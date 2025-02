Luis Juez: "Los rumores de que voy a ser presidente provisional del Senado son malintencionados"

El senador defendió su trayectoria y rechazó las acusaciones de oportunismo político. Aseguró que prioriza los valores por encima de las ideologías y que no responde a presiones partidarias. Por otra parte, reafirmó su intención de volver a postularse para la gobernación de Córdoba. "Córdoba requiere, urgente, algún día, un baño de decencia y honestidad", declaró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Luis Juez es senador nacional por Córdoba, y expresidente del bloque del PRO en la Cámara Alta, cargo al que acaba de renunciar. Previamente fue intendente de la capital de su provincia en 2003 y embajador de Argentina en Ecuador.

Me cuentan que hay chismes de que tienen temor de que usted pase a ser presidente provisional del Senado, desplazando a quien ocupa ese lugar por parte de la Libertad Avanza, y quedará literalmente como primera persona después de la vicepresidenta en un caso de acefalía. ¿Le gustaría ser primero gobernador de Córdoba antes que presidente, Luis?

Sí, he escuchado esos rumores, claramente malintencionados de algunos colegas suyos, a los que personalmente se los desmentí, pero bueno, muchas veces la mentira tiene mayor volumen que la verdad. Porque si una mentira se puede instalar y podemos lastimar con esa mentira, hagámosla caminar. ¿Qué le voy a contar? Usted conoce el tema, sabe perfectamente que cuando uno se quiere ensañar, se ensaña. No tengo ninguna posibilidad de ser candidato a ninguna línea sucesoria, no me interesa.

Me fui del bloque de legisladores del PRO , porque es un bloque donde estamos senadores del PRO y otros que no lo somos, porque entiendo que mi ciclo ahí estaba cumplido y creo que era lo mejor que le podía pasar al conjunto, inclusive, para no lastimar, agravar u ofender a nadie con ninguna actitud. Pero bueno, hubo un montón de especulaciones.

¿Que quiero ser candidato a gobernador cuál es la novedad, si he sido tres veces candidato a gobernador? Una vez me robaron escandalosa y asquerosamente, otra vez perdí holgadamente en manos de De la Sota, y la última elección me faltó un puñado de votos para ser gobernador de Córdoba. Eso no lo oculto. Se armó un gran revuelo porque se me ocurrió decir que sería un honor, si los astros se alinearan, si Dios me da salud, fuerza y energía, si la gente me vuelve a querer dar una cuarta oportunidad, poder ser el candidato del Presidente. Pero fue una cuestión aspiracional, no más.

Perdón que lo interrumpa. Lula fue candidato a presidente tres veces previamente, después lo logró.

Sí, De la Sota también. A mí me tienen que matar. Soy medio como usted. Yo soy perseverante, peleador, yo no me entrego. Me tienen que matar. Será la gente la que diga “no, no va”. No fue ninguna operación política. Fue una expresión de deseo, como diciendo “nunca corrí con ninguna escudería”. Parezco el Colapinto cordobés, buscando una butaca, a ver si aparece una escudería importante… Cuando le pedí en 2015 que me acompañara y me dijo que no, que el candidato era Oscar Aguad. En 2017 cuando le volví a solicitar, si le parecía que me podía acompañar… Miren, le voy a decir para que vea, porque también hubo muchas conjeturas de parte de sus colegas, escribiendo —y no se enoje por lo que voy a decir— una sarta de pelotudeces monstruosa. Decían “Juez saltó de un lado a otro”. Yo no. A mí no me van a encontrar en definiciones ideológicas, las tengo, las mías las defiendo a muerte, pero soy un tipo que defiende los valores más que la ideología. Las ideologías han ido perdiendo valor, pero los valores no. Se consolidan, porque los valores no tienen ideología.

La salida de Juez del bloque del PRO llega en momentos en que las negociaciones del partido amarillo con La Libertad Avanza parecen empantanadas.

Alguna vez le he comentado a usted, agradeciéndole una gestión suya absolutamente desinteresada, cuando me ayudó a desenmascarar una operación de la SIDE. Pero los periodistas aquí en Córdoba… si yo corro con mi karting a rulemán, no hay ningún problema. "Que corra Juez con el karting a rulemán, total sabemos que no va a ganar". Ahora, si Juez tiene una escudería, ahí se hace más difícil…

Entonces, estuvieron 30 días especulando: "Que Juez esto, que pun, que pan". Y yo siempre he intentado dar la pelea con los instrumentos y las herramientas que tengo. Pero no es para ninguna especulación. Me fui del bloque de senadores, presidiendo el bloque de senadores, porque a mí no me gusta que me estén diciendo por teléfono lo que tengo que hacer, que me estén apretando y que me utilicen para resolver sus cuestiones, soy un hombre grande.

