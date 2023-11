La economista Diana Mondino analizó la posible aplicación de la dolarización y explicó que los bancos ven eso "como una oportunidad". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), contó que "habrá un único precio para el dólar que dependerá de cuántas transacciones haya".

Algunos dicen que Milei está algo desaparecido de los medios y vos sos de las pocas personas “presentables” que tiene y por eso te comés las críticas. Vos, con honestidad intelectual, explicaste la diferencia entre mercado y la compra de órganos. Incluso yo entrevisté a Alvin Roth pero no tiene nada que ver con la compra venta de órganos.

En realidad lo que me como son las mentiras vergonzosas para tapar el desastre que está haciendo el Gobierno. Esto en realidad fue una pregunta directa que me hicieron en una entrevista y yo contesté que eso no es una propuesta de La Libertad Avanza y conté la propuesta del premio Nobel Alvin Roth.

Fue así, pero se inventan historias para dar miedo y tener dos minutos más para que nadie se dé cuenta de los disparates de este Gobierno. Porque sino no se explica que se hable así de este tema.

Dejame ayudarte a encontrarle explicación: en semiótica se dice que el significado lo pone el receptor no el emisor, o sea, la persona entiende lo que quiere entender del polisémico mensaje. Cuando vos dijiste que el mercado no es lo mismo que compra venta de órganos estabas tratando de enmendar el error de quienes sí lo dijeron, como Milei y Alberto Benegas Lynch.

Por tanto, vos quisiste zafar con tu erudición citando la propuesta de Roth, que planteaba la idea de mercado pero no en el sentido pecuniario. Sin embargo de LLA sí lo hicieron. ¿Es correcta está lectura?

Yo contesté de buena fe y aclaré que no es parte de las propuestas de LLA. Además, expliqué que la donación salva vidas. Incluso Jorge Lanata tuvo una transacción de este tipo, se denomina trasplante cruzado. Yo lo explico bien pero del otro lado, con mala fe, lo quieren cambiar.

Con todo el cariño que te tengo, si tenés a tu candidato presidencial que habló de la compra-venta de órganos y a su inspirador intelectual a favor de eso, es difícil. Obviamente que hay mercados que no son transaccionales, de hecho Roth dice que “la repugnancia afecta a los mercados y la prohibición de ellos sigue siendo muy comprometida”.

El tema es que para el gran público puede ser confuso dicho en el contexto de que sos diputada de la Libertad Avanza. ¿Me explico?

El Gobierno tomó mi idea del mercado de órganos y la distorsionó. Incluso vos mismo dijiste que Milei no estuvo en los medios y estuvo ayer. Entonces, cada uno toma un pedacito de la realidad.

Hace un rato, Ezequiel Lo Cane, padre de Justina, la niña de 12 años que murió esperando un trasplante de corazón y por la que hoy la Ley de donantes presuntos lleva su nombre, comentó que se inspiró en Roth para el artículo 23 de la ley del trasplante cruzado.

Soy amiga y compañera de trabajo de Ezequiel Lo Cane. He tenido experiencias personales con esto, donde hay una angustia enorme por esperar un órgano.

Ahora bien, como economista, la solución que propone Bengas Lynch es que si se pudiese comprar y vender órganos libremente, de manera legal, se generaría la oportunidad de un mercado que haría que los laboratorios invirtieran más para fabricar órganos sintéticos. Y que esto ayudaría enormemente en varias décadas posteriores. Pero qué pasa en el medio y esa es la cuestión.

Preguntáselo a él, porque todo lo que diga lo van a sacar de contexto. Es una campaña sucia, imaginate que Massa disfrazó chicos de delivery para decir que lo apoyan.

La aplicación de la dolarización y el papel de los bancos

Fernando Meaños: Yendo al plan de dolarización de LLA, usted como banquera, ¿qué cree que pasaría, si triunfa Milei, con los depósitos bancarios, especialmente después de que el libertario desalentó la moneda nacional y los plazos fijos? ¿Y si se aplica la dolarización, qué pasaría con esos mismos depósitos en pesos?

La pregunta que tendrías que hacer es qué va a pasar con el crédito, el cual habrá mucho y muy rápido. Al respecto del plazo fijo, como todas las propuestas son de índole voluntaria, para cuando esto se anuncia la gente va a tener la opción de hacerlo o no.

Aclaro que nosotros hablamos de libertad de moneda porque es más sencillo hacerlo así en los medios. Vamos con un ejemplo: en Iguazú tenés clientes brasileños que pagan en reales. Y eso hoy tiene una serie de complicaciones legales, así que simplemente eso va a ser legal, no vas a tener problema de comprar dólares en cualquier lado. Habrá un único precio para el dólar que dependerá de cuántas transacciones haya.

Pero tratan de poner un “cuco” en algo que es una solución, que sirve para que no se desvalorice el dinero, que es algo que podés hacer cuando la inflación baje y que obliga a cortar el déficit fiscal. Todo esto es bueno.

FM: ¿No ve una distancia entre hablar de libertad de monedas y que su candidato presidencial diga que jamás dejaría su dinero en pesos y que el peso es “excremento”?

Es que justamente vas a tener la posibilidad de que si no te gusta tal moneda, podés tener otra. O comprarás más latas de tomate para tenerla guardada por si sube de precio. Es que hoy hay una inflación enorme con un sueldo que no alcanza. Y eso lo tenemos que corregir.

FM: ¿Qué cree que piensan los banqueras, ya sean de capital nacional o internacional, al respecto del plan de dolarización, aun cuando sea a mediano plazo?

Los bancos ven la dolarización como una oportunidad, ya que van a poder actuar como bancos, como pasa en el resto del mundo. Es que hoy están obligados a prestarle al Gobierno, sabiendo que eso es totalmente riesgoso. Y, de la otra forma, van a poder prestarle a alguien para que compre su propia moto o amplíe su negocio.

FM: Es cierto que el sistema bancario tiene hoy por hoy casi un único cliente que es el Estado, ¿pero cómo es la transición, teniendo en cuenta que hoy hay 14 billones de pesos del sector privado depositados en los bancos? ¿Ese dinero es la materia prima para los préstamos que usted quiere motivar?

Los depósitos siempre van a ser la materia prima de los préstamos, que sirven para movilizar la economía. Los depositantes van a tener muchas más oportunidades porque hoy están sujetos a que el Gobierno quiera pagar los préstamos. Ahora bien, si vos le prestás a alguien para que tenga un crédito, tenés en el medio el capital del banco si alguna de esa gente no paga.

La transición no es de un día para el otro. Supongo que el banco que mejor vea la oportunidad le irá mejor.

No podemos decir que como hoy tenemos un problema, pero como no sabemos bien la solución no la acepto. Es ridículo. La solución es tener un país normal, en donde la gente tenga un sueldo razonable para poder ahorrar o meterlo en algún lado sin que se devalúe. Tiene que haber un sistema financiero que pueda dar créditos.

FM: ¿Usted coincide con la visión de Milei acerca de no ahorrar en pesos ni renovar plazos fijos?

Las empresas tienen que pagar sueldos, proveedores, alquileres, entre otras cosas. También está la posibilidad de ahorrar para irte de vacaciones con la plata que sobró. Son dos situaciones diferentes y cada uno podrá elegir. No abandonemos la esperanza de futuro.

