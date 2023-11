Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, aseguró que el debate previo al balotaje “va a ser muy importante”. “La gente va a entrar en el periodo de reflexión para analizar las propuestas y las contradicciones por parte de Javier Milei”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am: Faltan 15 días para el balotaje, ¿cree que todo el peronismo está jugando con Massa?

Sí, absolutamente. Veo una gran movilización, no solamente de los dirigentes, sino fundamentalmente de las bases, que nos han permitido hacer la diferencia en la última elección y es el trabajo que está haciendo de acá a los últimos días. Va a ser muy importante el debate. La gente va a entrar en el periodo de reflexión para analizar las propuestas y las contradicciones por parte de Javier Milei. No tengo duda de que va a haber una diferencia importante a favor de Sergio Massa.

Alejandro Gomel: ¿Cómo cree que juega el papel de Mauricio Macri?

Pienso que esa suma que planteó Macri, sobre que el 70% estaría en contra de Sergio Massa, también se podría plantear a la inversa. Expone un mar de contradicciones, primero en las ideas madre de La Libertad Avanza, y la gente lo está viendo y lo está analizando.

Otra cosa que me parece fundamental es que llamar a votar para derrotar el kirchnerismo, cuando el candidato a presidente, más allá de que todos conformamos Unión por la Patria, no es kirchnerista, genera una contradicción importante.

NA: ¿Le preocupan los números de las encuestas?

Si nos hubiésemos preocupado por los números de las encuestas, no hubiésemos estado en carrera y no hubiese pasado lo que pasó en octubre. No es para molestar a las consultoras, pero me parece que no están encontrando el método adecuado para interpelar a la sociedad, que es muy madura y está en todos los detalles, más allá del exceso de información para tomar decisiones.

No tengo dudas de que la gente ha analizado las distintas propuestas y se han visto en las fotos de esos escenarios. Nadie se ve bien en la foto de las ideas de LLA, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

AG: ¿La gente termina votando a favor de Sergio Massa o en contra de las ideas de Javier Milei?

Debería haber un debate amplio en cuanto a las propuestas. Sergio Massa tiene propuestas y del otro lado hay zócalos de televisión que no desarrollan. Nosotros hemos invitado a desarrollar eso, proyectar, por ejemplo, cuánto saldría un litro de nafta con las propuestas de la oposición. Eso no es la campaña del miedo, es la campaña de la información.

Claudio Mardones: Uno de los temas que sí se ha hablado y que lo ha mencionado el ministro de Economía es la idea de formar un gobierno de unidad nacional en un eventual gobierno. ¿Cómo sería, en el caso de PBA, un gobierno de unidad?

Ya existe ese gobierno amplio de Axel Kicillof, que tiene un excelente trato con la gran mayoría de los intendentes de la oposición, porque nunca ha discriminado a nadie. Creo que no es la propuesta de un candidato hacer referencia al diálogo y a saltar la grieta, sino que es la propuesta de todo el espacio.

A nivel nacional y en cada una de las provincias vamos a hacer todo lo posible para generar políticas de Estado. Generar un gobierno de unidad nacional no es que todos estemos en el mismo espacio, sino que cada uno mantenga su individualidad pero encontrando el tiempo y el espacio para definir políticas de Estado que, más allá de quiénes gobiernen en el futuro, se puedan llevar adelante.

Para eso, tanto Axel como Sergio tienen la capacidad de generar consensos y encontrar puntos de encuentro, que es lo que necesita la Argentina.

CM: ¿A quiénes ve como posibles aliados en PBA y el territorio bonaerense?

Lo que aspiro desde todo mi conocimiento es a que vuelva a haber una UCR fuerte, que esté armada de la mejor manera y que participe en el debate. Los problemas de la política en el país se resuelven con más política.

Nosotros tenemos que hacernos cargo de las dificultades que hemos tenido desde nuestro espacio para solucionar cuestiones internas, por eso me parece que el hombre ideal es Sergio Massa. Es capaz de elegir a los mejores, no tengo ninguna duda de que en su gobierno van a estar los mejores.

NA: Los intendentes que ya ganaron sus municipios, ¿creés que son capaces de comprometerse a una exposición?

Desde nuestro espacio tenemos claro que nadie se salva solo. No se puede tener un municipio si uno no está en línea con el gobierno provincial y, fundamentalmente, con el nacional. No comparto que los intendentes estén por fuera, sería una Argentina invivible. Imagínese lo que sería para un intendente que construye escuelas compartir un gobierno que plantea vouchers.

Les puedo responder esto con los números de la última elección y conociendo a los intendentes. Han visto que en las provincias hubo resultados muy visibles, ganaron provincialmente un espacio, nacionalmente otro y municipalmente uno distinto. Desde mi lugar tengo claro el esfuerzo y el compromiso de todos.

VF JL