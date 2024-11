John Ratcliffe calificó como “abrumadora” la evidencia contra el laboratorio chino donde se originó el COVID-19

El recientemente designado como director de la CIA y ex director de Inteligencia Nacional durante el primera mandato de Donald Trump, John Ratcliffe, calificó como “abrumadora” la evidencia contra el laboratorio chino del Instituto de Virología de la localidad de Wuhan desde donde se habría originado la pandemia del COVID-19, durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en 2023.

En el marco de un testimonio el año pasado ante el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus, Ratcliffe afirmó que “la evaluación informada como persona con tanto acceso como cualquiera a la inteligencia de nuestros gobierno ha sido y sigue siendo una fuga de laboratorio”. Durante su declaración, John Ratcliffe consideró que “es la única explicación creíblemente respaldada por nuestra inteligencia, la ciencia y el sentido común”

¿Están las empresas latinoamericanas preparadas para una nueva pandemia?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es el último miembro entrante a la administración de Donald Trump, que se ha mostrado como un halcón en cuanto a las relaciones con el país asiático y aseguró públicamente que hubo una “fuga” que desató el coronavirus y acusó a China de encubrir los esfuerzos por investigar el nacimiento de la pandemia.

El orígen del Covid-19 en el laboratorio de Wuhan, China

Ratcliffe forma parte del grupo creciente de figuras públicas que se inclinan por dicha teoría acerca del nacimiento de la potente enfermedad infecciosa que terminó con la vida de millones de personas a nivel global.

Quién es Robert F. Kennedy Jr., el activista antivacunas que podría estar a cargo de la salud de Estados Unidos

China recurrió a “la destrucción de pruebas, muestras y datos médicos, a la intimidación y desaparición de testigos y periodistas, a la mentira y a la coacción de las autoridades sanitarias mundiales e incluso a la difusión de propaganda”, sentenció Ratcliffe en el desarrollo de la audiencia que tuvo lugar en 2023.

El nuevo director de la CIA y ex director de Inteligencia Nacional durante el primera mandato de Donald Trump, John Ratcliffe

La ONG EcoHealt Alliance de Estados Unidos y su vínculo con el Instituto de Virología de Wuhan

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) dejó de financiar en mayo del 2024 a la ONG EcoHealth Alliance, que colaboraba con el Instituto de Virología de Wuhan (IVH) en una investigación respecto del origen del Covid-19.

Es una ONG con base en Nueva York que se especializa en la investigación de enfermedades infecciosas emergentes con el objetivo de "prevenir pandemias en regiones críticas de todo el mundo", según detallan en su sitio web. Antes de que se produjera la pandemia, era la única organización estadounidense que investigaba los coronavirus en China.

En 2021, el Covid-19 mató en Argentina a 25 mil personas que no deberían haber muerto

En 2022 los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) cancelaron subvenciones a la organización debito a que no había podido presentar "cuadernos de laboratorio y otros registros de su socio de Wuhan relacionados con experimentos controvertidos que involucraban virus de murciélago modificados", según la revista científica The Bulletin of the Atomic Scientists.

PM / Gi