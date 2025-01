Motosierra federal: las provincias recortaron el gasto un 24% para capear el ajuste de Milei

A pesar de los reproches del ministro de Economía Luis Caputo para que bajen impuestos, las provincias aplicaron un recorte del gasto público de 24% a fin de sobrevivir al paso de la motosierra libertaria. Asfixiadas por el desplome del giro de recursos desde la administración central, las jurisdicciones readecuaron sus presupuestos y, en promedio, consiguieron un equilibrio en las cuentas.

Un informe de Empiria grafica la magnitud de la transformación fiscal que tuvo lugar en los distritos. En el primer semestre, los ingresos provinciales cayeron 15% en términos reales. Esto se explicó por un desplome de 72% interanual de las transferencias nacionales, un retroceso de 13% de los recursos tributarios de origen nacional y una contracción de 8% de recaudación local.

Motosierra federal: cómo ajustaron las provincias en 2024

"La reacción de los gobernadores fue de pura cepa ortodoxia libertaria: caída real del gasto del 24%, con mermas interanuales en prácticamente todas las partidas, destacándose las de personal (-20%), jubilaciones (-19%) y obra (-56%). Como resultado, en los primeros seis meses del año el consolidado de provincias registró un superávit de 0,7% del PBI versus uno de equilibrio en igual periodo de 2023", destaca el reporte de la consultora del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza.

Si bien los datos oficiales llegan hasta junio, la tendencia proyecta que la austeridad se extendió a lo largo y ancho de la Argentina el año pasado. De hecho, la reducción del gasto público fue de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), lo que permitió que las provincias registren un superávit de medio punto del PIB y reviertan el -0,3% de 2023.

Con excepción de la provincia de Buenos Aires, hasta el segundo trimestre de 2024 todas las jurisdicciones presentaron un excedente primario. Es decir, sin contar los intereses de deuda. Sin embargo, el alcance de la motosierra difirió de forma significativa entre cada distrito.

Según Empiria, las provincias que más ajustaron fueron San Luis, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero (más de 40% real interanual). En el otro extremo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sólo disminuyó el gasto 10% interanual real.

A la hora de analizar la composición del ajuste, los consultores del centro de análisis económico remarcaron que, exceptuando a La Pampa, "todas las provincias redujeron más su gasto de capital que los gastos corrientes, con caídas superiores al 80% real en Santa Cruz, Tucumán y San Juan".

Por el lado de los ingresos, todas las provincias experimentaron retracciones respecto al primer semestre 2023. Solo se salvó Neuquén, que pudo surfear la ola recesiva por el incremento de las regalías producto de la producción energética de Vaca Muerta.

En tanto, el territorio bonaerense dejó de percibir las transferencias discrecionales que fueron moneda corriente durante la gestión de Alberto Fernández y padeció el cambio de signo político. El menor caudal de recursos obligó al gobierno de Axel Kicillof a recalibrar las partidas y la ejecución del tercer trimestre exhibe una profundización del ajuste del gasto público: de -19% real en el segundo trimestre a -22% en el tercero.

"Así, en el acumulado de los primeros 9 meses del año, la Provincia mostró un superávit primario de US$ 168 millones, significativamente mejor respecto al déficit de -US$ 656 millones en igual período del electoral 2023 (aunque aún con más déficit que en 2022, cuando recibía abultados fondos desde Nación). De esta forma, el déficit primario de la PBA parece haber encontrado un techo: de un máximo de US$ 1.300 millones en 2023 pasaría a uno menor a US$ 500 millones en 2024", reza el análisis de Empiria.

Los desafíos de cara a 2025

A propósito de los desafíos a mediano plazo, el informe se posa sobre tres elementos concretos: obra pública, reforma tributaria y pacto fiscal:

Hacer espacio para el gasto de capital (seguir podando gasto corriente), dado que el equilibrio fiscal sin rutas y puentes no puede ser permanente, y hoy el gasto en obra de la dupla Nación-Provincias es el más bajo desde 2003. Luego de la elección de medio término, suponiendo una composición del Congreso más favorable al Gobierno, una reforma tributaria que baje la presión tributaria promedio, pero que sobre todo mejore la calidad de los impuestos nacionales, gravando menos la producción y las transacciones y más los ingresos y el consumo (más Ganancias, no menos IVA, menos cheque, menos laborales, menos retenciones). Un pacto fiscal con Provincias que descentralice la generación hacia más recursos propios (desafío para las más dependientes de recursos nacionales) también induzca una mejora de la estructura impositiva subnacional: menos ingresos brutos, menos sellos, más inmobiliario.

MFN / ds