Aparte, yo los temas los estudio. Me he equivocado un millón de veces, pero me he equivocado por decisión propia, no por alguna intención traviesa o aviesa. Así que, bueno, esa fue la historia de estos últimos 30 días, que se convirtió en un novelón.

Alejandro Gomel: Siguiendo con las metáforas automovilísticas. Generalmente el Presidente suele acelerar, no se caracteriza por frenar. Alguna vez dijo que tenía un auto que no tenía freno, sólo acelerador. Con todo lo que pasó en los últimos días, ¿se fue al pasto, cuando se metió con el tema de los homosexuales , la pedofilia y esto?

Pero inteligentemente pegó un volantazo y lo acomodó. Lo que pasa es que, bueno, hay actitudes de sectores y de grupos que son jodidos. La misma voluntad y la misma decisión puestas en otros momentos seguramente hubiesen sido juzgadas con mayor objetividad, pero no la tuvieron.

Rápidamente pegó un volantazo y dijo: "Esto no es lo que dije. No es el contexto en el que lo dije. Hay una interpretación". Pero ya automáticamente salieron… Esto es así, así es la historia de la Argentina.

La historia de la Argentina es que cuando no gobiernan los mismos, están predispuestos, con el dedo acusador, a no dejarte pasar ninguna. Eso hay que saberlo, hay que tener en claro que esto funciona así. Pero bueno, esta es la historia de nuestro país, que es muy rica en este tipo de antecedentes. Cuando no gobierna el peronismo, el peronismo se vuelve destituyente . No te van a perdonar ninguna. Después se van a hacer los boludos con un montón de cosas cuando ellos gobiernan. No les importa absolutamente nada.

Pero bueno, hay que ser cuidadosos. Yo siempre digo que hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso en estos temas. Una cosa son los derechos, otra cosa son los privilegios. Los derechos son conquistas de los pueblos. Los privilegios son picardías de los políticos. Contra los privilegios hay que ir permanentemente, hay que arrasarlos a todos. Los derechos hay que cuidarlos, porque siempre han costado un montón de luchas y peleas. Hay que hacer historia y no permitir que se adueñen los vivos de siempre. En eso, el peronismo y el kirchnerismo, en particular, han tenido una regularidad: adueñarse de banderas que no sienten y tomarlas como propias. Entonces, muchas veces, uno se termina confundiendo.

Claudio Mardones: Antes de comunicarnos con usted, estuvimos reproduciendo parte del discurso del gobernador Martín Llaryora en Dean Funes, en la apertura del período 147 de sesiones ordinarias de la legislatura cordobesa. Bueno, estaba usted ahí, estaban distintos legisladores, todos sus comprovincianos, de todos los pelajes. Estaban Rodrigo de Loredo del radicalismo, Oscar Agost Carreño del PRO. Y Llaryora les dijo: “Les pido a todas las fuerzas políticas que cuando vayan a Buenos Aires reclamen los fondos que la Nación no le envía más a las cajas jubilatorias provinciales”. Dijo que él no se esperaba que el Gobierno nacional perjudicara de ese modo a los jubilados cordobeses. ¿Qué le contesta?

Mi mamá es una mujer maravillosa, que, lamentablemente, teniendo seis hijos no pudo tener una carrera universitaria y se sacrificó por nosotros. Pero tenía una sabiduría popular. Ella decía: "En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso".

Son tan mentirosos estos muchachos... ¡Hace 27 años que nos gobiernan! ¿Usted sabe que la caja de jubilación de Córdoba está intervenida hace 32 años? Nosotros no conocemos puntualmente... nadie, salvo un puñadito muy reducido de funcionarios de estos últimos 27 años maneja los números de la deuda, el déficit, la caja. Cuánto es el tema, cuánto se recibe, cuánto mandó Macri, qué hicieron con la plata, qué hicieron con la reparación histórica. El gobernador nunca nos convocó...

Yo soy un tipo que, si el gobernador mañana me convoca y me dice: "Mire, senador, usted es el primer senador por Córdoba, le voy a pedir que haga esta gestión. Necesitamos esto, acá están los números, le pongo los balances...". Es un secretismo en Córdoba cómo se manejan los números del sistema previsional, cómo se manejan los números de la deuda provincial... A quién se le debe, cómo se le debe. La verdad que tengo la sospecha de que estamos frente a un terrible embustero. Este gobernador nuestro no le llega ni a la suela a De la Sota, ni a la rodilla a Schiaretti.

