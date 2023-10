Gustavo Córdoba, especialista comunicación electoral, conjeturó al respecto de las incipientes figuras del peronismo: "Llaryora es la gran aparición del peronismo del Interior". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), opinó del acercamiento del schiarettismo con LLA: "Veo más cerca a Randazzo de Milei que al propio Schiaretti", resaltó.

¿Esa estrategia de Schiaretti de focalizar el discurso en Córdoba, responde a que no está pensando en las elecciones del 22, sino a partir del 11 de diciembre y en cómo se va a rearmar el mapa político argentino y su representación del peronismo no kirchnerista?

Hay algo de eso. El impacto del primer debate pudo haberle abierto la puerta a Juan Schiaretti para ir por 3 diputados nacionales, en lugar de 2. Sus números hablan de que esta es una oportunidad muy concreta, por ende tiene sentido que en estas últimas horas recorra casi exclusivamente Córdoba.

Schiaretti sobre Massa tras el debate: “Mintió alevosamente”

Jaime Durán Barba veía una especie de Big Bang, independientemente de si Milei gana, su "motosierra" ya funcionó en rearticular el sistema político, haciendo estallar las dos grandes coaliciones. Está el ejemplo concreto de que si Bullrich no gana habrá una división entre los radicales y el PRO por ver a quién apoyan. ¿Pase lo que pase, Milei ya triunfó con su motosierra?

No lo sé. Pero las limitaciones que tenemos ahora para analizar este contexto se deben a que en el pasado nunca hubo tres espacios que pugnen por la presidencia. Es un momento histórico, donde las dos grandes coaliciones todavía no encontraron antídotos para enfrentar a Milei.

Es evidente que el escenario se va a resignificar tras la primera vuelta, pero en cuanto a esas especulaciones que señalás, no se sabe en qué medidas y de qué manera se darán. Tiendo a creer que habrá un gran revulsivo, en donde nada de lo político que nos llevó hasta acá va a permanecer. Fijate que puede darse la paradoja de que Massa dependa de los votantes de Bullrich para ganarle al candidato de LLA.

Llaryora sobre Milei: “Me parece que tiene una visión totalmente unitaria”

Vos decís que la identidad de La Libertad Avanza trasciende que Milei sea presidente. ¿Dentro de las dos coaliciones no hay dos sectores? ¿Y, al mismo tiempo, el radicalismo no está recuperando una identidad de centroprogresista?

Dentro de las grandes coaliciones hay muchos más que dos espacios. Pero hay una dificultad de analizar los planos de actuación de esa representación. Una cosa es lo nacional, donde el radicalismo no tiene ninguna figura de peso como para pelear una presidencial.

Mientras que en lo provincial, el radicalismo logró una representación importante, duplicando lo que tenía. Ni hablar a nivel municipal. El dilema del radicalismo es cómo construir una dirigencia que logré perforar los espacios provinciales. En ese sentido, por la centralidad que tiene en CABA, el PRO le ha sacado ventajas.

En la última encuesta de ustedes, con 1400 casos, el 93% afirmó que no modificará su voto. En esa línea, plantean a LLA con 34,7%, a Massa con 32,7% y a Bullrich 25%. Ahí algo se modificó porque la candidata de JxC estaba arriba de Massa. ¿Hay un 7% que cambió y que le afectó a Bullrich para potenciar al candidato de UxP?

A grandes rasgos, sí. Hago una aclaración: las encuestas digitales tienen un pequeño defecto de registro del núcleo duro del voto de Milei. Es que el voto de los sectores más pobres y de los menores de 25 años, suelen quedar afuera de este tipo de encuestas.

Y la experiencia de las PASO fue muy instructiva al respecto, por eso hubo muchas encuestas digitales que subestimaron el voto de Milei hasta en 11 puntos. Por eso es un tema que hay que tomar con pinzas.

Encuesta: un candidato quedó como ganador del debate y dominaron las sensaciones "negativas"

Hay que ver, por ejemplo, si el peronismo gana en Buenos Aires, como un elemento que le puede dar impulso a Massa en el balotaje. Sin embargo, es indudable que hay posibilidades de que Milei gane en primera vuelta. Pero también hay chances de un balotaje, son pocos los puntos de diferencia, y esos pueden determinar un escenario o el otro.

Vale recordar que para que gane en primera vuelta, Milei tiene que llegar a 40 puntos y que le saque 10 de distancia al segundo. O sea, con los números de ahora, debería llegar a 43%. ¿Correcto?

Es interesante porque toda vez que Bullrich no cae y logra sumar un punto, impide el crecimiento del libertario. Y, por otro lado, cada punto que sube Massa, obliga a Milei a sacar un porcentaje más alto. Está tensionado el escenario político. La agresividad que vimos anoche en el debate habla a las claras de lo difícil que está esta elección para los 3 contendientes.

