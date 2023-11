Beatriz Sarlo desmintió su firma en el documento de intelectuales que llama a votar a Massa

La escritora Beatriz Sarlo salió a aclarar que no firmó el comunicado de intelectuales que llamaron a votar por Sergio Massa en el balotaje ante Javier Milei, y a pesar de que explicó que un amigo suyo puso su firma por creer que estaría de acuerdo, trató de minimizar el hecho a pesar de no estar "del todo de acuerdo". No obstante, Sarlo ya había expresado que Milei era "lo más peligroso que hay".

"Un amigo me dijo 'puse tu firma en el documento'. Yo le dije 'por qué la pusiste'. Me dijo 'me pareció que ibas a estar de acuerdo'", contó Sarlo después de afirmar que ese amigo suyo la "agarró de sorpresa".

En diálogo con Radio 10 la ensayista y crítica literaria manifestó que "hubiera preferido que no apareciera" su firma porque "no la puse yo", aunque aclaró que "está bien, no hago conventillo".

"Yo hablo de cosas que me interesan, no de por qué en un momento que quizá no deberían haber puesto mi nombre sin preguntarme antes", siguió, en busca de no darle tanta importancia al hecho.

En esa línea advirtió que los firmantes son "muy respetables" y que "está todo bien". "Digo que me sorprendió, no es una tragedia que me haya sorprendido, es gente toda muy respetable y está todo bien", insistió.

Tampoco dejó de lado su análisis político, en donde buscó ser crítica: "Los dos candidatos diseñan el mismo caos en el cual vive la sociedad argentina", y agregó: "Los intelectuales tenemos el deber de pensar muy bien nuestras posiciones frente a ese caos".

Si bien Sarlo se mostró en desacuerdo con el documento, ella ya había expresado su crítica a Milei y hasta había llamado a "votar para frenar" al libertario.

Fue en septiembre pasado, pocos días después de las PASO, cuando junto a algunos intelectuales habían publicado un documento en el que llamaban a votar a quien fuera el contricante de Milei en una hipotética segunda vuelta.

"Las sociedades democráticas se ponen a prueba en los momentos de crisis terminal. El triunfo en las PASO del movimiento libertario que lidera Javier Milei es uno de esos momentos, una conmoción de los fundamentos del pacto democrático instituido en 1983 porque, más allá de las múltiples razones que explican la decisión de un sin duda heterogéneo electorado, es la primera vez en 40 años de democracia que candidatos con discursos que promueven la violencia social y política, el desconocimiento de toda idea de equidad y, muy especialmente, la reivindicación de la dictadura militar, llegan con grandes posibilidades de triunfo a una elección presidencial", señalaba ese texto.

La intelectual ya había cuestionado públicamente a Milei al calificarlo como "lo más peligroso que hay".

El comunicado de intelectuales que llamaron a votar por Massa

Un grupo de intelectuales y personas del ámbito de la cultura, entre los que se destacan Graciela Fernández Meijide y Mariano Llinás (además de la firma de Sarlo), llamaron a votar por el candidato presidencial Sergio Massa (UP), ante “los peligros de una deriva autoritaria” representada por su rival en el balotaje, Javier Milei (LLA).

Los que suscribieron el comunicado ya se habían pronunciado en la previa de las elecciones generales. En esa ocasión, advirtieron que llamarían a votar por quien estuviera frente al libertario en caso de producirse una segunda vuelta electoral.

“La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación de pacto de los derechos humanos habilita un retorno de las formas de violencia política y estatal que creíamos superadas”, señalaron los firmantes del documento.

En esa línea, el grupo de intelectuales subrayó: “Su propuesta plebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria violatoria de la Constitución Nacional”.

Los firmantes también destacaron en el documento “los desaciertos” de la gestión económica de Massa y “la ambigüedad de sus propuestas”, aunque señalaron la necesidad de “un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnada por Milei”.

El documento lleva las firmas de Carlos Altamirano, Pablo Alabarces, Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Roberto Gargarella, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Federico Lorenz, Mariano Llinás, y Lucas Martin.

También suscriben Federico Merke, Mario Pecheny, Martín Plot, Hinde Pomeraniec, Maristella Svampa, Patricia Tappatá, Hugo Vezzetti y Natalia Volosin, aunque se pueden sumar nuevas adhesiones.

