Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos, denunció penalmente a Sergio Massa por romper la veda electoral al realizar anuncios de gestión en los días previos al balotaje. “Los argentinos venimos sufriendo desde hace mucho tiempo que financien sus campañas con nuestro esfuerzo, pero esto pasó el límite de lo absurdo”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Usted denunció penalmente a Sergio Massa por romper la veda electoral? ¿Cómo es la cuestión?

Iniciamos una demanda penal por incumplimiento de funciones como funcionario público por romper la veda electoral, que establece muy claramente el Código Electoral en su artículo 64, prohibiendo, en un plazo de 25 días previos a la elección, inauguraciones de obras, lanzamientos, propuestas, plan platita, etc. Por esa razón hemos iniciado esta demanda.

Denuncian a Sergio Massa por violar la veda electoral

Me parece importante, de una vez por todas, poner un límite al abuso y los privilegios de muchos de nuestros dirigentes, que creen que están por encima de la ley.

Los argentinos venimos sufriendo desde hace mucho tiempo que financien sus campañas con nuestro esfuerzo, pero esto pasó el límite de lo absurdo y no estamos dispuestos a tolerarlo más.

Nuria Am: Massa dijo: “si me denuncian por mejorar la vida de los jubilados, que me denuncien”. ¿Cuál es la pena por romper la veda electoral?

El Código Electoral establece en el artículo 133 de 1 a 10 años de imposibilidad para ejercer cargos públicos, y espero que se cumpla.

Asamblea Legislativa: los 10 minutos de Sergio Massa, un precalentamiento de campaña

NA: Creo que esta normativa es relativamente nueva, ¿se cumple? ¿Qué pasó otras veces que también se ha violado la veda utilizando dinero del Estado que pueden influir sobre el voto del electorado?

Muchos de los comentarios en las redes iban en ese sentido, como por ejemplo: “para qué lo hacen, si no pasa nada”.

Justamente, esos comentarios son los que incentivan la razón de ser de esta denuncia. Empezar a trabajar en la construcción de una Argentina diferente donde, de mínima, tengamos una justicia independiente que no sea funcional al poder de turno y que nos garantice que podemos estar tranquilos de que van a encargarse de resolver nuestros problemas.

D'Onofrio: "Massa tiene propuestas y del otro lado hay zócalos de TV"

Massa es cínico cuando dice que hace esto por los jubilados, cuando la razón por la cual los jubilados no llegan a la quincena y se están muriendo de hambre es porque la plata está puesta en su campaña electoral.

La razón por la cual tenemos un 150% de inflación interanual, la tasa más alta del mundo (133%), te matan en la calle por un celular, el esfuerzo de un laburante no alcanza para llegar a fin de mes, es porque toda esa plata está puesta en la campaña de Sergio Massa.

Yo le diría, si me permiten, directamente: “Sergio, no estás por encima de la ley, el Estado es nuestro, no es tuyo. Empezá a pensar en la gente y no solamente en tus privilegios y preservarte en el poder, donde estás hace muchísimo tiempo viviendo del esfuerzo de todos los argentinos. No sigan con esta demagogia y populismo, que nos está haciendo mucho daño”.

Massa o Milei: una encuesta reveló qué harán los votantes de Bullrich, Schiaretti y Bregman

Creo que estamos viendo una medida que parece que es en pos del laburante, del que se esfuerza, bajando impuestos, pero eso, con toda claridad, es una medida demagógica y populista si vos no recortás el gasto público.

Lo más importante de todo es la responsabilidad con la que uno toma las decisiones.

Según Economía, la inflación de octubre llegó al 9,3% y "sigue muy alta" por el "nerviosismo pre electoral"

El rol del candidato libertario en las elecciones

AG: ¿Qué mensaje le diría a Javier Milei? Algunos dicen que está bien que se esté moderando y otros que tiene que seguir con el “plan motosierra”.

A Milei le diría lo mismo, que tenga responsabilidad en el rol que tienen que ocupar frente a lo que viene. Le diría que hay que entender que hay algo mucho más grande que vos, que es el momento de rodearte bien y empezar a pensar que sos, posiblemente, a partir de las próximas elecciones, el próximo presidente, y hay una gran oportunidad de que la Argentina cambie de verdad.

