Especialistas explican porqué abandonar la OMS puede ser un paso atrás del que costará mucho volver

El Gobierno Nacional decidió retirar la participación de Argentina en la Organización Mundial de la Salud (OMS). La información la brindó el vocero Manuel Adorni: "No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Argentina no recibe financiamiento para el sistema de salud, por lo cual no habrá pérdida de fondos, ni afecta la calidad de los servicios", explicó Adorni.

Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos en la comunidad científica. Uno de los primeros en salir a explicar las consecuencias negativas fue Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, quien detalló que gran parte de las estrategias sanitarias se coordinan a través de esta organización.

Médicos de Córdoba critican la salida de Argentina de la OMS: "Un retroceso en salud pública”

En Córdoba, el infectólogo Miguel Díaz, quien durante muchos años se desempeñó como director del Hospital Rawson de Córdoba, observó con preocupación la medida: "Es una decisión meramente política. La OMS es muy importante para el país. Argentina obtenía apoyo, aparatología, insumos, capacitación ligadas al diagnóstico y a la prevención. Esto es un error, porque no hay una alternativa a la OMS", indicó el profesional, quien agregó. "Esto va en línea con muchos errores que se están cometiendo en torno a la Salud".

Desde el ámbito universitario, un reconocido profesional sanitario con mucho trabajo en torno a la OMS, quien prefirió no decir su identidad por temor a represalias, también opinó sobre este tema: "Es una medida que va a tener un impacto importante. La OMS es un organismo que no se mete con la soberanía del país. Son decisiones no vinculantes, ellos sugieren, no se meten con la soberanía porque nadie está obligado a seguir los parámetros que sugieren, podés tomarlos o no tomarlos", señaló.

"Si Argentina se va, deja de entrar en el circuito internacional de análisis epidemiológico, capacitaciones científicas, cursos, trabajos en otros países. Es difícil tener acceso a financiación para enfermedad materno infantil, enfermedades raras, HIV. Hay en el país centros colaboradores de la OMS, son laboratorios de referencia, entonces otros laboratorios de Sudamérica te consultan y recibís financiamiento, reactivos. Si te vas salís del sistema mundial de salud. No te enteras de lo que pasa. Es un golpe muy duro que nos va a retrasar varios años. Respecto al tema de la pandemia, los números indican que Argentina está entre los 10 países que mejor manejó la pandemia", completó.

Por último, Juan Manuel Castelli, especialista en Enfermedades Infecciosas, profesor universitario y ex Subsecretario de Estrategias Sanitarias en Ministerio de Salud de la Nación, también analizó la situación: No se descarta el retiro de otros organismos internacionales.

"Creo que no es el camino, que no beneficia a la República Argentina, el país no va a perder soberanía, no hay condicionamientos de los Organismos de Salud, uno puede decidir firmarlos o no. Son organismos que tienen revisores técnicos que son expertos a nivel mundial y las consideraciones que ellos proponen son evaluadas o no por cada país. Los países son soberanos, proponen cosas que se pueden aceptar o no, a veces estos acuerdos son bilaterales, multilaterales", argumentó. Y agregó: "Hay programas de transferencias de tecnología que son muy relevantes, por ejemplo actualmente Argentina participa en programa de ARN mensajero, a través de un programa que coordina la OMS, hay beneficios fundamentales para el sistema de salud nacional".

Salida

La Argentina suscribió una ley en 1948 para ser parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que debería primero quedar sin efecto y esto es facultad del Congreso. Más allá del anuncio del vocero Manuel Adorni queda esperar si la decisión será sometida al voto del Congreso o la retirada será mediante un DNU.