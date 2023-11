“A pesar de todo, La Libertad Avanza es el título que hemos decidido ponerle a la apertura, y este tema musical, 'Ya que metí la pata' (de Alfredo Olivas), porque a pesar de las metidas de pata, que son múltiples, LLA se acercó muchísimo a lo que hace muy poco tiempo pensamos que era una diferencia más importante que podía llegar a darse después del triunfo de Sergio Massa”, señaló Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 3 de noviembre de 2023.

“¿Tiene correlato lo que dicen, hacen y muestran los candidatos, con lo que percibe la gente y marcan las encuestas?” se preguntó Alejandro Gomel.

Después de la intervención de Mauricio Macri dentro del espacio de Javier Milei, hubo muchas idas y vueltas y muchas apariciones del candidato libertario que pueden catalogarse como pasos en falso.

El ex mandatario aparece después de lo que fue, tal vez, el mayor traspié de Javier Milei en esta semana, y si bien fue una de las semanas más complicadas del candidato, los números de La Libertad Avanza van creciendo.

Después de su paso por América 24 en la entrevista con Esteban Trebucq, dio la sensación de que ahí Mauricio Macri retomó el centro de la escena y ocupó el lugar de, casi, jefe de campaña de Milei, intentando que él y su entorno se guardaran hasta el balotaje. A Milei tampoco le gustó mucho esta idea y volvió a salir.

Sin embargo, ahí ya no cometía los errores él, sino su entorno, que además estaba con problemas internos a partir de la llegada de Macri, y diputados del partido que sostenían que Macri es la "casta", y un "límite".

Una de las salidas más polémicas del candidato fue la entrevista que protagonizó en América 24. Si bien hubo, realmente, una situación de conflicto gremial dentro del canal, lo que provocaba ruido interno, se vio a un Javier Milei muy sobresaltado que pidió silencio en el estudio.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando, son temas muy delicados, y veo que no dejan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente, y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, fue uno de los fragmentos más comentados de la entrevista, pero no fue el único. Una entrevista difícil para el diputado, ya que se lo criticó intensamente por gestos que llamaron la atención.

La entrevista se llevó a cabo el día después del abrazo con Patricia Bullrich, donde el libertario publicó un tuit en el que aparecía un león abrazando un pato, una publicación muy comentada y viralizada. A partir de ese tui, decidió comentar lo que pasó, y fue otro de los pasos en falso que dio La Libertad Avanza frente a las cámaras.

“Yo posteé un meme. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250 mil likes. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene un millón de likes. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o tres salames opinando desde una computadora, ¿sabés qué? Mientras que ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas”, declaración que lo llevó a ser prácticamente lapidado en redes sociales: las preguntas rápidamente se replicaron en los memes, por sus tics, por estos comentarios y por la forma de hacer callar a la gente en el estudio.

Muchos problemas en la campaña para él, porque volvió otro de los temas más controvertidos, con una polémica declaración de Diana Mondino, que habló del tráfico de órganos. La diputada electa por LLA volvió a poner el tema sobre la mesa, y aseguran que el candidato a presidente se comunicó inmediatamente con alguien del círculo de Mondino para que le dijeran que de acá a que se dieran las elecciones no hablara más, ni de este ni de ningún otro tema.

Ciertamente, la realidad es que vuelve a poner algo muy delicado sobre la mesa después de que no todo su entorno le hizo mucho favor a Javier Milei. Hasta hace muy poco tiempo, quien era la protagonista de palabras impropias era quien le hacía la estética a Milei, Lilia Lemoine, quien dijo que las mujeres pinchaban los preservativos de los hombres para quedar embarazadas. “Sí, lo dijo así, y también la sacaron absolutamente de todas las participaciones mediáticas” sostuvo Nuria Am.

“Hablamos del mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto a la venta de órganos, es que la ley nuestra funcione de una forma mucho más activa. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón, y al no haber nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos, o que te lo pueda o quiera donar, a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro que te lo da” sostuvo la economista libertaria.

Y agregó que “nosotros tenemos la Ley Justina. Una nenita muere y su mamá quiere donarle el corazón a Justina. Dicen que no porque no necesariamente son compatibles, o sea, no es solo el grupo sanguíneo. Pero si la mamá de esa nena hubiera dicho, 'permito que lo dones a fulano, a mengano o a sultano', a lo mejor le llegaba Justina. El mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo” cerró la diputada electa en su entrevista con Luis Novaresio.

Ayer salió Javier Milei a manifestar que el tema está absolutamente fuera de la agenda, y no dentro de los temas que hoy competen a La Libertad Avanza. El candidato no manifestó estar en contra del tráfico de órganos, sino que asegura que no es tema de campaña.

Por otra parte, se conoció un video de Javier Milei un poco extraño. Un Milei con lentes, leyendo, con campera deportiva. Raro que el candidato a presidente, a pocos días de la elección, se mostrara de esa manera. A partir de esa aparición, en redes trataban de hacer una equiparación entre Milei y Bullrich. “Fue raro que estuviera leyendo, fue raro el tono, ya que lo hizo en un tono totalmente bajo y distinto a lo de siempre, y lo que dijo pareciera ser casi lo contrario de lo que viene diciendo en cuanto a educación y la salud pública” sostuvo Alejandro Gomel.

