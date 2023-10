La dolarización desde un enfoque distinto: cuál es el plan del economista Alfredo Romano

En vista a la principal propuesta económica que impulsó Javier Milei, el economista, Alfredo Romano, comentó que no existe una única forma de dolarizar y habló sobre los tiempos que se necesitan para llevar a cabo el cambio de moneda, además de destacar la necesidad de acumular reservas para desarrollar el proceso de dolarización.

“Argentina navega en más de 10% de inflación y tiene problemas gravísimos de desequilibrio financiero y macroeconómico que se siguen escondiendo pero que en algún momento van a tener que salir a la luz”, comentó Alfredo Romano. “Argentina tiene un grave problema con una brecha cambiaria de 160 puntos y eso no te permite acumular reservas”, agregó.

La dolarización desde la generación de dólares legítimos

Posteriormente, Romano planteó: “Para dolarizar la economía argentina, uno tiene que pensarlo como un proceso distinto a lo que se viene hablando en los medios públicos”. Luego, manifestó que, “mi propuesta se basa en la generación de dólares legítimos por una Argentina que exporta para poder acumular los dólares genuinos para rescatar la base monetaria”.

No existe una única forma de dolarizar

“No hay una única forma de dolarizar, después la evaluación y en base a si ganan o no la elección, tomarán la decisión de cuál llevarán adelante”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “es necesario que la Argentina acumule via reservas para rescatar base monetaria y es una dolarización muy sana en la cual no tendrías que sufrir las consecuencias de pensar en un tipo de cambio tan elevado”.

Argentina necesita entre 12 y 18 meses para dolarizar la economía

Sobre la misma línea, el economista señaló: “La Argentina no puede dolarizar en 24 horas, tiene que pensar un programa monetario económico a 12 o 18 meses”. Por otro lado, remarcó que, “cuando uno ve la dolarización de El Salvador, estuvo 24 meses para terminar de canjear todos los colones, y de la cual sigue siendo moneda de curso legal, no es que se eliminó la moneda doméstica, el tema que la sociedad terminó optando por la moneda fuerte”.

“La dolarización es una opción subóptima, es un camino y es entender una economía que no ha sabido administrar su política monetaria”, destacó Romano. “La Argentina, desde 1945 a la fecha, hemos convivido con una inflación de 60 puntos promedio anual y no hemos tenido la responsabilidad para manejar nuestra política monetaria”, concluyó.