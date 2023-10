El diputado nacional por la UCR, Emiliano Yacobitti, aseveró que "este domingo JxC se mantuvo unido". Una posible división de Juntos por el Cambio en caso de no ganar las elecciones, el maltrato de Javier Milei hacia Horacio Rodríguez Larreta, y el trabajo de Martín Lousteau en la Ciudad, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Minutos antes charlamos con Jaime Durán Barba que, salvo que fuera presidenta Patricia Bullrich, ve imposible que no se divida Juntos por el Cambio, ya sea porque Javier Milei sea presidente y una parte del PRO quiera apoyar las propuestas de él y el radicalismo no, o porque triunfe Sergio Massa y Milei se convierta en el jefe de la oposición y parte del PRO quiera hacer alianza en la oposición con Milei y el radicalismo no.

¿Estamos frente a una situación en la cual, si no ganase Bullrich, el escenario más probable es que el radicalismo recupere su autonomía por fuera de JxC?

En primera instancia, tras el debate de este domingo fuimos un JxC unido y eso es importante en este momento de la elección.

Luego, los frentes políticos, independientemente de si están o no en el poder, uno puede siempre pensar que si está en el poder es más fácil ordenarlo, pero JxC sobrevivió tras haber perdido en 2019, la única diferencia es que hoy vas a tener un Juntos con muchas más provincias con gobernadores y dirigentes de peso, tanto si gana como si pierde la elección.

Es importante y por eso rescato lo de ayer, en cuanto a mostrar unidad del espacio impulsando a su candidata, y lo veías la cara de los gobernadores e incluso estaba el ex presidente. Eso da una fortaleza.

Lo que hace que los espacios políticos no se rompan no es ganar o perder elecciones, sino que tengan reglas de funcionamiento claras. A veces, cuando la fuerza política que tiene uno de los espacios es muy superior a los otros, esas reglas tienden a vulnerarse porque nadie se puede enfrentar con el más poderoso si no las cumple, por así decirlo. Hoy, ese poder está equilibrado.

Hay un radicalismo que en estos ocho años, desde el 2015 hacia la actualidad, se renovó, ganó provincias, tenés aliados nuevos como es el caso de los representantes de San Luis y San Juan. Son cosas que hacen que nuestra coalición necesariamente tenga que ser una coalición no electoral sino mucho más programática y con reglas de juego claras, principalmente en los bloques legislativos.

La mayoría de los gobernadores son radicales. Se suman Jujuy, Corrientes, Chaco y Mendoza. Es decir, los tres de siempre, se le agregan tres más.

No, dos más. Se agregan Chaco y Santa Fe. Tanto San Juan y San Luis son aliados, como Chubut, que es más propio del PRO.

En 2015, teníamos un frente que solamente tenía la Ciudad y Corrientes nada más. Hoy, JxC tiene que ser un frente que tenga una solidez programática muy clara, le dé certeras a la gente y hacia dónde vamos a ir, eso que hoy es nuestra plataforma de gobierno, pero sobre todo, es poner reglas para funcionar dentro de la Cámara de Diputados y en el Senado.

Tendrías cinco gobernadores puramente radicales, dos nuevos que se podría decir que son de JxC, pero no son radicales...

No son ni radicales ni del PRO, son aliados de las fuerzas políticas. Los frentes de esas provincias están integrados tanto por gente de radicalismo como del PRO, pero no son conducidos por ellos.

Uno podría decir que esos dos gobernadores pueden, razonablemente, no alinearse con el radicalismo si éste se corriese. Pero hay cinco gobernadores que son radicales y hay que ver del PRO si finalmente mantiene la Ciudad, gana Entre Ríos y Buenos Aires.

Independientemente de lo cuantitativo, algo interesante que decía Durán Barba es que parte del discurso del PRO coincide con el discurso de Milei, y quien verdaderamente tiene un discurso distinto y está recuperando, más allá de los gobernadores, la identidad, el sentido, una teleología, es el radicalismo, que tiene un discurso, si se quiere, progresista, de centro, equilibrado y alejado de los extremos,

Mientras que parte del discurso del PRO, que se había corrido al centro para hacer la alianza con el radicalismo, la emergencia de Milei cumple un doble papel: por un lado lo coacta, lo arrastra y lo corre hacia la derecha, hacia su origen, y, por el otro, lo coloca en una situación incómoda con su aliado en el 2015 que es el radicalismo.

Más allá de los nombres, las personas, la cantidad de gobernadores, ¿no sentís que ahí está el núcleo del nuevo escenario político argentino?

