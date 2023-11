El periodista de política, Alejandro Gomel, informó al respecto de las declaraciones de Diana Mondino que ubicaron a la venta de órganos nuevamente en la campaña electoral, además de generar un ida y vuelta entre los candidatos presidenciales, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Es preocupante el solo hecho de hablar del tema porque después complica lo que es la dinámica del trasplante de órganos en Argentina, algo que funciona bien pese a que hay una lista de espera y ciertas complicaciones.

El primero en plantearlo fue Javier Milei, hace mucho tiempo, cuando le consultaron por esta cuestión y respondió que "es un mercado más y, como todo mercado, podría perfectamente estar dentro de lo que es la compra y la venta, hay que liberarlo".

En este mismo sentido, este miércoles le consultaron a Diana Mondino, diputada electa de La Libertad Avanza, acerca del tema y manifestó: "Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos, y es que la ley nuestra funcione en una forma mucho más activa".

Y agregó: "El mercado de órganos es que si alguien necesita un riñón y no hay nadie de su círculo íntimo que sea compatible o que te lo pueda o quiera donar, entonces, hay alguien que que es compatible con otro, otro que te lo da. Hay un señor que se ganó el Premio Nobel, Alvin Roth, por tener una propuesta en ese sentido".

"Nosotros tenemos la Ley Justina, una nena de siete años que necesitaba un corazón. Hay una mamá de una nenita que muere y su mamá quiere donarle el corazón a Justina y no, porque no necesariamente son compatibles, no es solo el grupo sanguíneo. Pero si la mamá de esa nena dijera 'permito que le llegue a Mengano o Fulano' a lo mejor le llegaba a Justina. Uno dice 'mercado', pero es la transacción, no quiere decir que te cobrarán por hacer algo".

Los especialistas ante esto manifiestan que es algo mucho más complicado y liberarlo al mercado y que no esté el Estado mediando puede traer consecuencias muy graves. Hay, por ejemplo, una lista de espera y prioridades para definir quién recibe o no un trasplante. Hay muchas cuestiones más allá de la buena voluntad.

Pero esto se metió de lleno en la campaña electoral porque no se la iban a dejar pasar, y Sergio Massa rápidamente salió a responderle a Mondino. "Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", escribió el ministro-candidato en su cuenta de Twitter.

Milei no se quedó de brazos cruzados y manifestó, en la misma red social, que "lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió 10%. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios, hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan 20 años mintiéndole a la gente. No te creemos más".

Esto es un poco el anticipo de lo que será el debate, los puntos flacos de Javier Milei donde atacará Massa. Incluso en algún momento el candidato libertario habló de "tráfico de niños" o "venta de niños". Por su parte, el punto flaco de Massa es le economía, en donde hará punta Milei.

En definitiva, el tráfico de órganos se metió en la campaña electoral.

