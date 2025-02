El grupo de expertos que predijo la pandemia del Covid-19 lanzó una nueva advertencia sobre un nuevo virus, el "virus Camp Hill", que fue encontrado en musarañas de Alabama y pertenece a la misma familia mortal que los famosos virus Nipah y Hendra, ambos conocidos por sus altas tasas de mortalidad y su potencial para causar brotes catastróficos.

Investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, revelaron esta semana que el virus Camp Hill, que fue encontrado en muestras de tejido de musarañas cerca de la cuidad de Camp Hill, en el estado de Alabama (EEUU), está vinculado a la familia de patógenos mortales que pueden matar hasta el 70% de las personas que infectan, según la Organización Mundial de la Salud.

El virus todavía no infectó a ningún ser humano, pero los científicos alertaron sobre sus posibles peligros, ya que está relacionado con los llamado "henipavirus", como el Nipah, el Langya o el Hendra, que tienen síntomas terribles como inflamación cerebral, daño renal e incluso insuficiencia orgánica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El virus Langya generalmente provoca síntomas leves, como tos, fatiga y fiebre, mientras Nipah y Hendra pueden resultar mucho más graves. El Nipah causa dificultad respiratoria grave, inflamación e hinchazón cerebral y posible insuficiencia orgánica, mientras el Hendra provoca una inflamación y una insuficiencia respiratoria similares, además de neumonía.

"Consecuencias inimaginables": expertos temen por la seguridad de un laboratorio que contiene muestras de ébola y otros virus

"Un virus como este podría ser una amenaza para toda la humanidad", dijo David Dyjack, experto en salud pública de la Asociación Nacional de Salud Ambiental de Australia, quien explicó que si el virus mutara e infectara a los seres humanos, podría tener consecuencias devastadoras en la salud pública, especialmente si ataca los riñones como lo hace en algunos animales.

"Diría que hay tres cosas que me quitan el sueño: una es una guerra nuclear; la segunda son las implicaciones de un clima cambiante, y la tercera es una pandemia global. El virus de Camp Hill está directamente en el centro de la preocupación por la pandemia", dijo Dyjak.

"Los virus mutan a un ritmo extraordinario. Pueden estar encerrados en una especie individual, pero con el tiempo, esas mutaciones dentro del órgano ocurren naturalmente, como vimos en el Covid. Francamente, eso es lo que nos preocupa en materia de salud pública", agregó.

El epidemiólogo estadounidense Donald Burke, que predijo correctamente la pandemia de coronavirus veinte años, restó importancia a los riesgos y dijo que es poco probable que el virus de Camp Hill cause una epidemia por el momento porque es demasiado nuevo y los científicos aún están tratando de determinar sus capacidades completas.

El doctor Adam Hume, virólogo de la Universidad de Boston, se mostró de acuerdo y afirmó: "En este momento no sabemos lo suficiente sobre el tema. Tal vez algún día, en el futuro, podamos determinar [la transmisibilidad y la virulencia]". "Eso no te dice si sería patógeno o no, pero si no puede entrar en las células humanas, entonces te dice que probablemente no sea patógeno".

Alerta en India: un chico de 14 años murió por el virus Nipah y los científicos advirtieron del "potencial pandémico"

Si bien los científicos no saben cómo puede manifestarse el virus Camp Hill en un paciente humano, se cree que puede tener los mismo efectos que otros henipavirus, contagiándose a través del contacto con fluidos corporales de animales infectados, el consumo de frutas contaminadas o el contacto cercano con alguien que ha sido infectado.

"Como vimos con el Covid, al principio no estaba claro si se trataba de fómites (organismos en superficies) o si se transmitía por el aire. Resulta que se transmitía por el aire. Si algo así se transmite por el aire, me causa una gran angustia como profesional de la salud pública", dijo Dykacj.

Los síntomas de la infección por henipavirus aparecen entre cinco días y tres semanas después de la exposición a fluidos corporales de animales infectados. El tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de síntomas del virus Nipah es más corto, de entre tres y catorce días después de la exposición.

En el caso del Nipah, los síntomas incluyen fiebre intensa vómito e infección respiratoria, y los casos severos pueden conllevar convulsiones y encefalitis, inflamación cerebral y provocar un coma. Identificado inicialmente en 1998 tras su propagación entre criadores de cerdos en Malasia, no hay vacuna para el Nipah, cuya tasa de mortalidad va del 40% al 75%, según la OMS.



Las grande amenazas pandémicas de hoy, según la OMS

En 2018, la OMS identificó nueve enfermedades prioritarias (enumeradas) que representan el mayor riesgo para la salud pública. Los henipavirus, entre los que se incluyen el virus de Camp Hill y el virus de Nipah, se encontraban entre los más amenazantes.

1. Covid-19

2. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

3. Virus del Ébola y la Enfermedad de Marburg

4. Fiebre de Lassa

5. El MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) y el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo)

6. El virus Nipah y las enfermedades henipavirales

7. Fiebre del Valle de Rift

8. El Virus Zika

9. La "Enfermedad X"

ds