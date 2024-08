Luego del polémico posteo del presidente Javier Milei sobre "la sociedad ideal progre" que, según él, incluiría "mucho sexo gay", el periodista Luis Novaresio retomó sus dichos para repudiar la publicación. En ese sentido, explicó que se trata de "mucho orgullo gay para revertir la discriminación".

“Sí, señor Presidente. Con mucho respeto, le digo. Sí, mucho sexo gay. Mucho que hablar de una libre elección de dos personas adultas, que sigue siendo juzgada aún por los que se dicen liberales”, sostuvo el conductor a través de su cuenta de X (antes Twitter).

"Mucho sexo gay": el polémico posteo de Javier Milei sobre las cárceles y el progresismo

En esa línea, defendió la existencia de "mucha propaganda gay", argumentando que sirve para "revertir la discriminación que han padecido miles y miles de personas y que siguen padeciendo". Además, subrayó la necesidad de "mucha prédica" con el objetivo de que "los que interinamente ocupan lugares de poder entiendan que una palabra de discriminación duele, ofende y en algunos casos invita a decisiones trágicas de quienes la padecen".

"Sí, señor presidente. Mucho orgullo gay. Mucho. Lo invito, con respeto y cariño, a que piense lo que le digo. Lo que le decimos", concluyó el periodista.

La publicación a la que hizo referencia Novaresio es una imagen que Milei compartió en Instagram. En la pieza, se aprecia una cárcel junto con un listado de cosas de la supuesta “panacea socialista”. “Prisión: la sociedad ideal progre”, era el título del listado, que enumeraba distintos elementos: “No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay, todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas”.

No se trata de la primera vez que el conductor critica al gobierno libertario por declaraciones contra la homosexualidad. En esa línea, hace un mes se refirió a los dichos de la canciller Diana Mondino, quien comparó al matrimonio igualitario con tener piojos; las palabras de Carlos Rodríguez, asesor de Milei, sobre que ver a dos hombres besándose le “hacía doler la barriga” y la afirmación de la vicepresidenta Victoria Villarruel respecto a que alcanzaba con la “unión civil”.

“A mí me tocó ser testigo directo. Y en aquel momento fui duramente criticado porque no me levanté y le partí la silla en la cabeza a cada uno de ellos”, comentó Novaresio en Radio con Vos a principios de julio.

Asimismo, en aquel entonces también cuestionó al secretario de Culto, Francisco Sánchez. “Hoy sigue siendo secretario Francisco Sánchez, que dijo que hay que debatir el divorcio. Y no pasa nada. No hay divorcio, identidad de género, matrimonio igualitario. Me parece gravísimo que en pos de cierta utilización que se hizo en gestiones anteriores de estos temas, no digamos ‘es hasta acá’. Es un clima de época que no me gusta”, sostuvo.

