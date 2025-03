"Che, qué fea expresión": Luis Novaresio cruzó a la diputada María Celeste Ponce por una frase contra Facundo Manes

La diputada oficialista María Celeste Ponce quiso defender a Santiago Caputo por el incidente con el diputado opositor Facundo Manes y deslizó un comentario de tono sexista: "Vi a Manes gritar como una nena". El periodista Luis Novaresio no se la dejó pasar y le marcó la falta: "Che, qué fea expresión".

Al ser consultada por el episodio entre el asesor Santiago Caputo y el diputado radical Facudo Manes en la Asamblea Legislativa, la funcionaria cordobesa, que integra el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación, dijo que allí ella no "ningún tipo de violencia".

Y en ese momento soltó la frase. "Solamente vi a Manes gritar como una nena, que ya lo dije le otro día porque eso es lo que vi, pero no vi ningún tipo de violencia", señaló la funcionaria que lleva en la biografía de su Instagram la leyenda "Dios, patria y familia. Mujer de derecha".

"Che, qué fea expresión", respondió enseguida Novaresio. "¿Por qué?", repreguntó la abogada al periodista que le dio a entender que estaba siendo sexista con su expresión.

La diputada dobló la apuesta: "No me corras por esa suceptibilidad, a ver... Soy mujer... A ver, el progresismo se está terminando", aseveró la diputada ultracatólica en el piso de A24. "Y sí, Manes gritaba como una nena, el que lo quiera tomar de esa forma que lo tome y el que no, no. No me parece algo tan grave", dijo.

En un intento por cambiar de tema y continuar con el discurso en agenda de su compañeros de bloque, Ponce señaló: "Suceptibles tenemos que estar con otras problemáticas, como el baño de sangre que es la provincia de Buenos Aires". "Una frase simple... por favor, eso no", insistió.

"Eso corre por tu cuenta. A mi, me parece poco afortunada", concluyó Luis Novaresio, para dar por cerrado el intarcambio.