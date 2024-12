Mariano Recalde: "Como Kueider vota con el Gobierno, por plata evidentemente, ahora lo protegen"

El senador de Unión por la Patria Mariano Recalde planteó la necesidad de expulsar al senador Kueider de la Cámara tras ser encontrado con 200.000 dólares no declarados en la frontera con Paraguay. “Si en esto no actuamos con celeridad y no le damos una respuesta a la gente, se le hace mucho daño a la democracia”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mariano Recalde es senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria con mandato hasta 2025. Es presidente del PJ porteño desde 2021 y consejero de la magistratura desde el año 2020. Fue previamente legislador de la Ciudad en 2017 y presidente de Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2015. También fue candidato a jefe de Gobierno porteño en 2015.

Dijiste que hay que avanzar en la destitución del senador Eduardo Kueider.​ Hablábamos recientemente con una analista política entrerriana que nos decía que, desde Entre Ríos, Nadie duda de la pertenencia peronista del senador Kueider. Reflexionábamos aquí sobre la polémica que se generó entre la ex presidenta y el Presidente, que cada uno le atribuye a Kueider al otro. Finalmente, concluimos que era una persona de Bordet, del PJ entrerriano, lo que no quiere decir que sea atribuible su pertenencia al kirchnerismo.

Claro, pero el PJ de Entre Ríos deberá resolverlo. Ya tenía un pedido de expulsión del PJ de Entre Ríos por haber votado la Ley Bases, así que en eso me parece que el costo político se deslindará. Pero lo que más me preocupa es el costo institucional y, en términos de la valoración de las instituciones y la democracia. Si en esto no actuamos con celeridad y no le damos una respuesta a la gente cuando aparece un senador con un bolso con $200.000 dólares no declarados yéndose a otro país, se le hace mucho daño a la democracia.

Mariano Recalde criticó que el Gobierno defienda a Kueider especulando con su banca en Senadores.

Entonces, nosotros estamos impulsando la destitución, la expulsión, para que el Congreso no tenga más tipos de estos, tipos que se venden y que traicionan al voto popular. O sea, me parece también muy grave. Y los que lo están defendiendo, otra vez, son Villarruel y Milei, que ahora se volvieron garantistas y defensores del principio de inocencia para un tipo que lo agarraron “infraganti”, que todavía está detenido y respecto del cual no hay dudas.

Entonces, ahí también se ve de qué lado está Kueider.

Javier Milei y Cristina Kirchner se tiran con Edgardo Kueider: "Todo tuyo", "Ciao" y "Besis"

Me parece casi humorístico que la persona que iba a supervisar la comisión de inteligencia cayeron de manera tan torpe, con 200.000 dólares en efectivo y una secretaria joven, diciendo la plata es de ella. Independientemente de que, a lo mejor terminé teniendo allí una excusa jurídica que le permita surfear la situación. Desde el punto de vista ya no de moral, sino funcional, ¿no parece una torpeza monumental? ¿Como si estuviéramos representados por personas ineptas?

Sí. La torpeza tiene que ver con el sentimiento de impunidad, con la sensación de que no le va a pasar nada por estar del lado de los poderosos. Me parece que tiene que ver con eso la torpeza, y la manera tan evidente de haber sido encontrado in fraganti.

Otra reflexión es que, siempre que se compran voluntades es para leyes que perjudican a la gente, nunca hay que comprar una voluntad cuando lo que está en juego es una ley a favor de la gente. Pasó con la Ley Banelco, con los ticket canasta; siempre se quieren comprar voluntades para perjudicar a la gente y, en particular, a los trabajadores.

Según el abogado de Kueider, la secretaria dijo que los 200.000 US$ eran de ella | Perfil

Alejandro Gomel: ¿Cómo es el proceso para garantizar la expulsión de Kueider de la Cámara? ¿Hacen falta dos tercios? ¿Hay que esperar que vuelvan las sesiones ordinarias?

Estamos analizando la posibilidad de que esto pueda tratarse incluso fuera del período ordinario, porque esto no es una ley, sino una decisión de funcionamiento interno del Congreso. La Constitución es clara: se requieren dos tercios. Por eso, nosotros lo vamos a impulsar y esperamos que el resto de los bloques no lo protejan, ni lo cubran, ni le den impunidad. Seguramente va a haber obstáculos, dificultades y dilaciones, pero la decisión de avanzar está.

AG: La especulación que hacen en el oficialismo es que quieren la expulsión porque beneficia a Unión por la Patria su reemplazo…

Pónganse de acuerdo, les diría yo… ¿no era nuestro? ¿No entró por nuestra lista? Entonces, ¿qué les preocupa? Es un voto que debería ser nuestro, si ese fuera el problema. Y a parte es muy grave que defiendan a un delincuente porque les conviene en los porotitos del Senado. Hablaban de ficha limpia y se rasgaban las vestiduras con la importancia de la ficha limpia, y como es un tipo que vota con ellos por plata, evidentemente, ahora lo protegen… es un sinsentido.

Edgardo Kueider, el senador que ningún espacio defiende, preside la Comisión que debe definir su desafuero

Claudio Mardones: ¿Qué comisión lo tendría que llevar adelante? ¿Asuntos Constitucionales? Justamente es la que conduce Kueider…

Sí. Pero también el reglamento del Senado prevé que en cualquier sesión, a pedido de un senador, se puede tratar directamente en el recinto esto. Así que nosotros hicimos un proyecto de resolución que seguramente va a ir dirigido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la primera sesión que podamos lo vamos a plantear para que se trate en el momento.

CM: El Gobierno ya confirmó las sesiones extraordinarias del 5 al 27 de diciembre. Ahí hay un gran ausente que genera muchas preguntas también, el tema de la renovación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué se preparan en su bloque para la inminencia de estos plazos?

Estamos preparados para cualquier alternativa. La verdad es que no tengo información de qué es lo que pienso hacer el Gobierno. No hay ninguna negociación como para poder llegar a un acuerdo y votar en el Senado, sino lo hubieran puesto en el Senado, y no lo pusieron. Si piensan designar en comisión ya dejamos claro que no vamos a dar apoyo a ningún candidato que acepte ir en comisión. Veremos cómo queda la Corte. La verdad es que estamos todos preocupados y con la expectativa en ver qué hace el Gobierno, que tiene la pelota en este momento.

