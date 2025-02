Viviana Isasi: “Si eliminan las PASO, radicales y peronistas están en  problemas"

La consultora política Viviana Isasi analizó el panorama para las elecciones legislativas y evaluó que habrá mucha más participación que en años anteriores. “La gente está muy politizada y está muy instalada, incluso en el verano, la discusión respecto de este año electoral”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Viviana Isasi es consultora internacional en Comunicación Política, investigadora de juventudes, Magíster en Comunicación Institucional e Imagen. Además de doctorada en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, integrante de la Red de Politólogas y de la consultora Isasi - Burdman.

Las mediciones de imagen del gobierno siguen siendo positivas a pesar de los avanzada en materia de derechos y la profundización de parte de la crisis económica para algunos sectores. ¿Es invencible? ¿O es un proceso de acumulación que, de repente, como un dique que acumula presión, cede todo junto en un determinado momento?

Bueno, yo creo que Milei está muy en su salsa, muy provocativo, y sobre todo creo que si está plantado en los números de imagen positiva. Tiene un 55% de imagen positiva en este momento, uno de los mejores números. Además, está muy fortalecido en la región centro y en el interior del país, zonas que lo llevaron a la presidencia. Muchas de estas provincias, incluso, inician el calendario electoral en los próximos días.

¿A qué atribuís que Cristina Kirchner, según tus propias mediciones, bajó de 45 a 39 puntos en la representación de la oposición?

Nosotros venimos siguiendo mucho a Cristina. También ha tenido un crecimiento. Por ejemplo, en su momento, Kicillof aparecía como el referente de la oposición, y ese lugar lo tomó Cristina. Justamente porque dejó de tener un tono más liviano y pasó a enfrentarlo directamente a Milei. Cada vez que Cristina se enfrenta directamente a Milei, sube su imagen como opositora.

Ahora, lo que estaba pasando también es que Kicillof estaba un poco más en el rol de gestor y había bajado ese nivel confrontativo directo con Milei. Milei, además, lo que hace es medirse a contrapelo con Cristina. Entonces, tienen como un juego entre ellos que hace que se elijan no como oponentes.

Kicillof ahora, por ejemplo, me sorprendió porque fue el primero que salió a confirmar su adhesión a la marcha LGBT y también la postura en contra de lo que fue el discurso de Davos. Cristina estuvo más remolona, se demoró un poquito en fijar postura, pero me parece que esto que estamos viendo es lo que hace que baje o suba de acuerdo a quién es el primero que se mide en contrapelo con Milei.

No sé si es correcta esta cifra, que indica que el 85% de los encuestados opinan que hay que eliminar las PASO. Si así fuera, ¿a qué obedecen estos cambios? ¿Por qué de repente las PASO no son necesarias? ¿Tiene que ver con cierta desvalorización del acto de votar o una desvalorización de la democracia en su conjunto?

Lo que nosotros pensamos, Jorge, es que la gente en realidad quiere simplificar los asuntos. No está interesada en ir varias veces, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de valorización del tiempo. Que todo sea lo más expeditivo posible. Como vos mencionabas, hay una alta adhesión a que no haya más elecciones, sino que haya menos instancias de elecciones.

¿Y a qué lo atribuís, a un desapego con el sistema democrático?

Yo no creo que no. Porque, de hecho, hemos tenido siempre una participación muy buena en la Argentina respecto del voto, y va en crecimiento además. Incluso en los jóvenes, que en su momento tenían poca participación electoral desde que entraron a tener la posibilidad de votar a partir de los 16 años, ha ido en crecimiento ese segmento, cada vez participan más, cada vez votan más.

Yo lo atribuyo a esto que decíamos recién, no es cómodo para la sociedad ir varias veces a votar. Recordemos que también tuvimos años en donde se votaron en algunos lugares cinco o seis veces. Hay un recuerdo muy cercano también de años en donde hemos tenido muchísimas elecciones.

¿Cómo imaginas la relación de Milei y la sociedad en el futuro? ¿ Cómo lo imaginás comparado con otros presidentes? ¿Es cierto esto de que Milei tiene una especie de luna de miel más prolongada? ¿Ves alguna comparación entre lo que pasó con Mauricio Macri, que ganó las elecciones en 2017 y a la semana después empezó su decadencia?