Encuesta sobre el escándalo de Insaurralde: cómo afecta la intención de voto de UxP

Las chances de Bullrich de entrar a una segunda vuelta

¿Patricia Bullrich tiene alguna posibilidad de entrar al balotaje a 13 días de las elecciones?

Bullrich tiene pocas chances de llegar a la segunda vuelta, pero no es un problema de actitud ya que mejoró sustancialmente respecto al primer debate. Su problema radica en que no es la líder de JxC, la sombra de Macri se proyecta allí y le genera un ruido importante.

Está al límite de conseguir el 100% del voto que obtuvo su fuerza política en las PASO, o sea, el 27% sería su techo. No creo que pueda sacar más, salvo que se caiga Milei. Y, más en el Interior, la tendencia es que en el peor de los casos, tiene una intención de voto igual a la de las primarias.

Ceferino Reato: “Bullrich tuvo un desempeño mucho más destacado que la semana anterior”

Las posibilidades de Unión por la Patria

Jaime Durán Barba también dijo que no creía que el caso de Insaurralde afectase negativamente a Massa. Al leer los números que le asignas al candidato oficialista supongo que tenés la misma lógica. ¿Podés confirmarlo?

De los mismo autores que hablaban del desmoronamiento de Milei en las PASO, está la idea de que esto afecte electoralmente a Massa. Los escándalos tienden a configurar un escenario que sería que los que nunca iban a votar a Sergio Massa, hoy están un 20% más enojados. Los que lo iban a votar antes de este evento, prácticamente no modificaron su actitud electoral. Ahora bien, en Lomas de Zamora (de donde es oriundo Insaurralde) probablemente si habrá algún grado de afectación.

¿Y a Axel Kicillof cuánto le podrá afectar? ¿Cómo sería el nuevo escenario del panperonismo?

Tanto a Massa, como a Kicillof como a Martín Llaryora son los 3 dirigentes del peronismo con más perspectiva de futuro. Es que el ex intendente de Tigre, aun perdiendo esta elección, queda instalado como cabeza opositora.

La picante teoría de Luis Ventura sobre la polémica de Martín Insaurralde y Sofía Clerici: ''Fue un carpetazo''

Mientras que Kicillof tiene un gran escenario por delante, con una gran distancia del segundo. Y Llaryora es la gran aparición del peronismo del Interior, encima en una zona geográfica en la que a ese espacio le fue históricamente mal. Es una figura que se puede proyectar potencialmente a todo el país.

Todo esto en un peronismo que no la está pasando bien, porque queda la duda de dónde se fueron los 20 puntos de diferencia que tuvo con respecto al 2019. Hoy está por hacer una elección más parecida a la legislativa del 2021 que la de hace 4 años.

Martín Insaurralde viajó a República Dominicana en un avión privado de lujo

El acercamiento del schiarettismo a Milei

Claudio Mardones (CM): Usted dijo que, a partir de estos debates, quedó claro que ninguna de las dos fuerzas opositoras tienen el antídoto para enfrentar a Milei. Sin embargo, algunos aseguran que Schiaretti sí encontró el antídoto, pero acercándose al espacio de LLA. ¿Cómo evalúa los movimientos del schiarettismo? ¿Se está preparando para la coyuntura local o se acerca a Milei luego de la primera vuelta?

No tengo mucha más información que la periodística. Eso sí, veo más cerca a Randazzo de Milei que al propio Schiaretti. Teniendo en cuenta como el ex gobernador cordobés se ha movido siempre, su movimientos están limitados al impacto de conseguir un diputado más en su provincia.

El cálculo de los estrategas del peronismo cordobés debe ser que, ante la incertidumbre del escenario electoral, tener un diputado más no es una mala noticia.

Nuria Am (NA): ¿Cuánto puede llegar a modificar lo que sucedió ayer en el debate que, en principio, hablaría de una postura más sólida de Bullrich? Más teniendo en cuenta que hay una diferencia tan escueta entre los candidatos.

Los márgenes son muy escasos, apenas un 4% o 5% de los votantes pueden llegar a migrar en esta última etapa de la campaña. En el caso de Schiaretti, está logrando crecer en Córdoba, con lo cual esa aspiración de un tercer diputado no es una quimera.

Jubilaciones y pensiones: qué proponen Bullrich, Milei y Massa

En cuanto al desempeño en el debate, me quedó una sensación poco feliz al ver que varios candidatos leían sus propuestas, como si tuvieran temor de decir o no recordar. Hubo 3 candidatos que no leyeron, que tuvieron una preparación previa importante.

En comparación con el anterior, este debate tuvo más ataques y fue menos espontáneo. Y como es un formato copiado del estadounidense, se complejiza más con 5 candidatos. Por eso, en nuestro país, los debates previos al balotaje suelen ser más importantes que estos.

AO JL