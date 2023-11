Jorge Knoblovits, titular de la DAIA, afirmó que hay una contradicción entre el apoyo de Sergio Massa a Israel y el comunicado oficial de Cancillería: “Que hayan condenado el terrorismo no se condice con condenar al Estado de Israel por ejercer el derecho de legítima defensa”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué balance hacés de la reunión con Sergio Massa en el encuentro anual de la DAIA?

Sergio Massa vino al encuentro de la DAIA que tenía como eje de convocatoria el apoyo al Estado de Israel y el combate contra el terrorismo. Él sostuvo la foto de las familias secuestradas por lo que el comunicado que hizo el gobierno argentino se contradice absolutamente. También se contradice con la propia postura del Gobierno de hace dos semanas, cuando condenaron específicamente el acto terrorista.

¿Podría ser que exista una diferencia entre Sergio Massa y Alberto Fernández, dado que el canciller Santiago Cafiero es una persona más cercana al Presidente?

Creo que hay una contradicción enorme en el Gobierno y en sus políticas públicas. O se está de un lado, o se está del otro. Que hayan condenado el terrorismo no se condice con condenar al Estado de Israel por ejercer el derecho de legítima defensa.

Israel advirtió que en el ataque de Hamas había objetivos civiles. Hamas tiene cuarteles terroristas y usa a los civiles como rehenes.

¿Cómo tomaste la ausencia de Javier Milei en el evento?

Se perdió una foto histórica. Yo tenía confirmada su presencia y la verdad es que lo esperaba. Creo que la foto de dos candidatos enfrentados y encontrados bajo la consigna común de estar en contra al terrorismo en un país como Argentina, que tuvo dos episodios terroristas hace no tantos años, hubiese sido muy buena para ellos y también para nosotros.

¿Por qué pensás que no fue?

Habría que preguntárselo a él, porque desde su ausencia perdí contacto. Yo le pregunté, me dijo que venía, pero cuando no vino no le pregunté por qué.

Conociéndote y sabiendo lo que sufrió la comunidad judía durante la dictadura, ¿qué análisis hacés sobre las apreciaciones del candidato de La Libertad Avanza que asegura que durante esos años hubo una guerra, y del negacionismo de Victoria Villarruel?

Nosotros le hacemos un homenaje anual a los desaparecidos judíos. Nuestra posición es clara. Hubo un combate, pero de un lado estaban las herramientas del Estado, que tenía todas las potestades para detener, juzgar y usar los elementos que te da el derecho, algo que es difícil que suceda en un gobierno militar, pero justamente es lo que marca la diferencia entre un gobierno militar y un estado democrático.

Nuestra posición es clara. Tuvimos una gran cantidad de desaparecidos judíos, en nuestro edificio hay un homenaje a ellos y creo que Argentina ha sido víctima de dos terrorismos, el Estado y el internacional.

Tenemos que expresarnos claramente y por eso le pedí al Gobierno que no tenga gradientes en esto y que se exprese contra el terrorismo de Hamas. Argentina tiene que saber de qué lado se queda, no hay dos opciones y aspiro a que los dos candidatos a presidente tengan muy en claro quién es el bueno y quién es el malo.

Por otro lado, Argentina es un país de convivencia y tiene que tener en claro que somos la quinta comunidad judía del mundo y que la vida judía acá tiene que ser plena y vital. Todos tenemos que estar al lado de Israel.

