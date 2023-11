El martes pasado se conoció un documento en el que un grupo de más de 800 figuras de la cultura argentina reconocieron que votarían a Sergio Massa en el próximo balotaje.

Según dijeron, lo hicieron para “defenderse de la ultraderecha demencial”, en contra de “una fórmula detestablemente antidemocrática como la de Milei”, y frente a “la posible pérdida de prácticamente todos” los derechos.

Entre los que aparecían como firmantes estaba el nombre de la prestigiosa intelectual Beatriz Sarlo. Sin embargo, este miércoles la propia Sarlo negó haber firmado el documento.

“Un amigo me dijo: 'Puse tu firma en ese documento’. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo que le pareció que iba a estar de acuerdo”, contó la escritora a Radio 10, y agregó: “No estoy del todo de acuerdo con el documento”. Sarlo reconoció que “hubiera preferido que no apareciera” la firma. “No la puse yo”, afirmó y además dijo sentirse “sorprendida” cuando se enteró que aparecía ahí. “Preferiría que mis opiniones sean las que salen publicadas en el diario Perfil”, remarcó.

“Mis posiciones son conocidas para quien tenga interés en pensarlas. Si después quieren decir que soy hincha de River en vez de Boca, o hincha de Boca en vez de San Lorenzo que lo digan”, agregó Sarlo.

“Mi posición personal con respecto a estas elecciones es que diseñan el mismo caos en el que vive la sociedad argentina y que los intelectuales tenemos el deber de pensar muy bien nuestras posiciones frente a ese caos”, detalló Sarlo.

El caso de la intelectual no es el primero, ya que el lunes la cantante Lali Espósito había dicho lo mismo. A través de un breve post en la red social Twitter, Lali aclaró: "No estoy en ese comunicado".

JL