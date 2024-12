Cómo ven los entrerrianos el escándalo Kueider

El caso del senador nacional Edgardo Kueider, detenido en Paraguay junto a su secretaria con más de US$ 200.000 y acusado por contrabando, causó un revuelo en la política nacional. En ese sentido, la consultora política Viviana Isasi expresó que en la provincia de Entre Ríos “nadie desconoce la vinculación que efectivamente tiene el legislador con el peronismo” y comentó que podría tratarse de un hecho que dé pie a la demorada renovación de referentes del PJ provincial. "Cuando el congreso del PJ se reunió para evaluar la conducta de Kueider, no hubo objeciones", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Viviana Isasi es directora de la consultora Isasi/Burdman que viene estudiando de cerca el fenómeno de adhesión que genera la figura de Javier Milei entre los jóvenes pero además es consultora internacional en comunicación política, investigadora de Juventudes, Magíster en Comunicación institucional e imagen y con un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Belgrano. También es periodista, conoce profundamente la provincia de Entre Ríos, donde vivió y trabajó, donde condujo incluso varios programas de radio.

¿Kuider va a ser juzgado por la opinión pública como alguien que obtiene dinero no declarado de la corrupción kirchnerista o de la corrupción mileísta?

Para los entrerrianos esto no ha sido sorpresa, lamentablemente. Ha gobernado el peronismo durante 20 años la provincia y tenemos en este momento a un exgobernador detenido (Sergio Urribarri), a exfuncionarios de primera línea presos y ahora tenemos este suceso del senador Kueider. Ya tiene causas iniciadas incluso en su ciudad de origen, Concordia, hace muchos años, por eso no ha sido una sorpresa para los entrerrianos esto que está siendo la novedad del país.

Con respecto a la pregunta, obviamente es un tema del kirchnerismo, del peronismo, porque en Entre Ríos nadie desconoce la vinculación que efectivamente hay entre Kuieder y todo lo que es su trayectoria política. Él ha sido uno de los instrumentos, o que ha estado a cargo de las campañas políticas del peronismo en los últimos años, y es la persona de confianza del anterior gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet y además es afiliado del PJ.

El PJ acá en Entre Ríos tuvo un congreso reciente, trató justamente su temática y no lo expulsaron. Entre otras cosas, porque el peronismo ha estado muy desorganizado y le ha faltado liderazgo. Ahora, creo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene la oportunidad de reordenar al peronismo. También está muy golpeado por lo que ha sido el Efecto Alberto (Fernández).

En su momento se evaluó la conducta del senador entrerriano y el PJ decidió que quedaba afiliado al Partido Justicialista. Si vamos para atrás, en la gobernación de Bordet, los legisladores que respondían al gobernador también votaron absolutamente todas las leyes que llevaba o propinaba Macri. Hay en la historia del peronismo este tipo de actitudes, por lo cual creo que el juzgamiento tampoco estaba siendo mayoritariamente una coincidencia.

A veces los medios de comunicación interpretan estos vaivenes del senador pero sinceramente en la provincia de Entre Ríos nadie pone en duda la pertenencia y el origen que tiene Kueider en la política entrerriana, que es siempre del lado del peronismo.

Es cierto que el peronismo, como todo partido importante y nacional, tiene particularidades en cada provincia. El peronismo cordobés es un caso muy marcado, al igual que la política en Santa Fe. ¿Qué hace en el caso de Entre Ríos a un peronismo tan particular? ¿Qué lo hace sui generis?

Entre Ríos tiene un legado en lo que fue la construcción democrática de este país muy importante. Se enorgullece el entrerriano, por ejemplo, de lo que ha sido la presencia de los grandes caudillos, me refiero a (Francisco) Ramírez, (Justo José de) Urquiza y demás. Ha perdido quizás también la posibilidad de una cierta renovación en los últimos años, poniendo foco en el peronismo, que ha sido la fuerza política que mayormente ha gobernado esta provincia, y se ha perdido una calidad de representatividad.

Me acordaba mucho del texto de Norberto Bobbio, en esto que dice sobre El Ciudadano No Educado, en donde muchas veces uno se queja de la calidad democrática pero no participa para que eso pueda ser mejorado. Yo creo que esto puede ser una gran oportunidad para un gran caudal que tiene el peronismo en Entre Ríos para que realmente sus representantes de alguna manera sean los que finalmente transmitan que termina gobernando el pueblo. No creo que esté pasando esto en gran parte de los electores peronistas con respecto a lo que han sido sus representantes.