Sí. Pero agrego que la relación con Milei es algo que no solamente hace crujir la relación con el radicalismo. Larreta fue el político al que peor trató Milei. El jefe de Gobierno porteño es un líder político o referente del PRO más que del radicalismo.

¿A qué lo atribuís?

A diferencias de posicionamiento.

¿O a Mauricio Macri?

No. Cuando uno halaga a alguien en campaña, lo que hace es intentar quedarse con sus votos. El problema de Milei con Rodríguez Larreta tenía que ver con el posicionamiento de Larreta y con una forma de ser sumamente violenta que tiene el libertario, que no comparto.

Luego, uno no tiene que andar aclarando en momentos electorales que si alguien propone o alguien gana una elecciones y propone cosas en las que uno está de acuerdo las apoyará. Esa es una de las cuestiones en las que, a veces, difiero con parte de JxC. Independientemente de quién sea, si alguien propone una ley en el Congreso en la que estoy de acuerdo, la apoyo sea quién quién sea.

¿Por qué Larreta fue para Milei el significante más escandaloso, al que más criticaba y con el que más se sentía en las antípodas y no, por ejemplo, Massa?

Porque Milei creía que podía sacarle más votos a Larreta que a Massa, y después, con el resultado de la elección nos estamos dando cuenta que eso no era tan así. La fuerza libertaria obtuvo votos en donde por ahí no se esperaba.

Concretamente, decís que le sacó al peronismo...

Sí. Le sacó a todos, porque canalizó una desesperanza y JxC tiene un papel muy importante para hacer y mostrar esa fuerza de gobernabilidad que tiene por las provincias que hoy les toca conducir y de que existirá en Argentina una fuerza política con capacidad de cambiar las cosas.

No solamente hay que ganar una elección, sino también mostrarle a la sociedad que tendremos capacidad de cambiar las cosas, juntarse con el resto para consolidar mayorías necesarias para gobernar, pero partiendo de un corazón de capacidad de transformación propia muy pero muy grande.

En eso, después de los resultados electorales, JxC se convirtió en una fuerza política que puede dar tranquilidad y hará los cambios que tenga que hacer para que tengamos un Estado productivo y dejemos de asfixiar con impuestos a las pymes, a los trabajadores, pero que también lo hagamos sin desfinanciar el Estado y corriendo el riesgo de caer un proceso hiperinflacionario.

Alejandro Gomel (AG): Me acordaba que uno de los "insultos" era decirle a Larreta que era radical, como menospreciándolo. ¿Qué hará el radicalismo en uno de los escenarios posibles que es un balotaje entre Massa y Milei? ¿Habrá un llamamiento a dejar en libertad de acción a los partidarios de JxC? ¿Ves un conflicto ahí? ¿Cómo se resolverá eso?

Primero, somos una fuerza que quiere gobernar Argentina para transformarla. Por lo tanto, haremos lo imposible para que no se dé esa situación y estamos en condiciones de que así sea. Luego, habrá que verlo o discutirlo.

Si me preguntás, es muy difícil para todos los que fueron focos de agresión directa de Milei tener algún tipo de acuerdo con ese sector. Pero también es cierto que no podemos permitir la continuidad de un Gobierno que cada vez genera más pobreza.

Lo primero que nos queda por hacer es lo imposible para mostrarle a la sociedad que nuestra propuesta y frente político está en condiciones de gobernar y sacar adelante el país.

Después, en todo caso, habrá que discutir y tomar una decisión como frente político. Pero para eso todavía queda tiempo. Estamos en la etapa final de campaña y toda nuestra energía tiene que estar puesta en entrar al balotaje.

Claudio Mardones (CM): Lo escucho moderado. Quería consultarle sobre las apreciaciones que tuvo la semana pasada con respecto a Macri. Todo esto en un contexto en donde la semana pasada todo estuvo caracterizado por los nuevos guiños de Mauricio con Milei y sus declaraciones.

Usted consideró que el ex presidente traiciona a JxC y calificó ese gesto como una "canallada". Por una parte lo escucho muy medido, tratando de preservar la unidad de JxC, pero por otros momentos parece que con Macri no hubiera retorno. ¿Cómo ve que será esta relación de aquí en adelante, faltando tan poco tiempo para el 22 de octubre, y con un Macri que a ustedes los acusa directamente de estar "contagiados de populismo" después de la última votación en Diputados?

