La diputada electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino expresó su postura respecto al Matrimonio Igualitario y comparó la identidad de género con “tener piojos”. Fue en la misma semana en la que reivindicó el mercado de órganos.

"Como liberal estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", sentenció la legisladora electa en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+).

Esta afirmación llega a 13 años de que se sancione la Ley de Matrimonio Igualitario que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer este derecho a parejas del mismo género.

Desde La Libertad Avanza Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta, también había manifestado su oposición a la Ley de Matrimonio Igualitario por considerar que la unión entre parejas del mismo género "estaba garantizado con la unión civil".

Por otro lado, negó Javier Milei vaya a derogar la Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo (ILE). “Él está en contra del aborto como postura filosófica, Victoria Villarruel también y a mí tampoco me gusta el aborto”, detalló.

Diana Mondino: "El Gobierno tomó mi idea del mercado de órganos y la distorsionó"

"El mercado de órganos es fantástico"

Mondino también se refirió a la venta de órganos, otro de los temas polémicos del espacio. “El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", sostuvo.

Otras posturas que subrayó durante la entrevista fueron que “la reducción del gasto público es inexorable” y que “la dolarización implica reconocer una situación que está ocurriendo”.

Respecto a las acusaciones de su vínculo con lo que llaman la “casta” por aliarse a Juntos por la Cambio sostuvo que hay problemas mayores. “No podemos permitir que un gobierno que ha tenido todas las dificultades, que nos hunde, sea lo que continúe”, afirmó y agregó: “Es lógico que en un balotaje se unan las fuerzas”.

