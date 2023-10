Sergio Massa, entre ensayos, cierre con trabajadores y contención de la economía

Esta vez, los ensayos fueron en el hotel que el Sindicato de Luz y Fuerza tiene en Recoleta. Sergio Massa acopló las pruebas a las recorridas de campaña que se intensificarán en las dos semanas finales, convencido de que se podrá meter en el ballottage. Revisa números a diario y asegura que su imagen mejoró desde las PASO, por lo que, aun en un contexto difícil, desde Unión por la Patria confían en que no deberían afrontar ningún sobresalto el domingo 22 de octubre.

El candidato a presidente del peronismo dedicó parte del viernes y la jornada de ayer a las pruebas y terminará de prepararse hoy. El último día lo guardó para ensayar derechos a réplica que en el primer debate se gastó en el tema Economía. Estaba pensado así, pero ahora la idea es distribuirlo entre los bloques de Seguridad y Trabajo y Producción. Sergio Massa quiere que se lo identifique como el candidato que representa a los trabajadores, por lo que estos dos segmentos serán los más importantes para él. Incluso, para el 19 de octubre quiere cerrar la campaña con un acto no tradicional: en una fábrica del interior del país mostrando empleo y producción. El cierre tradicional lo tendrá el peronismo bonaerense el 17 de octubre con Axel Kicillof a la cabeza, y allí también estará el tigrense.

Bullrich: discurso duro y foto con Macri y Larreta

Para los ensayos no hubo sparrings. Massa se paró frente a un atril y miró a cámara varias veces para defender su temario. Confrontará con Javier Milei, pero también habrá cruces con Patricia Bullrich. A diferencia del primer debate, Massa no puso el nombre de Roberto Lavagna en los ensayos como sí lo hizo semanas atrás. En medio de la presentación se dio cuenta de que venía bien y no era necesario imponer un nombre de su futuro gabinete, pero lo tiene listo para tirar. En la preparación lo acompañaron el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el consultor Antoni Gutiérrez Rubi; el responsable de la comunicación, Santiago García Vázquez; y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

Del hotel Intersur de Recoleta, Massa fue al Bajo Flores para participar de un homenaje a Néstor Kirchner. Su hijo y diputado encabezó el acto para hablarle a la militancia y recordar su gestión mientras en campaña se busca instalar la idea de futuro. Y de allí, el candidato Sergio Massa se sumó en La Matanza a la caravana que Axel Kicillof inició a la mañana desde Berisso. Un recorrido con el que el postulante presidencial y el gobernador bonaerense buscaron dejar atrás el polémico viaje vip de Martín Insaurralde.

Schiaretti espera un debate más áspero pero se concentra en incluir más propuestas

Desde el distrito con mayor cantidad de votos gobernado por Fernando Espinoza, el candidato presidencial insistió en formar un gobierno de unidad nacional. Cree que es el único postulante que puede levantar esa bandera e ir hacia el fin de la grieta que en las encuestas aparece con un fuerte rechazo. “Los otros candidatos hablan de exterminar al que está enfrente”, dicen.

Quedan dos semanas para las elecciones generales y en la agenda del candidato a presidente figuran Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Santa Cruz y Santiago del Estero. También una actividad en el barrio 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires que está organizando Máximo Kirchner.

Las actividades como ministro de Economía quedan ya casi fuera de la agenda pública pero existen. La última semana tuvo que dedicarle varias horas a contener la escapada del dólar, pero en escena solo aparece como candidato. Detrás de los operativos de la AFIP y la Comisión Nacional de Valores por operaciones irregulares, estaba Massa con el celular. “No me van a volver a hacer lo mismo”, asegura sobre las corridas que sufrió el ministro en plena campaña.