Es una gran mentira. El otro día nos comimos el sábado una puesta en escena horrible. ¡Hace 27 años que están gobernando! Parece que llegaron ayer. 27 años gobernando, y no llevaron un vaso de agua al norte cordobés. El norte cordobés no tiene desarrollo. Mire, le menciono Cruz del Eje por mencionarle una de las ciudades más importantes.

Yo me acuerdo cuando militaba en la Juventud Peronista, allá en la década del 80. Eduardo Angeloz había prometido la Honda en Cruz del Eje, y no llegó nunca la Honda, porque no estaban las condiciones, porque justo después vino la década del 90, levantaron los ferrocarriles, etcétera... Bueno, se complicó.

Y era un caballito de batalla para nosotros. “Prometieron la Honda, no trajeron la Honda”. En 27 años, el peronismo llevó a Cruz del Eje la penitenciaría. Una cárcel, que terminó generando un nivel de situación compleja. Porque donde se establecen los sistemas penitenciarios, generan una situación urbana compleja. Un terrible basural, donde entierran 70 municipios la basura, y ahora quieren llevar un casino. No hay agua potable en el norte de Córdoba. En el norte de Córdoba hay poblaciones completas que se abastecen con camiones cisternas que llegan cada 10 días. Y el gobernador, el sábado, nos contaba que está con un plan de desarrollo. ¿Y De la Sota, que tuvo tres mandatos? ¿Y Schiaretti, que tuvo tres? ¿Qué carajo hicieron? ¡Nada!

Entonces, viene con esta cuestión... nos desafía, “les pido a los legisladores”. Con todo gusto, gobernador. Díganos qué tenemos que hacer, lo hacemos. Pero ahora póngame arriba de la mesa los números, el balance de la provincia. Tenemos 25 ministerios en Córdoba. Tenemos siete funcionarios con rango ministerial con una infraestructura monstruosa. Acá hay empleabilidad 100% para el conchabo político. Tenemos 870 funcionarios en la municipalidad de Córdoba, con sueldos superiores a los 3 millones y medio de pesos. Acá no existe la motosierra. El ajuste, la austeridad, es mala palabra para el gobierno peronista de Córdoba la austeridad, es como si fuera un vocablo pecaminoso. Entonces, ¿le soy sincero? No le creo nada. Absolutamente nada.

¿Sabe? La reunión la hicieron en Deán Funes porque no la podían hacer en Córdoba, porque están llegando las boletas del inmobiliario urbano con un incremento promedio entre el 400% y el 1.000%.

No lo digo yo. Corten ahora y en esta radio tan seria que ustedes llevan, porque tiene una editorial importante, pregúntele a cualquier contribuyente de Córdoba cómo le llegó el inmobiliario con respecto al año pasado. Y por eso se fueron a Deán Funes. Esta es la realidad de Córdoba.

Entonces, esa provincia que yo pretendo. Córdoba requiere, urgente, algún día, un baño de decencia y honestidad. Que probablemente sea lo único que yo pueda brindarle a los cordobeses. Pero con la corrupción que tenemos no es poca cosa. Así que no está mal que yo diga que me encantaría, por cuarta vez, tener una oportunidad de disputar el gobierno de la provincia de Córdoba. Y después, no me anoten en ninguna otra cosa, porque no estoy en ninguna otra cosa. No estoy en ninguna línea sucesoria. No ando buscando nada.

Yo no necesito ninguna tarima... ¿Para qué? Soy petizo pero jetón, así que me hago escuchar en cualquier lugar.

Muchísimas gracias. Le agradecemos su tiempo para con nosotros. Le deseamos el mejor 2025 posible.

Bueno, usted sabe, Jorge, que yo tengo un gran aprecio por usted. Cada vez que puedo, lo digo. Porque usted siempre me ha tratado con mucho respeto y con mucha objetividad. Muchas veces coincidimos y alguna vez podemos tener alguna diferencia, pero usted, a mí, siempre me ha tratado... y lo digo cada vez que puedo... usted me ha tratado con mucho respeto.

Yo no soy de los tipos que pagan pauta publicitaria. Yo no tengo ninguna posibilidad, nunca tuve una moneda, soy crocante de seco, y usted así siempre me ha tratado en cada uno de sus espacios que ha tenido, con mucho respeto. Así que le agradezco esta oportunidad.

