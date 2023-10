En San Juan, un ex candidato a gobernador de JxC dio un bochornoso y violento espectáculo en una clínica

Una escena violenta tuvo como protagonista a un posible futuro ministro del gabinete del gobernador electo en San Juan, Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio. Se trata de Sergio Vallejos, quien alcanzó notoriedad por ser quien presentó una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, acción que logró suspender la elección de gobernador y vice en la provincia cuyana y terminó inhabilitando la candidatura del gobernador sanjuanino Sergio Uñac.

En la tarde del martes, a los insultos y a las piñas en el blindex del mostrador del Instituto de Traumatología, ubicado en pleno centro sanjuanino por calle Laprida, Vallejos exigía que se atendiera con urgencia a un accidentado que estaba en su camioneta.

Por este ataque, a los golpes, con amenazas, y con las imágenes irrefutables de la cámara de seguridad, el recepcionista denunció en sede policial a Vallejos, quien fue candidato a gobernador por la subagrupación Evolución Liberal, la que, junto a otras tres subagrupaciones, formaba parte del frente Unidos por San Juan, liderado por el macrista, Marcelo Orrego.

Vallejos pretendía ser el candidato en San Juan de Javier Milei, pero después que fue ningunueado por el mismo Milei, se conformó con la foto junto a Patricia Bullrich, candidata a presidenta de JxC; aunque el caudal de votos que obtuvo su lista el pasado 2 de julio fue bajo.

Sin embargo, por esta jugada en el mismo frente, Orrego lo nombraría como ministro de Minería en el gabinete que asume el próximo 10 de diciembre, un área muy sensible en la provincia que requiere más diplomacia que violencia física y verbal.

“Vallejos llegó muy exaltado pidiendo atención. Yo le pregunto si tenía obra social y me dijo que iba a pagar que atendieran a quien traía en la camioneta y ahí empezó a insultar, se puso más nervioso. Yo no reaccioné, no le dije nada y eso lo enfureció más. Tiró una piña que pegó en el blindex plástico del mostrador de recepción, justo me estaba agachando y me cayó en la espalda. Entonces agarró el recipiente con alcohol en gel, me lo tiró y me pegó en la espalda”, relató el recepcionista.

“Ahí me corro para atrás y el tipo seguía insultando a los gritos, salieron los médicos que estaban atendiendo, le dijeron que se calmara y empezó a amenazarme que me iba a denunciar por abandono de persona. Mucha gente que estuvo presente lo vio, y se fue insultando”, relató el hombre.

Mientras un médico intentaba calmar a Vallejos que no paraba de insultar, otro profesional salió a la calle, se acercó a la camioneta y pudo hablar con el paciente que no tenia gravedad.

Fuera de la ley

Mientras Vallejos formaba parte del frente de la oposición, sus antecedentes como empresario textil también dejan mucho que desear. En abril de 2020, fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso y al pago de una multa por obligar a trabajar a 30 empleados en su fábrica en medio de la cuarentena obligatoria.

Entonces comenzó a mostrar un alto perfil en redes social con un discurso de ultraderech y anticuarentena. Salto a la pantalla nacional al presentar una denuncia contra Sergio Uñac para evitar su candidatura.