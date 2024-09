Ricardo Tejeiro, infectólogo: "La cepa de la viruela del mono en Argentina es más benévola"

Ricardo Tejeiro advirtió que este es el momento para preocuparse por el dengue, pero criticó que "nadie está haciendo nada": “Faltan políticas públicas, comunicación, educación y acciones”. Además, el infectólogo destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que se triplicaron los casos de sífilis: “la gente no se trata y falta educación en los colegios respecto a la prevención y a la benevolencia de las vacunas”.

Ricardo Tejeiro es infectólogo e integrante de la Asociación de Infectología Argentina.

Alejandro Gomel: ¿Tenemos que preocuparnos por la viruela del mono tras la pandemia del Covid?

Es entendible que la gente lo asocie pero las dos enfermedades no están relacionadas, tampoco son los mismos riesgos. En lo que va del año, solo hubo 22 contagios, números totalmente inferiores a los de la época de la pandemia. El motivo es que la enfermedad no se contagia de la misma manera, para contagiarse de la viruela del mono uno tiene que estar en contacto estrecho y directo con alguien que la está padeciendo. El contagio es por la piel.

Las enfermedades virales que se contagian por la piel, como la varicela, contienen el virus en las lesiones de la piel, como las ampollas que se producen. Es importante marcar que, una vez que se produce el contagio, hay que ir inmediatamente al médico para hacer el diagnóstico y así evitar complicaciones y la transmisibilidad.

Elizabeth Peger: ¿Cuáles son los síntomas más habituales?

Lo primero a tener en cuenta es si uno estuvo en contacto con un paciente que esté enfermo. Hoy el principal riesgo está en África, más precisamente en la República Democrática del Congo y, a partir de ahí, y con cualquier persona que haya estado allí. Las enfermedades infecciosas comparten algunos síntomas como la fiebre, dolores, decaimiento. En esta enfermedad en particular, los síntomas también incluyen manchas que se endurecen, luego se transforman en vesícula que luego se rompen y largan un líquido que es el que produce el contagio.

EP: Hay especialistas que afirman que las personas que están más cubiertas ante esta enfermedad son aquellas que han padecido viruela o varicela en su infancia. ¿Es así?

Hay que tener en cuenta que la viruela humana se erradicó gracias a la vacunación en 1980. Esa vacuna también sirve contra esta viruela, esto no significa que nos tengamos que vacunar todos en este momento, pero sí a la gente que está en contacto con personas que están o estuvieron en África. Esto no se está haciendo porque nadie piensa en los países pobres y de alto riesgo, cada uno mira su ombligo.

En vez de preocuparnos por si tenemos un caso en el país, deberíamos preocuparnos por contener el brote en África. También hay que decir que este tipo de enfermedades tiene baja mortalidad, más allá de que hay distintos tipos de virus y que la cepa que circula en África es más agresiva que la que circula acá. De todas formas, todas las enfermedades tienen cierto riesgo, la gripe puede matar gente y lo mismo sucede con la varicela y la viruela. Generalmente se trata de gente con enfermedades previas y con trastornos inmunológicos. El paciente que falleció estaba dentro de ese grupo.

Viruela del mono en la Argentina: hay 22 casos en total, la mayoría varones entre 20 y 49 años

AG: ¿Deberíamos estar más preocupados por el dengue?

Totalmente. Mucho más preocupados. Pero tampoco estamos haciendo nada y preocuparse implica hacer algo. ¿Ustedes ven alguna comunicación o información para que la gente luche en contra del mosquito vector? Pero cuando haga calor y vuelvan los mosquitos, la gente va a estar desesperada porque no va a encontrar repelente o vacuna. Este es el momento de ocuparse.

AG: ¿Faltan políticas públicas?

Políticas públicas, comunicación, educación, acciones. El verano va a ser muy complicado. De todas maneras, uno habla del dengue porque va a ser noticia. Pero también hay que decir que en Argentina se triplicaron los casos de sífilis. Estamos hablando de enfermedades sociales. Son enfermedades que tienen tratamiento, pero se triplicaron porque la gente no se trata y porque no hay educación. Debemos educar en los colegios respecto a la prevención de estas enfermedades o en la benevolencia de las vacunas porque los chicos son multiplicadores de información.

Enfermedades respiratorias y dengue son las dos causas principales del ausentismo laboral

EP: ¿Hay una especie de desentendimiento respecto a estos temas tras la pandemia? No sólo en las autoridades, sino también en la sociedad.

Seguramente, los políticos son parte de la sociedad. Si la sociedad tiene temas que no toca, va a pasar lo mismo con los políticos. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar todos y tenemos que insistir. La educación es la base para seguir adelante con todo tipo de proyectos.

AG: Incluso volvió a hablarse de la extensión de la cuarentena tras las declaraciones de Martín Guzmán.

¿Tiene sentido seguir metiendo a la sociedad en esa discusión? No. Que se juzgue a quién tenga que juzgarse, pero nosotros vemos todos los días muertos por sífilis, por tuberculosis, por HIV y por covid. Tenemos que trabajar para mejorar día a día las prevenciones, las acciones de salud, la alimentación, etc. No tiene mucho sentido hablar del beneficio de una vacuna cuando tenemos gente que no puede comer. Hay muchas cosas para ser conscientes.

