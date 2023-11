Lucas Romero: "La clave de esta elección está en el electorado hoy prescindente"

El director de Synopsis analizó el peso que tendrá el nuevo debate electoral y la preparación de Massa para afrontarlo. "En términos matemáticos está elección es pareja pero en cuanto a la preparación del candidato es asimétrica". Por otra parte, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), expresó que "habrá mucho voto disponible para disputarse entre los dos candidatos".

Nuria Am (AM): Ayer hiciste un parangón entre Milei y la Cenicienta, sugiriendo que no se acabe su hechizo antes del 19 de noviembre. ¿Quiénes serían los otros personajes?

Se vuelve un poco más compleja la metáfora en ese caso. Pero precisamente para que se entienda bien les paso a comentar: en un principio uno veía a Milei como un candidato nuevo y sin experiencia que enarbolaba una idea antipolítica y que buscaba cambios profundos con motosierra en mano.

Todo esto construyó un atractivo para una parte importante del electorado que lo llevó a ganar la PASO muy por encima de la expectativa. Por tanto, me recordó mucho a la Cenicienta.

Pero la general se transformó en un resultado que le puso un límite a esa historia. Y esto no necesariamente va a terminar con el protagonista del cuento de hadas triunfando cómodamente en esta elección. Y esto lo llevó a Milei a reformularse un poco: la motosierra no le va a alcanzar para ganar la elección.

Entonces, el candidato empieza a desandar muchas de sus propuestas porque naturalmente la escena lo lleva a moderarse e intentar captar una gran porción del electorado. Por eso también existió ese rápido acuerdo con Bullrich. Todo esto deforma la historia de hadas y convierte su carruaje en una calabaza.

NA: ¿Para que Milei gane las elecciones deberían llevarse a cabo en este momento? ¿El tiempo le está jugando en contra?

Era natural y hasta necesario que busque acuerdos con JxC, el tercero en discordia. Ahora bien, esa alianza le está trayendo inconvenientes no solo en su armado sino en los potenciales votantes de La Libertad Avanza. Parecía rupturista pero en las últimas semanas se fue deshilachando.

El objetivo que tiene es plausible, ya que las tendencias estructurales de la escena siguen mostrando una mayoría de votantes con predisposición de voto opositor, pero su problema es que no logra capturar todo ese voto. Esto se explica porque muchos no piensan apoyar al Gobierno pero no coinciden con las propuestas de Milei.

Alejando Gomel (AG): A partir de eso, ¿Macri le suma o le resta al candidato presidencial?

JxC con Bullrich obtuvo el 24% de los votos, convirtiéndose en la clave de la elección para el balotaje. Uno supone que con ese acuerdo se consiguió una mejor transferencia de apoyo hacia Milei, pero no se sabe si con esto logró emparejar la pelea.

La clave de esta elección está en el electorado hoy prescindente. El libertario quiere convertir a ese votante mientras que Massa, probablemente, prefiere que permanezcan en blanco, ya que su rival no capitalizaría todo el voto opositor.

NA: En la última semana se difundieron encuestas que ubicaron a Milei por encima de Massa, incluso expuestas por el propio oficialismo. ¿Hay alguna estrategia desde el massismo? ¿Esa diferencia genera una expectativa importante o es sólo un margen de error y es técnicamente un empate?

Nosotros estamos haciendo un trabajo de campo en este momento pero aún no tenemos números. Da la sensación que, para tener precisión, vamos a tener que esperar un poco. Estamos ante un electrodo que está metabolizando el resultado de la general y que tiene predisposición al voto en blanco.

Va a ser un proceso para ir monitoreando día a día, además está el debate en el medio. No me animo a decir que lo que está pasando hoy pueda ser determinante para lo que pueda suceder el 19 de noviembre. De todas maneras, en las elecciones de este año, el proceso eleccionario se definió en la última semana, con sendos crecimientos de Milei primero y Massa después.

AG: ¿El debate presidencial tendrá una importancia tan grande como para inclinar la balanza hacia uno u otro lado?

Sí, este debate tendrá mucha importancia porque habrá mucho voto disponible para disputarse entre los dos candidatos. A su vez, los tendrá para ellos dos solos y con mucha más interacción y movimientos y, a su vez, va a ofrecer rangos de movilidad más amplios que pueden producir efectos que generen impacto en el electorado.

NA: En esa movilidad, tanto desde lo discursivo como desde lo físico, ¿quién ganará? ¿Quién tiene más manejo del escenario?

En términos matemáticos está elección es pareja pero en cuanto a la preparación del candidato y sus habilidades es asimétrica. Hay un candidato hiper profesional como Massa, ya que fue candidato en 9 de las últimas 11 elecciones, no hay nadie en el país que sepa ejecutar ese rol con más precisión que él.

Y del otro lado hay un candidato inexperto en término de la capacidad de ejecutar una estrategia de campaña, por eso lo vemos tan impreciso y falto de habilidades para expresar ideas. No es fácil fijar o defender posiciones, por eso se ven varios déficit de Milei en esos puntos. Va a ser el duelo entre dos candidatos con habilidades muy distintas en este campo, hay que ver si Massa lo aprovecha.

AG: Al respecto del feriado del 20 de noviembre, el oficialismo piensa que es mejor que la gente que no tiene muchas ganas de votar no lo haga. ¿Es por ese lado?

Hay una interpretación socioeconómica, ya que al analizarlo uno encuentra que los sectores de mayor poder económico en la Argentina suelen tener tendencia de voto no peronista. Entonces, un feriado largo puede generar mayor movilidad en ese segmento del electorado. También se suma las dificultades que podría haber en materia de fiscalización porque hay un partido político con mucha capacidad, pero Milei no puede cumplir con esa condición mínima. Y justamente es difícil convocar a la gente a fiscalizar en un feriado largo.