Es necesaria una alta renovación, incluso ahora se estaba discutiendo cuáles iban a ser los candidatos que iba a presentar el peronismo para las próximas elecciones y ahí hay increíblemente todavía una disputa de este tipo de personajes que están muy desgastados para la opinión pública entrerriana, sin embargo, no dejan de tener aspiraciones.

Hace poco nosotros medimos las imágenes que tenían Edgardo Kueider, el exgobernador Bordet y los legisladores actuales que tiene hoy Entre Ríos de parte del peronismo, y la verdad que los números son muy malos. Desde agosto a esta parte nos venía dando que hay más de 50% de imagen negativa que tienen Kueider, Bordet y Blanca Osuna, entre otros referentes del peronismo a nivel nacional. Y en esto no hay ninguna sorpresa para los entrerrianos porque han tenido estos cargos muy reiterados y no se ha permitido una renovación dentro de este partido legendario.

Alejandro Gomel: ¿Esta crisis que hay en el peronismo en la provincia, tiene que ver con también con los vaivenes políticos de Kueider en el Senado, que incluso se reporta que en Paraguay dijo ‘soy un senador oficialista’? ¿Eso empeoró su posición dentro de la provincia, ese salto al oficialismo?

No, porque te decía que no fue juzgado en esos términos. Los legisladores entrerrianos durante el gobierno de Mauricio Macri votaron absolutamente todas sus leyes y nadie dijo nada. Y cuando el congreso del PJ se reunió para evaluar la conducta de Kueider, no hubo objeciones.

Claudio Mardones: Parece que esas voluntades se van desnaturalizando especialmente en el peronismo entrerriano y la foto es Rogelio Frigerio, exministro de Mauricio Macri, gobernador de Entre Ríos. ¿Cuánto impacta la sombra de Kueider, aún teniendo en cuenta que falta mucho, lo beneficia mucho esto a Frigerio?

Frigerio tiene una imagen que ha logrado conservar durante el año a pesar de gobernar una provincia con muchos problemas económicos, ha tenido que sortear reclamos de empleados públicos y los docentes. Pero ha llegado con una imagen estable.

Lo que se dice en Entre Ríos, y nosotros lo hemos estudiado en la consultora, que acá hay un público muy milei-macrista. Está muy condicionado el actual gobernador a poder unificar el electorado que logra MIlei en la provincia -acá el Presidente tiene un imagen que supera a la del gobernador, como pasa en la mayoría de las provincias de la región centro-.

Entonces, hay una estrategia que se puede pensar en una especie de confluencia con La Libertad Avanza. Eso le daría una competitividad al gobernador con respecto al peronismo muy superior. Respecto a lo que es la marca del PJ, en la provincia el peronismo continúa midiendo como segunda fuerza pero ha tenido muchos problemas. La discusión ahora está puesta en si se puede lograr una renovación. Lo que ha perdido el peronismo es en realidad la homogeneidad del voto opositor.

Jorge Fontevecchia: ¿Puede generarse un manto de sospecha de que, en realidad, parte de ese dinero espurio pueda venir de una corrupción a cambio de favores por votar a favor de Milei? ¿O la imagen de Milei es tan fuerte que es de teflón en este momento y nunca le puede caber una sospecha en ese sentido?

Me parece que el Presidente tiene un archivo limpio. La provincia de Entre Ríos no se ve impactada por esta causa del legislador entrerriano porque él ya tiene, en su trayectoria, muchas denuncias de enriquecimiento ilícito, involucramiento en sobornos desde la época en que era concejal en Concordia.

Se hablaba de que Santiago Caputo quería a Kueider al frente de la comisión que casualmente regulaba los servicios de Inteligencia. Entonces uno puede suponer que existiría una relación entre Kueider, Caputo y Milei mucho más estrecha que la que podría existir con el kirchnerismo peronista. Pero es una conclusión a la distancia de no entender la política entrerriana.

Pasa que acá no se lo está mirando así a Kueider, el entrerriano tiene bien en claro quién es Edgardo Kueider y su procedencia política. Yo te diría que en este momento lo que se plantea acá es si es una oportunidad para que se permita finalmente la renovación. Hay muchos dirigentes nuevos con ganas de ser partícipes en las nuevas elecciones y que estaban siendo frenados en la interna por este tipo de referentes que tienen muy mala imagen.

Recordemos que Kueider llegó con la minoría y el PJ tuvo una muy mala elección legislativa. Eso viene siendo un problema en Entre Ríos hace mucho tiempo. No se habla de él con otra fuerza política, si no como una autocrítica hacia la propia fuerza política.