Es muy interesante este punto, Jorge, porque hemos escuchado muchos dirigentes políticos que tienen este pensamiento de que en el 2026 Milei va a tener lo que tuvo Macri en el 2017- 2018. Que le va a venir eso en el 2026, que ahí va a haber un hartazgo de la gente donde ya se le va a terminar la cuerda.

Yo no me animo a decirlo de esa manera, porque lo que viene pasando en realidad es que la agenda que está proponiendo Milei sigue siendo eficaz y sigue teniendo popularidad. Hay temas que son realmente muy incómodos y disruptivos, por ejemplo lo que fue la marcha universitaria. Yo creo que ahí sí Milei tuvo un costo, pero lo resarció enseguida, porque hubo un acercamiento y luego las siguientes marchas no tuvieron tanta adhesión como las primeras. O sea, ahí la sociedad le marcó un “no”.

Le marcó un “no”, por ejemplo, también con el tema del recorte de las jubilaciones, pero evidentemente no corre los costos todavía, no, porque ahí estamos mirando cómo sigue creciendo, sobre todo en las provincias del interior del país.

Con lo cual, lo que creo que va a ser determinante, Jorge, va a ser la jugada del gobierno en este año electoral. Efectivamente, si el Gobierno va a poner en valor la marca propia, si va a poder mostrar a la ciudadanía además que lidera el partido político. Porque es un presidente que está queriendo hacer un partido nacional, tiene una alta imagen nacional, pero hay que ver si realmente logra ese gran desafío de poder convertirse en un partido nacional con marca propia.

Yo creo que va a ser determinante lo que termine pasando en las legislativas. Y además, lo que creo es que va a haber mucha más participación electoral en estas legislativas que en otras, que generalmente la gente no tiene tan puesto el foco en cuáles son los legisladores que se eligen de cada distrito, sino que se enfoca más en las elecciones de cargos ejecutivos, por ejemplo, los intendentes cuando cambian, los actores más directos de cada una de las ciudades.

Pero yo creo que en esta elección, la participación va a ser mayoritaria. Porque esto está politizado desde el día uno que Milei entró. Desde que asumió está hablando del Congreso. Y a mí me parece que esto está realmente entrando y está haciendo un discurso que invita a la ciudadanía a tener mayor participación que en otras legislativas.

Alejandro Gomel (AG): ¿Esta marcha del último sábado puede entrar en esa lista de temas que le complican al gobierno o no? ¿No lo ves como uno de esos temas que el gobierno le puede entrar las balas y le puede modificar o sacudir un poco lo que es la imagen del gobierno y del presidente?

Yo creo que en este caso tan particular, mi teoría es que Milei no es que se equivocó en Davos, sino que fue a buscar esto. Yo creo que está tratando siempre de provocar, de marcar que es distinto y sobre todo de incomodar a los vecinos.

¿A qué me refiero con los vecinos? A ver qué va a hacer el PRO, qué dicen los gobernadores de esto, qué dicen los radicales de esto, qué dice el resto. Porque estamos en un año electoral en donde hay que ver cuánto vale cada marca. Es lo que se pone un poco en discusión ahora. Y Milei toca un tema realmente incómodo.

O sea, lo que está haciendo es provocar a todo el resto de los convidados políticos para ver dónde se paran y marcar la diferencia, que es lo que lo caracterizó desde el primer momento: provocación, diferencia, y marcarle también esto a los demás. ¿Qué van a hacer? ¿Quién va a ser el primero que trate de marcar una diferencia?

Si La Libertad Avanza, por ejemplo, tiene estos números en las provincias, ¿qué postura toman los gobernadores con esto? O sea, realmente incomoda a todo el resto que está tratando de hacer una alianza con La Libertad Avanza, a los que están tratando de no pelearse tanto, los que están tratando de aplicar una agenda mileísta sin Milei.

O sea, incomoda, incomoda por todos lados. Y yo creo que fue a buscar esto. Yo la verdad siento que esta fue la intención que tuvo Milei al poner esto en la agenda internacional, en ese discurso tan relevante.

