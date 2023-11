Vommaro: “Para muchos jóvenes, Milei es primero un influencer que un dirigente político”

-Si los electores habilitados entre los 16 y 35 años representan casi la mitad del padrón, ¿los jóvenes definen esta elección?

-Es una elección tan ajustada y tan polarizada que no sé si los jóvenes la definen. Las juventudes están bajo la luz pública, sin dudas el voto juvenil puede mover el amperímetro para un lado o para el otro, no tanto a nivel cuantitativo sino más bien cualitativo por su influencia en la conversación pública. No nos olvidemos que los jóvenes son muy activos, por ejemplo, las redes sociales y todo el mundo digital está definiendo en parte la elección o la disputa de los mensajes políticos.

-¿Podrías caracterizar al joven votante de Milei y al de Massa?

-El votante de Milei siente que el sistema político no lo está escuchando, que hay un mensaje político que no se dirige a ellos, entonces esa bronca se canaliza a través de un candidato disruptivo, agresivo, pero que habla en un lenguaje directo y llano. También es un voto que, aunque suene paradójico, contiene una esperanza de cambio, aunque sea drástico o destructor. El voto de Massa es también de descontento, pero es un voto que piensa que todavía es posible lograr los cambios que están queriendo. Tiene que ver más con cierta confianza en el sistema político. Un discurso más colectivo. Por eso los jóvenes organizados en diferentes colectivos sociales, estudiantiles, inclusive religiosos, están más volcados por Massa, y otros, los menos organizados, se inclinan un poco más por Milei.

-¿Hoy la juventud es rebelde o está enojada?

-La juventud está enojada. Hay un descontento que es lo que caracteriza a la juventud contemporánea. Eso no quiere decir que sean votantes de una opción como Milei, quiere decir que hay una insatisfacción más profunda que tiene que ver con no sentirse reconocidos por el mundo adulto. Hay una sensación de malestar mayoritaria entre los jóvenes más jóvenes, de 16 a 23 años. No implica que no sean rebeldes, también pueden ser rebeldes a partir de un malestar porque la rebeldía surge de una insatisfacción con el statu quo, lo que pasa es que la rebeldía quizás no se entiende igual que la rebeldía de hace unas décadas.

-¿Por qué el voto se define más por emociones que por convicciones políticas?

-La política en general es mucho más emocional que antes. Las adhesiones político-partidarias y electorales se definen menos por cuestiones ideológicas o de principios. Esto no se da sólo entre las juventudes, es un fenómeno mucho más general. Las pautas de consumo, las elecciones de vida, se definen por cuestiones emocionales que muchas veces son efímeras y más discontinuas y menos estables que décadas pasadas. Tiene que ver con la temporalidad del mundo contemporáneo, menos lineal y más simultáneo. La multitarea, lo efímero, la diferente concepción de la historia, del proceso histórico y de cómo proyectar el futuro. Todo tiene que ver con emocionalidades, afectividades. La política es mucho más emocional y mucho más efectiva que antes, y por eso también, por ejemplo, la interacción en redes sociales importa tanto. La red social como un espacio de interacción; no la red social como un espacio de emisión unilineal de mensajes. Esto tiene que ver con esta emocionalidad política que en el mundo digital se da que se ven más acentuadas ante las juventudes.

-¿Hay un candidato que haya sabido estratégicamente hablarle a esa juventud?

-En este mapa político ningún candidato o candidata le supo hablar a las juventudes o tuvo un discurso pensado y una propuesta política coherente hacia, desde y con las juventudes. Los dos que más tuvieron esa conexión fueron Milei y Juan Grabois. Me animaría a decir que más del 80% del voto de Grabois fue de sub-40. Los dos candidatos que le pudieron hablar a la juventud fueron ellos desde las antípodas políticas. Creo que no fue algo pensado, se fue dando. Milei se hace conocido en la pandemia, en 2020-2021. Es diputado a partir del 2021 ¿Por qué sucede eso? Porque muchos jóvenes dicen: ‘yo lo conocí en 2020 cuando estaba todo el día en TikTok o por YouTube’. Para muchos jóvenes, Milei es primero un influencer que un dirigente político y eso matcheó, se articuló con el habitar las redes sociales y el mundo digital de las juventudes. Milei se fue dando cuenta de que si hacía ciertas cosas generaba adhesiones de los jóvenes y fue repitiendo esas fórmulas, quizás azarosas, pero que por astucias o habilidades en el mundo digital pudo captar cierto sentido que estaba flotando en el aire, entre los jóvenes, y canalizarlo o catalizarlo hacia una propuesta partidaria específica.

-¿Puede un meme hacerte ganar una elección?

-Hoy los jóvenes habitan el mundo digital de una manera muy plena, es muy importante poder pensar que lo virtual y lo presencial, lo analógico y lo digital son momentos de un proceso. No lo vería como esferas tajantemente distintas, sino como momentos que fluyen, con singularidades, pero de una misma dinámica. No es cierto que los jóvenes se aíslan o individualizan. Por las redes sociales interactúan con otros y forman colectivos en el mundo digital. Todo lo que sucede en el mundo digital y las astucias y las habilidades digitales impactan fuertemente entre la juventud, mucho más que sobre otros grupos sociales. No creo que un meme gane una elección, pero sí creo que un conjunto de mensajes integrales y bien pensados en las redes sociales pueden crear sentido, pueden marcar tendencia y en un voto tan emocional, tan afectivo, se puede generar empatía que se traduzca en adhesiones.