Uno trata de estar moderado en cuanto a lo que pueda desperfilar una campaña, porque cualquier cosa que pueda ser utilizada hoy o perjudique al candidato nuestro termina siendo funcional a lo que no queremos.

Después, lo que dije lo sostengo. Decide, en campaña, que a un candidato, nosotros, como espacio político, tenemos que apoyarle las propuestas que coinciden con lo que pensamos. Es una obviedad y no corresponde, porque eso no pasa solo con Milei, pasaría con cualquier candidato. Es muy difícil decir, como espacio político, "si gana Massa y lleva adelante las transformaciones que nosotros venimos diciendo lo apoyaremos", y claro que sí, así sea quién sea que lo haga.

Uno no tiene que hacer esas declaraciones en un momento donde todas las fuerzas están concentradas en la candidatura de Patricia, porque podía ser mal utilizado. Por eso, hoy trato de estar 100% concentrado en ver cómo hacer para ganar la elección, porque para JxC, no entrar al balotaje sería una decepción muy grande, no solamente para quienes lo conformamos, sino para los que quieren una salida a los problemas que hoy tiene el país.

CM: Teniendo en cuenta que este es un riesgo que atraviesa a todos los socios de JxC, ¿por qué cree que Macri sigue manteniendo estos guiños que fortalecen de un modo u otro a Milei y que debilitan a Bullrich?

Lo importante es que este domingo JxC se mantuvo unido. Luego, ponerse a analizar qué hace o no hace algún dirigente que favorece o no favorece a algún competidor de nuestro espacio, creo que no es el momento ahora y prefiero concentrar las energías en otra cosa. Después de la elección, es imperioso sentarnos a charlar en JxC lo que hicimos bien y mal. Esperemos para concentrar fuerza y para que la etapa que venga que sea la elección definitiva en el balotaje.

La elección del próximo jefe de Gobierno porteño

Nuria Am (NA): Las elecciones de la Ciudad también son muy importantes. En la Ciudad, ¿el radicalismo en pleno estará apoyando a Jorge Macri?

Sí, por supuesto. De hecho, estamos haciendo campaña todos los fines de semana y durante la semana. Es obvio que Martín Lousteau está no solamente recorriendo la Ciudad, sino también el Conurbano, porque es importante.

NA: Lo que pasa es que su capital de votos está en la Ciudad y con Jorge Macri no se lo vio nunca...

Es cierto que no se lo vio con Jorge Macri, como también es cierto que tampoco lo llamaron para ninguna actividad con él. El fin de semana y durante la semana estuvimos recorriendo varias comunas, estuvo con Felipe Miguel y con los candidatos, pero no con Jorge.

Seguramente, cuando lo llame o lo necesite para algo, Lousteau estará. El PRO tomó una definición: que los candidatos sean del mismo espacio político y está en todo su derecho. Lo que estamos haciendo es recorrer las comunas, sobre todo en la que nos fue bien, porque se supone que ahí tenemos más energía para transmitirle a la gente que hay una alternativa para que la Ciudad sea una más justa e igualitaria. No es por nada en particular, sino porque no se dio hasta el momento.

Los discursos negacionistas de LLA

Un tema a que a mí me toca particularmente es si el radicalismo no debería pedirle precisiones al candidato Milei y a su candidata a vicepresidenta respecto de cuál es su visión de la dictadura y los juicios que se llevaron adelante durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

No creo que el radicalismo se lo tenga que pedir a ellos. Lo dejaron bastante claro con algunas de las actitudes que tuvieron. Dejaron en claro que ahí tenemos una diferencia y que para nosotros uno nunca puede igualar la violencia, por más que exista la violencia en distintos lugares nunca se puede comparar la violencia que se imparte por parte del Estado como la que se puede ejercer por otro tipo de agrupaciones.

En eso tenemos diferencias y no solamente con eso sino también con el tema climático, la disolución del Banco Central, la existencia o no del Estado, cobrar o no cobrar impuestos.

¿Hubo excesos o delitos? Porque ahí no es una pequeña diferencia...

No, no es una pequeña diferencia. Es gigantesca. Hubo delitos de lesa humanidad. La fuerza política de Milei, con las manifestaciones que hizo, dio a entender que hubo delitos de las dos partes. Nosotros tenemos una posición respecto de eso y condenamos el terrorismo de Estado.

No dijo "delitos", dijo "excesos"...

Son directamente cosas que uno ni siquiera puede analizarlas. Todos los repudios salieron en su momento y cada vez que haya una fuerza política que diga que la dictadura atroz que existió cometió excesos, diremos que eso es complicidad con la dictadura.