En el video le preguntan: “¿Qué pensás de la campaña del miedo de Massa?” y el candidato responde “que es humo, como todo lo que hace Massa, porque conmigo sigue la educación pública, pero no con Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos. Sigue la salud pública, pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera. Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo sin Grabois robando en el medio. Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo y no en el de Insaurralde. Se termina la inflación, y el tren y el colectivo lo vas a poder pagar sin que nadie te ayude. Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Por parte del equipo de Sergio Massa se intentará desestabilizar a Milei, algo que se intentó en los anteriores debates, y no se logró. Ya se fijaron las reglas para el próximo debate y, la periodista Nuria Am aseguró que los candidatos tienen un poco de más libertad, no solo en lo discursivo, sino en lo físico. Esto se puede dar porque son dos, uno contra uno. Y agregó que Massa corre una leve ganancia en este sentido porque tiene un mayor desempeño escénico.

“Si faltaba algo en esta semana difícil de los candidatos libertarios, aparece un hombre muy cercano a Javier Milei, Juan Napoli, envuelto en un escándalo sexual” sostuvo el periodista Alejandro Gomel. Napoli fue candidato a senador por parte de Javier Milei y es además hombre del Banco de Valores. Él decidió salir a hablar y admitió que pagó por sexo.

En el programa de Jorge Rial, en el que decidió hablar, le preguntaron si conocía a la joven que lo denunciaba y él lo afirmó: “Ella se recibió de abogada pero ejercía la prostitución. Eso no es una descalificación. Yo le pagué para que venga conmigo a Cerdeña, le pagué muchas veces y después ya no” declaró el asesor del libertario.

Toda la situación surge cuando Laura Vázquez, la denunciante, cuenta que Napoli la llama por teléfono y le deja mensajes, que muestra y hace escuchar, insultándola porque Laura Vásquez había llamado a la mujer de Napoli para contarle que su marido tenía una doble vida. “Las amenazas de Napoli eran más que nada violentas, una discusión violenta, diciéndole, 'vos no tenés por qué llamarla'” aseguró Nuria Am.

“A partir de todo esto estamos hablando de lo que fue la semana de Javier Milei y este es el último escándalo que salió cercano a Milei” recordó Gomel.

¿Esto impacta negativamente en las encuestas? Al parecer, no. La encuesta de Zubán Córdoba, que trascendió en las últimas horas, da como ganador a Sergio Massa si la segunda vuelta o balotaje fuera hoy: 49,9% para Sergio Massa, 46,9% para Javier Milei, con un margen de 3,2% de gente que no decidió aún el voto.

“Generalmente los encuestadores, cuando hablan de margen de error, hablan de más o menos 3%” sostuvo el periodista Alejandro Gomel.

La encuesta de CB Consultora de Opinión Pública, da como ganador a Javier Milei si la elección fuera hoy. Se titula “Intención de votos para el balotaje con indecisos”, y aclara que se hizo en base a un sondeo nacional de 1.715 casos. Javier Milei con el 41,6% y Sergio Massa con el 40,4%. Acá sí están proyectados los votos en blanco, un 10,4% y no sabe, un 7,5%.

Ayer, Luis Brandoni sostuvo que yo iría a votar. “Tiene más de 70 años, con lo cual, no tiene obligación” recordó Gomel.

Por su parte, la encuesta de Inteligencia Analítica dice que La Libertad Avanza tiene 41% y Unión por la Patria 37,2%. Acá la diferencia es mayor de Milei sobre Massa.

Hay una encuesta de Federico Aurelio, que es la que más le preocupa al massismo, que también muestra a Javier Milei por arriba de Sergio Massa. En el entorno del massismo, inclusive intendentes del conurbano bonaerense, están haciendo trascender estos números.

“A partir de esto empieza a sonar esto de que cuando se hacen trascender así tan abiertamente algo pasa. Algunos dicen que tal vez se está intentando alentar a que la gente no vaya a votar, porque total Milei ya ganó” manifestó Nuria.

“Un mensaje hacia adentro. La elección no está ganada. Hay que seguir trabajando, hay que seguir militando, buscando el voto uno por uno como se hizo antes de las elecciones generales. No caer en un triunfalismo, que era parte de lo que el mismo domingo a la noche de las elecciones en el búnker de Unión por la Patria temía” sumó Alejandro Gomel.

Hubo un dato central en la semana y es la crisis de la nafta. Faltó nafta y después aumentó, a pesar de que el ministro de Economía había dicho que no iba a volver con aumento. Hubo una discusión con las petroleras, y el Gobierno sostuvo que especulaban para ver que terminara el acuerdo por precios justos con la nafta, que estaba venciendo a fin del mes de octubre. Por otra parte, también se estaba especulando con la posibilidad de una devaluación.

“Lo cierto es que preocupó y mucho a la gente, porque afectó en muchos casos su circulación. Fueron muchos días sin nafta. Mucho más afectada aún la gente del interior. Y después llegó, en algunos casos, con un aumento bastante importante” indicó Nuria Am.

“Un Sergio Massa que le dice a los intendentes “pónganse a laburar para el triunfo a nivel nacional”, porque los intendentes que ya ganaron dicen, yo ya me aseguré a mi municipio, ¿por qué me voy a jugar ahora para hacer campaña por Sergio Massa? Con lo cual, la situación está dada de esta manera. A pesar de todo, La libertad va avanzando de acuerdo a lo que dicen los números” agregó la periodista.

“Una elección que a esta hora está absolutamente abierta” finalizó Alejandro Gomel.

