Viviana Isasi: "La juventud ha llegado para ser un nuevo actor político"

La magíster en Comunicación Institucional Viviana Isasi sostuvo que el vínculo del Presidente con la juventud es estrecho: "Muchas veces se ha discutido porqué Milei utiliza tantos las redes pero, de esta manera, él le sigue haciendo eco a su fiel público". Por otro lado, destacó el papel de las redes sociales en la militancia política de las juventudes. "En su momento, Massa no supo interpretar a los jóvenes", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Viviana Isasi es consultora internacional en Comunicación política. magíster en Comunicación Institucional e Imagen y doctorada en Ciencias Políticas.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué lectura hacés de la relación entre el actual Gobierno y la juventud, gran impulsora del fenómeno Milei?

La juventud ha llegado para ser un nuevo actor político que nos ocupa a todos los investigadores y analistas políticos. Precisamente a partir de la irrupción de Milei nos preguntamos si tiene que ver con el fenómeno mundial de las juventudes derechizadas que no encontraron respuestas en otros referentes o si realmente es otro el espíritu.

En principio, vemos que es un debate que se está instalando en varias provincias: cómo hacer para llegarle a estas juventudes que encontraron cercanía con lo que proponía La Libertad Avanza y que, además, están más informados de lo que se presume. De hecho, en uno de los análisis que hicimos hace 20 días, encontramos el punto en común de que las juventudes se están movilizando y encontraron en este espacio de LLA una forma de promover y militar.

En el estudio que te mencioné, nos encontramos con que, a pesar de que en la zona que investigamos los jóvenes militaron más a Massa, el canal de comunicación de Milei, las redes sociales, fue mucho más efectivo en ese segmento. Muchas veces se ha cuestionado que Milei utilice tantos las redes, pero él le sigue haciendo eco a su fiel público que tiene que ver con la juventud.

AG: ¿La militancia actual ha mutado de la clásica caminata por los barrios a una exclusiva por las redes?

La juventud de Massa venía de una militancia en territorio de forma tradicional y no le fue eficaz. En las juventudes existe una convergencia de una socialización en las redes sociales a la par de la socialización tradicional, y eso no lo supo interpretar el ex candidato presidencial de UxP.

Claudio Mardones (CM): Muchos de los funcionarios que fueron dejando este Gobierno sostuvieron que esta administración toma registro de las cosas en dos niveles: la calle y las redes. Venimos de un nuevo 8M, y muchos pensaron que no se iba a dar una movilización masiva y tan grande como la que sucedió finalmente en el Congreso al igual que en las capitales de distintas provincias del país. No tuvo tanta repercusión en los medios tradicionales, aunque sí en las redes. ¿Cuánto hay de las narrativas que salen de las redes y que a veces no impacta en la calle o se deshilacha cuando se encuentra con la realidad?

Hay una teoría que habla de la juvenilización de la vida, esto de tratar de que las juventudes sean parte de las movilizaciones. De hecho, los políticos observan mucho eso de quién estuvo en la marcha. Es que cuando hay jóvenes está el estereotipo de que se está yendo bien, una especie de termómetro confirmatorio. Por eso tienen tanto peso político.

Es más, las movilizaciones juveniles latinoamericanas son muy dinámicas, apreciadas y buscadas, no solo para que puedan participar desde las redes, sino para que vayan y hagan presencia. A su vez, hay una utilización muy eficaz respecto del peso de los influencers y los economistas de las redes, que convocan mucho a la construcción de la narrativa política en la juventud.

Existe la necesidad de integrar comunidades virtuales, y con los jóvenes es más fácil, por su versatilidad con el mundo real. Es que los jóvenes se involucran en causas, no en ideologías. Muchos políticos saben que pueden mixturar la construcción de una comunidad de la juventud y, a la vez, movilizarlos a la calle. En síntesis, la búsqueda es no disociar la comunidad virtual de la real.

