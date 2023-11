Mónica Fein, diputada nacional, señaló que Massa es parte de un proyecto que no ha resuelto los problemas de los argentinos y los ha empeorado, pero el PS lo apoya en el balotaje porque “Javier Milei representa un debilitamiento de la democracia”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ayer por la tarde el Partido Socialista oficializó su apoyo a Sergio Massa. ¿Cuáles son los motivos de esta decisión?

Gracias por la canción con la que me recibiste (No te rindas, Teen Angels). Creo que ese es el sentido. No nos rendimos, seguimos peleando por una mejor democracia, y esto es lo que ha hecho ayer el Partido Socialista reunido en un Comité Nacional, con representación de todas las provincias y corrientes internas, para tomar una posición ante lo que consideramos que representa Javier Milei.

Javier Milei representa un debilitamiento de la democracia, es una opción autoritaria. Nos definimos por la democracia apoyando a Sergio Massa. Esto no quiere decir que dejemos de ser oposición. De hecho, acabamos de ganarle al kirchnerismo en Santa Fe, con una alianza que hemos hecho, porque representamos otras propuestas.

Somos muy críticos de los gobiernos que en los últimos años han llevado a la Argentina a esta situación, pero estamos convencidos de que la opción que representa Javier Milei es una opción autoritaria que no respeta los derechos humanos y los valores básicos que una sociedad debe tener para poder resolver sus problemas.

Nos definimos a favor de la democracia y en contra del autoritarismo, por eso el Partido Socialista convoca a votar a Sergio Massa.

¿Encontrás diferencias entre Massa y el kirchnerismo?

Posiblemente sí, tienen trayectorias diferentes. Si Massa es electo presidente demostrará si es consecuente con todas estas cuestiones que plantea que quiere llevar adelante.

Nosotros somos críticos hoy. Massa es parte de un proyecto que no ha resuelto los problemas de los argentinos, todo lo contrario, los ha profundizado, y por eso somos una alternativa y decimos que lo votamos desde la oposición.

Esta idea de una oposición que no se define ante una opción autoritaria que propone la venta de armas, que todo es mercado, que todo se puede comprar y vender. Milei llama “excremento humano”, “rata”, “cucaracha” a todos los que piensan diferente. Esas expresiones son a las que nosotros pensamos que hay que oponerse.

Obviamente, tenemos diferencias profundas con este gobierno. Massa, si es electo presidente, tendrá la oportunidad de mostrar sus diferencias y convocar. Nosotros hoy no estamos haciendo un acuerdo con Massa, simplemente estamos defendiendo la democracia. En ese sentido es nuestra resolución.

Hay un punto que me parece crucial: los votos de Schiaretti, que hizo una gran elección duplicando sus votos de las PASO. Analizábamos en el programa que “El Gringo” estaba en un problema, porque el votante cordobés es muy antikirchnerista, pero sus mensaje luego de las elecciones fueron, por ejemplo, el saludo a una madre de Plaza de Mayo que falleció, un homenaje a Alfonsín por los 40 años de democracia, todas señales que parecieran en contra de Milei, que defenestra estos emblemas.

Ustedes fueron aliados del Gringo. ¿Implica esta decisión del PS algo que tenga que ver con la alianza que construyeron con él? ¿Qué creés que debería hacer Schiaretti?

Estoy orgullosa de haber acompañado a Juan Schiaretti, un gobernador exitoso que vino a proponer debates sobre el federalismo, y a demostrar que se pueden tener propuestas serias sin descalificar a los adversarios. En Santa Fe sacó casi diez puntos, permitiendo que el socialismo tenga un nuevo diputado en la Cámara.

Pero también soy muy respetuosa de su decisión. Cuando hicimos la alianza “Hacemos por Nuestro País”, lo hicimos convencidos de que era necesario generar un debate serio en Argentina, y creo que Juan Schiaretti lo representó muy bien.

Él sabe nuestra posición y la respeta, que es lo que ha hecho siempre, respetar la diversidad y la democracia. Él tomará su posición.

Nosotros dejamos claro que estamos en un momento crucial. Entendemos el enojo de la sociedad, en la mayoría de los casos muy comprensible, porque la democracia no ha podido solucionar muchas cosas.

Muchos de los políticos que han gobernado este país han profundizado los problemas de exclusión, de pobreza, de falta de oportunidades.

Pero llamamos a todos los que no votaron a Massa porque, justamente, lo hacen responsable de esta situación junto al Gobierno Nacional a que reflexionen, porque enfrente tenemos una persona que representa la antítesis de los valores con los cuales hemos construido esta sociedad.

No solo la antítesis del respeto democrático, sino también la antítesis de cuestiones que tenemos consolidadas, como el tema de la venta de órganos. Para Milei todo se compra y todo se vende.

Nosotros somos socialistas, somos profundamente humanistas. Creemos que lo más importante de las personas es el valor y la dignidad humana, los derechos humanos. No podemos permanecer indiferentes ante ese planteo, tenemos que definirnos.

No es un cheque blanco a Massa. Como partido tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y también esperamos que Massa esté a la altura de las circunstancias y también entienda que la sociedad le está llamando la atención a la política y pidiéndole otros procesos, reclamando otras respuestas, pero esas respuestas deben ser en un marco democrático.

El 19 no gana el voto en blanco, ni la abstención, ni el enojo, gana Javier Milei o Sergio Massa, y no es lo mismo, por eso creemos que debemos votar a Sergio Massa y seguir siendo oposición, planteando las cosas que no nos gustan y apoyar aquellas que creemos que le hacen bien al país.

¿Qué creés que hubiera hecho Miguel Lifschitz?

Bueno, lo hablamos mucho con Clara García en estos días. Nosotros construimos en Santa Fe, donde Miguel fue un actor clave, una alternativa política a Omar Perotti, que representaba al Gobierno Nacional.

Creo que Miguel hubiera optado, como nosotros, por la democracia.

Ayer lo vimos, los socialistas de todas las provincias tenemos un ADN común. El socialismo, en estos 127 años, fue perseguido, encarcelado, proscripto. Por eso, ante el autoritarismo, estamos con la democracia, y dentro de la democracia construimos.

Por eso no bajamos los brazos, vamos a seguir luchando y planteando que es necesaria una política de Estado para solucionar algunos temas centrales. Ojalá podamos comprender que este mensaje que nos da la sociedad nos convoca a reflexionar, a mejorar nuestro diálogo.

Estoy en el Congreso, y la verdad que nos cuesta funcionar. El antagonismo nos ha llevado a ver quién propone una cosa antes de ver si es bueno o no para el país. Creo que, de una vez, tenemos que empezar a decir: “entremos a debatir aquellas cosas que le hacen bien a nuestro país”.

Algunas cosas nos tienen que encontrar en esas políticas de Estado. Ojalá desde cada lugar, respetando las identidades y los procesos, hagamos eso.

Estoy segura que Miguel Lifschitz, Hermes Binner, Estévez Boero, que fue un demócrata que estuvo en el gobierno de Alfonsín, no en un cargo político, sino en ese espacio de consolidación para la democracia, sin aceptar cargos, acompañando una democracia que recién nacía.

Bueno, creo que hoy el socialismo tiene que estar para consolidar una democracia que es débil, que no ha dado respuestas, pero que en democracia tiene que seguir construyendo alternativas para esta sociedad.