Milei retoma la campaña territorial dejando de lado la motosierra para buscar votos del centro

Esa Argentina que puede cambiar, que nos puede hacer recuperar la esperanza y las ganas hacia adelante, que nuestros pibes vuelvan y que los que trabajamos todos los días lo hagamos con mayor entusiasmo, va a depender de cuán bien te rodees.

Hay una oportunidad de reconfigurar equipos, de incorporar personas idóneas, técnicas, que piensen en el bienestar de los argentinos y no en los privilegios que siempre dio la policía, en empezar a pensar una Argentina mejor. Es hora de cambiar.

Macri presiona a Jorge Macri y Diego Santilli, pero estos marcan la cancha | Perfil

El futuro gobierno porteño de Jorge Macri

Claudio Mardones: Finalmente no habrá balotaje en la Ciudad. Usted tuvo que ver en eso, cuando se bajó para apoyarlo, porque le sumó una diferencia de votos determinantes. Muchos piensan que usted podría formar parte del próximo gabinete de Jorge Macri a partir del 10 de diciembre. ¿Cuáles son sus expectativas?

Yo soy parte del equipo de Jorge Macri desde hace bastante. Siempre consideré que era el mejor candidato.

CM: ¿Se imagina en un Ministerio?

Sí, puede ser. Hoy por hoy, sinceramente, no me preocupa. Yo soy parte del equipo, estoy colaborando con ellos desde hace bastante, en la campaña misma, y trabajando en propuestas y colaborando.

Jorge Macri: ”Siempre enfrenté al kirchnerismo y eso alcanza como definición"

CM: ¿En qué área está interviniendo?

En ninguno en particular. Estoy, sobre todo, dando una mano en los temas que a mí me preocupan, y ahora tratando de colaborar también a nivel nacional para que la Argentina, de una vez por todas, arranque un proceso de cambio que nos dé una razón de ser y nos motive para convertirnos en todo lo que tenemos de ser.

Llegamos a un punto donde el kirchnerismo nos ha quitado la voluntad de trabajo, de estudio y de progreso.

Desde mi ONG “Asociar”, así como con Republicanos Unidos, tratamos de reivindicar al individuo por encima de la política y devolver los estímulos para que nos volvamos a incentivar y motivar con la idea de esforzarnos. Que se premie ese esfuerzo.

Macri presiona a Jorge Macri y Diego Santilli, pero estos marcan la cancha

Lo que más me preocupa de la Argentina es que han castigado tanto el esfuerzo, que los que deberían dar el ejemplo y valores nos han convertido en una sociedad donde nos da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal, estudiar o no estudiar, trabajar o no trabajar, delinquir o no delinquir.

A mí este país no me entusiasma, me entusiasma un país en el que se premia al que se esfuerza, a la mujer que se preocupa, que es transparente, honesta, y creo que esa es la Argentina que tenemos que construir.

Los posibles acuerdos para gobernar en Argentina

NA: ¿Formaría parte de un gobierno de coalición? Lo digo tanto en el caso de un gobierno de Milei como en el de la convocatoria que está haciendo Sergio Massa.

Macri: "Tenemos que tener los huevos de decir que no y dejar de hacer lo políticamente correcto"

Un gobierno con el kirchnerismo nunca. Con Javier Milei difícilmente. Yo tengo otra idea en mente, pero lo que me motiva sobre todo, la razón por la cual me metí en política, fue para brindarme a colaborar con que las cosas se solucionen. Donde me necesiten voy a estar.

NA: ¿Por qué decís que difícilmente con Javier Milei?

Difícilmente porque tengo prioridades puestas en otras cosas, pero si me convocan y me necesitan habría que evaluarlo.

AG: ¿Pero tu voto es para Javier Milei?

Con Mauricio Macri de su lado, Milei hace cuentas y calcula que le puede sumar "15 puntos o más"

Votaré para que la Argentina cambie de una vez por todas.

AG: ¿Te veremos en el gabinete de Jorge Macri a partir del 10 de diciembre?

Es algo muy probable pero no es lo que me preocupe ahora. Sigo siendo legislador en la ciudad de Buenos Aires, que es un rol que me llena de orgullo y desde el cual tengo bastantes cosas todavía por hacer.

FM JL