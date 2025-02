Tras las salida de Argentina de la OMS, el ministro de Salud, Mario Lugones salió a dar explicaciones

El 20 de enero, cuando se supo que Donald Trump había firmado una orden ejecutiva para que Estados Unidos se retire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Javier Milei llamó a Mario Lugones y le preguntó cómo se podía replicar la medida en Argentina. El ministro de Salud, alineadísimo, respondió: “Me pongo en campaña”. El proceso se llevó adelante con cierta reserva y el 4 de enero el expediente se inició de manera formal, según cuentan allegados a la cartera sanitaria. En el oficialismo todos eran conscientes de que la noticia iba a tener impacto y, por eso, el funcionario entendió que era hora de romper con el ostracismo y salir a dar explicaciones.

Especialistas explican porqué abandonar la OMS puede ser un paso atrás del que costará mucho volver

Desde que asumió como titular de la cartera, Lugones nunca habló en público. Tampoco lo hacía antes, cuando era el ministro en las sombras de Mario Russo. Hasta ayer, su última publicación en X era un tuit de diciembre de 2024 y el anterior de febrero. Sin embargo, ahora el funcionario habló. En dos párrafos, explicó los motivos de la salida de la Argentina de la OMS: “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía ni en nuestra salud”, escribió.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, apuntó la explicación que luego tuvo que repetir una y otra vez con sus colegas del mundo de la salud: “Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante OPS. Es importante destacar que salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA. Estamos ante un cambio de época, y hay que estar a la altura de estos cambios”.

Fernán Quirós criticó la salida del país de la OMS y los trolls libertarios lo fustigaron: "Defendía a Ginés y el Vacunatorio Vip"

La militancia digital libertaria enseguida salió a aplaudir la medida y el hashtag #ChauOMS se convirtió en tendencia. Como si se estuviera preparando el terreno para volver a hablar de la pandemia, el tema que se usó para justificar la medida, el martes 4 Daniel Parisini (El Gordo Dan) tuiteó que el coronavirus fue creado en un laboratorio de Wuhan. Allegados a Lugones dijeron no estar al tanto de que haya habido una estrategia comunicacional, pero no lo descartan: “Era algo que se venía charlando de manera informal, pero coincide con el día que se le dio curso a los expedientes, con lo cual es probable que haya habido una movida”, sostuvieron

Lugones, el encargado de iniciar el trámite

Cuando el 20 de enero Lugones cortó la llamada con Milei, puso manos a la obra. El ministro pidió informes técnicos a distintas áreas que tienen algún vínculo con la OMS como Anmat, Sedronar y ANLIS Malbrán. Con eso, se elaboró un documento que se envió al Ministerio de Economía y a la Cancillería. La decisión final corresponde al canciller, Gerardo Werthein, quien deberá hacer el anuncio en el plano internacional.

Mario Lugones, el asesor que nunca asumió y gana influencia y poder en el ministerio de Salud

Los ministros de Salud de las provincias se enteraron de la noticia a través del anuncio de Manuel Adorni. No hubo conversaciones ni consultas. La razón es sencilla: se trató de una decisión tomada desde la Casa Rosada, que no aceptaba ningún tipo de cuestionamiento.

La decisión de salir de la OMS también fue un baldazo de agua fría para los popes del mundo de la salud, así como para las asociaciones empresariales del sector y los profesionales sanitarios. Lugones, que tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la medicina privada, en la docencia y que fue el fundador y presidente de la Fundación Sanatorio Gûemes, pasó buena parte del miércoles al teléfono.

En el universo de la medicina no hay quien no tenga el teléfono del ministro y él se encargó de manera personal de atender llamados. “Estuvo hablando con varios al respecto y tratando de explicar que no es tan grave”, dijeron en su entorno. El argumento es el mismo que resumió en X: que irse de la OMS no implica abandonar la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es oficina sanitaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La OPS es preexistente a OMS. Nació en 1912 y en 1917 pasó a formar parte de la OEA y luego a ser oficina regional de la OMS. Pero antes de ser oficina regional, es oficina sanitaria de OEA. Irte de la OMS no implica irte de la OEA y no irte de OEA implica que OPS puede seguir traccionando con vos en lo que tiene que ver con fondos rotatorios que te permiten acceder a mejores precios y condiciones para vacunas, insumos esenciales, medicamentos de alto costo o medicamentos críticos”, explicaron cerca del ministro.

