trabajo contribuye al desarrollo de la Argentina. Y acá en Bolivia, de la misma forma, los ciudadanos argentinos contribuyen con su trabajo al desarrollo boliviano. Por eso preocupa, Elizabet y Claudio.

EP: ¿Por qué cree que aparecen este tipo de cuestiones en este momento? ¿Lo vincula con la batalla cultural del gobierno de Javier Milei? ¿ O lo vincula más con el auge de las derechas en varios lugares de Occidente, como en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump?

En el pasado y no hace mucho tiempo Donald Trump planteó la construcción de un muro divisorio entre México y Estados Unidos. Pero acá hay una diferencia, entre Estados Unidos y México no existe ningún tipo de relación cultural o histórica. No tienen una historia común, como la que tenemos los bolivianos y los argentinos.

Esa es la diferencia con lo que propuso Trump, que por supuesto no prosperó, porque el mundo entero no está en la idea de construir apartheids, como ocurrió en su tiempo en Sudáfrica. Sino más bien, en la construcción de una patria común, una patria grande, con un destino único. Y por eso es que preocupa.

Yo creo que esto tiene mucho que ver con una postura de extrema derecha. Entendemos que Ramiro Marra responde a la línea del presidente argentino, y no es de extrañar cuando plantean estas propuestas ciertamente descabelladas. Y que seguramente pretenden evitar el avance del campo popular. No cabe duda que el campo popular en América Latina ha experimentado importantes avances. En Bolivia, por supuesto, también estamos experimentando estos avances. Y creo que la extrema derecha, la derecha conservadora, los partidos conservadores, ven de manera desesperada la forma de frenar estos avances a partir de estas propuestas. Pero creo que esto será imposible porque, insisto, entre dos países hermanos como son Argentina y Bolivia, no habrá argumento alguno que sirva para detener esa hermandad, para detener esa convivencia común.

Claudio Mardones (CM): En la frontera hay otras cuestiones que han tenido una relevancia mucho mayor que las declaraciones de Ramiro Marra. Me refiero a lo que pasó en Aguas Blancas, antes del 20 de diciembre, cuando la Gendarmería Nacional Argentina, en medio de una situación muy confusa, mató a un ciudadano boliviano. Las imágenes que llegaron a Buenos Aires fueron realmente muy preocupantes, en una situación de mucha violencia. Aunque no hay un muro, el gobierno argentino está endureciendo el control de esa frontera. ¿Cómo lo interpreta usted?

Nosotros, los bolivianos, vemos con mucha preocupación esta situación cuando esto viene del gobierno argentino. Entendemos que el gobierno argentino no está para alentar acciones de violencia, menos aún cuando se trata de dos países hermanos, sino más bien para generar lazos de amistad.

El gobierno argentino alienta esta situación. Su ministra de Seguridad hace amagues de esclarecer esto y no lo esclarece. Ciertamente desde Bolivia observamos con mucha preocupación, pero además censuramos estas actitudes de parte de autoridades que están llamadas a generar paz social, generar orden, como es la ministra Patricia Bullrich.

En todo caso, creo que estos hechos son altamente censurables, son altamente rechazados desde Bolivia, pero además creo que debemos trabajar de manera conjunta para que estas acciones, ni en Bolivia ni en Argentina, se produzcan.

Porque yo sigo sosteniendo, y sostendré siempre, que Argentina y Bolivia tienen una historia común, tienen un pasado común. Luchamos como pueblos frente a la colonia española para liberarnos de ellos. Tenemos una historia que compartimos, y eso ciertamente debe ser un estímulo, un acicate para entender que estos no son tiempos de confrontación, no son tiempos de radicalismo. Y la extrema derecha ciertamente debe ser desterrada, no solo en Bolivia y en Argentina, sino en todos los países.

Porque los pueblos queremos inclusión, queremos integración, queremos integrarnos, queremos ser inclusivos y no exclusivos, como pretenden algunos gobernantes. En todo caso, creo que estas acciones de racismo caen en la xenofobia y eso debemos rechazarlo en forma conjunta absolutamente todos.

EP: Hace algunos meses la provincia de Salta anunció que se le va a cobrar la atención médica a los ciudadanos bolivianos ¿Cómo se toma en Bolivia esta situación?

Creo que hay una vieja historia en términos de convenios, de acuerdos bilaterales entre Argentina y Bolivia, fundamentalmente en el área de salud. Recordemos que en 1978 se suscribió un acuerdo entre Argentina y Bolivia para una asistencia recíproca en términos de salud. Con todas las limitaciones, Bolivia nunca ha negado esa posibilidad a ciudadanos argentinos que residen en Bolivia y también entiendo que eso pasó en la Argentina.

En julio del 2018 se volvió a suscribir un nuevo convenio de cooperación en ese marco. Y esos convenios creo que deben ser, no solo refrendados, sino cumplidos. Si hay algunos temas que no se cumplen, estos deben ser ajustados. Pero creo que no es el mejor camino el de rupturar de manera abrupta o unilateralmente tomar decisiones, porque eso no le hace bien a la integración de los pueblos, de los países.

Nosotros los bolivianos creemos de manera ferviente en la integración de los pueblos. Pero miradas equivocadas, sesgadas como la de Ramiro Marra o del presidente Milei, no deben afectar al grueso de la colectividad argentina ni boliviana. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo esto. El tema de la salud es un tema muy delicado, pero queremos decirles que, en Bolivia, con el gobierno del presidente Evo Morales, hemos avanzado sustancialmente en el tema de salud y estamos en condiciones de brindar también asistencia a ciudadanos argentinos, a diferencia del pasado.

De modo que creo que esto debería avanzar para adelante, debería seguir fortaleciéndose y posturas aisladas como la de Ramiro Marra, no deberían tener una incidencia sustancial en estos convenios y acuerdos bilaterales entre Bolivia y Argentina.

