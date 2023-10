Massa teje en ausencia de Schiaretti y Llaryora para superar el 30% en Córdoba

Sergio Massa está convencido que si logra el 30% de los votos en Córdoba y consolida la ventaja que le sacó a Javier Milei en Buenos Aires, es el próximo presidente de Argentina. Da por descontado que en el norte, con el apoyo de los gobernadores peronistas, el caudal de votos está asegurado y confía en una mejor performance en la zona núcleo del país, específicamente en Santa Fe y Entre Ríos.



Hasta el momento, la estrategia se viene cumpliendo al pie de la letra en esta provincia. El primer objetivo era mejorar sustancialmente el resultado de las PASO, donde Massa había logrado un exiguo 6% cuando enfrentó a Juan Grabois. El 13,4% que logró el 22 de octubre estuvo a la altura, ya que pese al cuarto puesto en la general, se convirtió en el candidato que más creció en términos porcentuales.



Ahora, consideran que viene la parte más difícil pero desde el entorno de Massa ven una gran oportunidad en el silencio auto impuesto por Juan Schiaretti y el mandatario electo Martín Llaryora, de viaje por Medio Oriente y alejados de la agenda mediática que está posada sobre el balotaje. “Está claro que la orden que bajaron es que nadie se exprese.



Pero algunos ya lo están haciendo, como el intendente electo de Alta Gracia, y otros están empezando a dialogar. Falta volumen, es cierto, pero es tiempo que vamos ganando”, señalan fuentes próximas al ministro de Economía a PERFIL CÓRDOBA.

Cerca de Massa hacen cuentas y especulan. Saben que el posicionamiento nacional que proyecta Llaryora se vería alterado con la llegada de Massa a la presidencia.

“No sólo por eso, sino también por Kicillof, que se posiciona muy bien desde Buenos Aires. Tiene la misma edad que Martín pero hay que tener en cuenta que logró la reelección con 8 millones de votos, duplicando a sus rivales”, añade la fuente, quien agrega sin que se le pregunte: “Desde Córdoba van a hablar de que hay que terminar con el kirchnerismo. Pero Massa no es k y Kicillof fue el que se animó a decir que había que escribir nuevas canciones, en obvia alusión al post-kirchnerismo. Eso le valió el enojo de Máximo Kirchner pero ningún reto de Cristina”.



El fuerte arraigo anti k en Córdoba es teniendo muy en cuenta por Massa, quien se cuidó de no atacar a Schiaretti en los debates y de responderle sólo cuando el gobernador le lanzó algún dardo. Respecto a Llaryora, cuidan las formas y son prudentes, pero dejan abierta la puerta: “Martín es dialoguista”, dicen. Y añaden: “Acá nadie come vidrio y todos saben que será difícil gobernar en Argentina en 2024”.



Algunos legisladores peronistas señalaron que las diferencias con Massa pueden existir, pero remarcan que con el líder del Frente Renovador sentado en el sillón de Rivadavia, los reclamos pendientes de la Provincia para con Nación pueden tener un cauce lógico, mientras que con Milei no imaginan un escenario similar. De hecho, en el peronismo resaltan que nadie conocer personalmente al libertario y que hay nulos canales de comunicación con su sector. “Lo que propone es inviable”, completan.



En ese esquema, el tiempo que los operadores de Massa van ganando negociando con intendentes es vital para tener más cartas cuando se produzca alguna instancia de diálogo entre Massa con Llaryora, y por qué no Schiaretti.



“No creemos que se pronuncien por ninguno de los candidatos, pero confiamos en que van a dejar hacer. La presión de los peronistas se va a sentir con más fuerza a medida que se acerquen las elecciones. Los peronistas votan a peronistas. Y si Milei sigue así…”, dicen desde el Frente Renovador de Córdoba.



Macri, ¿salvavidas de plomo?

En el entorno de Massa están sorprendidos por la nueva fase en la que ingresó la campaña de Javier Milei después de su pacto con el ala dura del PRO, impulsada por Mauricio Macri. Los asesores brasileños que Lula Da Silva envió para que diseñen la estrategia de Massa ven cómo el conflicto interno desatado en Juntos por el Cambio empieza a golpear a Milei.

Están convencidos que las duras críticas que recibe Macri de sus antiguos aliados van a incidir en Mieli y destacan un aspecto que en algún momento de la campaña pondrán sobre la mesa: “El verdadero jefe de esta nueva alianza es Macri”. Por ahora, se limitan a observar los errores que cometen el libertario y algunos integrantes de su entorno y dejan correr el rumor de que en LLA ya están midiendo a Victoria Villarruel como candidata a presidenta, ante la posibilidad de que Milei se baje del balotaje. Pocos creen que esto pueda suceder, pero el agite está presente.

El otro punto donde ponen foco los massistas es en el “salto” que algunos diputados y senadores electos de La Libertad Avanza terminarán dando hacia el sector que lidera Massa. Ayer, el diario La Nación publicó una nota donde el rumor que empezó a circular luego de las PASO empezaría a tomar forma en breve: el armado de las listas de La Libertad Avanza en Buenos Aires incluyó a gente de Massa. “Varios son candidatos electos. Y van a pasar a formar parte de Unión por la Patria”, se entusiasman y esperan confiados los pases.