Hay que ver el impacto de la movilización del sábado 1, en donde, si él logra, como pasó en la segunda marcha universitaria, que se diluya lo que es el peso de un discurso, porque se politiza y se reúnen todos en contra de él, eso puede llegar a ser ganancia para él. Yo creo que además él está ganando cuando trata de incomodar con temas, tratando de ganar el relato, porque de qué se trata sino el poder político, lo que tiene que ver justamente con la cultura popular. O sea, de ganar o perder el relato es lo más importante para todo político y para todo poder en las ciencias políticas.

Claudio Mardones (CM): Este año no va a ser un año igual a los demás. Porque parece que, en vísperas de esta semana, se va a discutir la suspensión de las PASO. Podemos llegar a tener un año sin PASO, suspendidas, no eliminadas, pero con boleta única de papel. ¿Eso puede ser un obstáculo para ese nivel de participación política?

Bueno, ahí también hay que ver. Porque la verdad es que, obviamente, para algunas provincias esto va a ser totalmente nuevo y quizás represente algún tipo de problema. Bueno, hay algunas provincias que ya votan con este sistema, pero de todas maneras, eso sí es un dato que vamos a tener que medir. No me animo a dar una opinión, a ver si vamos a lo que fue, por ejemplo, Buenos Aires, que tuvo estos sistemas mixtos y fue realmente complicado.

Uno podría decir: "Bueno, la gente, cuando le cambiás la bocha, en realidad le cuesta, necesita como un tiempo". Y esto va a ser, de alguna manera, el bautismo. Pero, lo que sí puedo percibir y lo que estamos viendo es que hay mucha politización de la sociedad. La gente está muy politizada y está muy instalada, incluso en el verano, la discusión respecto de este año electoral.

Eso me da pie para poder decir que creo que va a haber una gran participación en estas elecciones. Obviamente, esto que mencionabas es un dato muy importante y no me animo a dar una opinión en este momento, pero sí lo tendremos que estudiar.

Parece que vamos hacia la eliminación de las PASO, y esto, que además tiene mucho consenso popular, es un problema para los partidos. Es un problema para el peronismo, en muchas provincias, por ejemplo, que necesita ordenarse, que está con una falta de liderazgo. Porque Cristina lidera la provincia de Buenos Aires, pero es muy complicado ese liderazgo para algunas provincias, que son bien anti-kirchneristas, la eliminación de las PASO los complica.

Los complica a los radicales también. Así que yo creo que también acá va a haber un reacomodamiento de estrategias de los partidos para ver cómo se paran de acuerdo a esta instancia que ya no va a estar.

CM: Ya son seis las provincias que anunciaron un desdoblamiento, es decir, que habrá por lo menos dos o tres visitas al cuarto oscuro en distritos muy importantes, antes de que llegue el momento de la utilización de la boleta única de papel. ¿Eso puede diluir el nivel de participación que usted espera para este año?

Yo no sé si diluir el nivel de participación. Por ejemplo, los santafesinos son los que inician el calendario electoral ahora en abril. Entonces, no sé si va a disminuir el nivel de participación, porque en realidad, Milei lo que está haciendo es polarizar y tratar de llamar a la gente para que se introduzca en lo que él llama "la batalla que tiene que dar en el Congreso" para, de alguna manera, garantizar su gobernabilidad.

Es un poco el discurso que está instalando el oficialismo: "Necesitamos legisladores propios para poder seguir gobernando". Ahora, es verdad que los santafesinos, por ejemplo, van a ir a votar, convencionales constituyentes, después van a ir a una legislativa, después se votan concejales.

Van a tener muchas instancias previas, en donde ahí va a tener que ser muy eficaz el gobierno para tratar de que no se provincialicen los discursos y se pueda seguir con la polarización nacional. Eso sí va a ser muy interesante. Lo mismo va a pasar en Salta, en Chaco que también tiene elecciones antes. Ahí el desafío que tiene el gobierno es que esas elecciones, que son las que arrancan el calendario electoral, no le terminen diluyendo el discurso fuerte que él tiene, que es la polarización.

