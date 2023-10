Llaryora sobre Milei: “Me parece que tiene una visión totalmente unitaria”

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que Javier Milei “tiene una visión totalmente unitaria”, y que “el único que tiene una visión verdaderamente federal es Juan Schiaretti”.

“Está totalmente demostrado, por eso estamos con Juan. Espero que todos los cordobeses acompañen a Juan, por qué votar un candidato que no es de nuestra provincia, que no es uno de los nuestros ¿Están viendo el esfuerzo que estamos haciendo para impulsar una Argentina distinta?”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Caja de Jubilaciones

“Nosotros necesitamos que nos paguen lo que nos deben y por eso tenemos juicios. No sólo con la Caja sino también con las obras que nos están debiendo. Esto ya es parte de la historia. Esto ya está en la Justicia”, dijo el gobernador electo de Córdoba.

“Nosotros necesitamos que Juan Schiaretti sea el próximo presidente de la Argentina para arreglar esta situación con los jubilados. Es injusto que en 13 provincias nos tienen planchada la actualización y toda esa plata la tenemos que poner justamente haciendo un esfuerzo en cada una de las provincias, cuando en otro lado no lo hacen, por supuesto que acá en Capital tampoco”, añadió.

Además sostuvo que le pareció “importante ese reclamo” y “que se haga ya”. “Lamentablemente yo creo que no van a cumplir. Esperemos que la Justicia lo resuelva y lo resuelva de una vez para todos. Todos sabemos que tiene que haber una jubilación que se actualice de la misma manera que se actualiza la jubilación nacional y que después nosotros le ponemos el resto. Si no no hay forma de aguantar la Caja”, argumentó.

Schiaretti

“Yo lo que veo es que el único candidato federal es Schiaretti, la verdad es que quedó totalmente reconocido. Ojalá hubiéramos tenido 20 debates más. En cada debate el único que está ganando puntos es Juan Schiaretti”, afirmó Llaryora.

“Cuando yo hablé de ´los pituquitos de Recoleta´que fue una frase espectacular porque en definitiva puso en el centro del debate político la diferencia entre los unitarios y los federales, la diferencia de lo que es vivir acá y te subsidien el transporte, te subsidien la luz, la nafta, te hacen las obras”, expresó.

Y luego prosiguió: “Creo que puso eso en el debate y de hecho cambiaron muchas cosas. Yo no vi más a dirigentes de Capital ir a Córdoba y darte clases. Antes de eso nos daban clases todos los días, nos querían dar clases de seguridad, de producción, de cómo manejar el transporte”.

Córdoba

“Hoy no tiene nada que ver la situación que me tocó heredar de la Municipalidad de Córdoba con lo que tenemos en la Provincia. Ni Daniel (Passerini) tiene que hacer lo que tuve que hacer yo cuando entré al municipio”, señaló al referirse a la situación de las finanzas provinciales y municipales.

“Las deudas cuando son utilizadas para hacer infraestructura no son un problema son parte de la solución y el crecimiento. Pero lamentablemente la situación de esta Argentina no sabemos qué va a pasar en diciembre. Nosotros lo que fuimos a decir es queremos cumplir, queremos pagar, queremos seguir haciendo obras, pero queda todo en puntos suspensivos hasta ver la situación de la Argentina”, concluyó Llaryora.