"Chirolita de Trump" y "los gérmenes no respetan ideologías": la reacción opositora a la decisión de Milei de salir de la OMS

Todo el equipo tuvo que aprender a comunicar bien la explicación porque se sabía que las críticas iban a ser feroces. De hecho, además de Lugones, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, también reactivó sus redes. A contramano de la mayoría del Gabinete, los funcionarios de la cartera sanitaria preferían trabajar con bajo perfil, algo que les reprochaban desde Casa Rosada. Pero eso cambió.

La pandemia, la “batalla cultural” y las redes

En la decisión de salir de la OMS, Trump tomó la delantera y Argentina, que sigue al pie del cañón el manual de las nuevas derechas, se sumó. La medida demorará en hacerse efectiva y todavía resta saber si Milei pretende someter la discusión a un debate en el Congreso debido a que existe una buena cantidad de leyes que delinean la participación de Argentina en el organismo o si avanzará con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

De todas formas, el anuncio hizo ruido, un elemento indispensable en las formas de gobernar de La Libertad Avanza y de sus aliados internacionales. Y la decisión mantiene coherencia con uno de los grandes temas que hicieron crecer a estos sectores en distintos países: la gestión de la pandemia.

"El encierro más grande de la historia de la humanidad": el Gobierno anunció que la Argentina se va de la Organización Mundial de la Salud

De hecho, Adorni explicó que la decisión “se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevó al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos Estados”.

Durante la crisis sanitaria, la desconfianza marcó el pulso de las nuevas derechas y emergieron grupos que avalaron todo tipo de teorías, algunas sin ningún sustento científico. Y, el día anterior a que Argentina anunciara su salida de la OMS, El Gordo Dan publicó en X un mensaje que rememoraba el tono de aquellos años.

El dirigente escribió un mensaje titulado “Quilombo en Estados Unidos”. “Está CONFIRMADO (sic) que la CIA utilizó fondos públicos para financiar la investigación de armas biológicas en China, incluyendo los experimentos de ganancia de función en distintas cepas de coronavirus, que terminó en la creación del COVID-19 en el laboratorio de Wuhan. Desde esta y mis anteriores cuentas de Twitter difundidas advertimos en todo momento: fue creado en Wuhan, que desde 2011 venía publicando papers de experimentos de ganancia de función en coronavirus y tropismo celular humano. Se vienen los juicios de Nuremberg”, aseguró.

El mensaje de Parisini replicaba otro de Elon Musk que decía: “¿Sabías que USAID -Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-, usando tus dólares de impuestos, financió la investigación de armas biológicas, incluida la COVID-19, que mató a millones de personas?”. El tuit del magnate estadounidense, a su vez, replicaba un texto del usuario @KanekoaTheGreat, que agregaba como prueba de su denuncia un gráfico de The Intercept y el título de un artículo del New York Post de septiembre de 2023.

Cuando se buscan las últimas noticias sobre este tema en medios, aparecen artículos sobre un informe desclasificado el 25 de enero y publicado por el nuevo director de la CIA, John Ratcliffe, que llevó a la conclusión de que el COVID-19 “probablemente” haya sido originado en un laboratorio chino. “La conclusión matizada sugiere que la agencia cree que la totalidad de las pruebas hace que un origen de laboratorio sea más probable que un origen natural. Sin embargo, la evaluación de la agencia asigna un bajo grado de confianza a esta conclusión, sugiriendo que las pruebas son deficientes, inconclusas o contradictorias”, explicó Infobae.

Milei: el huevo de la pandemia

Que el argumento de Musk, hoy funcionario del gobierno de Estados Unidos, se base en citar fuentes no calificadas como un usuario anónimo en X y que El Gordo Dan se suba al tema justo un día antes del anuncio argentino puede sugerir que el oficialismo estaba preparando el terreno digital para avanzar con la discusión.

El tuitero no respondió la consulta de PERFIL. Haya sido deliberado o no, en el terreno de las redes poco importa chequear la información y que la Argentina anuncie su salida de la OMS es un punto más a favor de la “batalla cultural” de Milei. Alumno perfecto, obsesionado con la injerencia de los organismos internacionales en la soberanía nacional y con funcionarios leales como Lugones, el presidente volvió a ser noticia mundial.