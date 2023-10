Jorge Macri y sus anzuelos para el voto de Milei.

Jorge Macri se abstuvo de debatir con Marra, prácticamente lo ignoró en el debate. A quien no ignoró fue a los votantes de Milei. Macri le habló directamente a una fracción particular de ellos, los jóvenes que teletrabajan para el exterior. Con un perfil bajo, sin grandes estridencias armó un discurso con varios guiños a este público. En su cierre se comparó a sí mismo con un programador. Ya antes había hablado de quienes “triunfan en el mundo” y solo piden que les dejen cobrar sus dólares. Ofreció políticas nacionales para lograrlo.

­—¿Por qué los que teletrabajan al exterior votaron a Milei? Los teletrabajadores que cobran en dólares están interesados en la dolarización e incluso en una fuerte devaluación. Cuánto más se devalúe el peso, más les rendirán sus dólares. Constituyen una novedad: son trabajadores que tienen en macroeconomía los mismos intereses que los empresarios sojeros.

Milei captó mucho voto obrero disconforme. Trabajadores en negro, o en blanco, pero hiperflexibilizados como los gastronómicos, o trabajadores de plataforma. Pero ellos se verán afectados negativamente por las políticas de Milei. Como buen populista, Milei maneja muy bien las campañas. Es difícil medir hasta qué punto #RappideMilei está montado. Caminando por la calle nunca me crucé con un delivery con la serpiente amarilla en su mochila de reparto, pero las redes están atestadas de imágenes de ese tipo y en los actos siempre hay alguien que le alcanza a Javier una de esas mochilas. En cualquier caso, si Milei gana las elecciones y usa la motosierra la masacre económica va a ser tan grande que los pibes no tendrán quién pague por sus deliveries. Incluso sufrirán la competencia de sus antiguos clientes que, desempleados, se volcarán a Uber o cuanta app exista, tal como pasó con la sobrepoblación de remises en los’90.

En cambio, los teletrabajadores son los únicos trabajadores que pueden beneficiarse con el plan Milei (al menos en el corto plazo) y son los únicos a los que Jorge Macri podría hablarles con algún grado de credibilidad.

­—¿Quiénes son y por qué crece su número? En la Argentina no para de crecer el número de personas que teletrabajan para el exterior y cobran en dólares. El fenómeno arrancó con los programadores y otras profesiones asociadas al mundo de la computación desde ciencia de datos, diseño gráfico o creadores de videojuegos, pero se ha expandido a otras profesiones como traductores, psicólogos o la enseñanza. No pasa solo en la Argentina: buscando salarios más baratos las empresas contratan profesionales en otros países. Pese al ascenso de América Latina, Europa del Este y África, la oferta de teletrabajadores Tech sigue liderada por la India. El 20% del trabajo free lance del mundo es realizado desde ese país.

Desde la pandemia, la participación de América Latina en estos mercados de trabajo globales crece en forma acelerada. Hoy el teletrabajo internacional de América Latina lo lideran Venezuela y Argentina. Eso muestra que, si bien el factor de la formación es importante, más importante es que la moneda local esté depreciada. El año pasado el valor de la moneda mexicana subió y los mexicanos perdieron miles de teletrabajos que emigraron a países más baratos, como Argentina Venezuela o Perú.

­—¿Cuántos son? Algunas estimaciones hablaron de 200 mil teletrabajadores que cobran en dólares, lo que quintuplica el número de obreros automotrices o duplica el número de cartoneros del país.

La OIT registra en tiempo real las contrataciones de proyectos en las principales plataformas de trabajo freelance online. La Argentina realizó al 29 de septiembre el 1,45% de los proyectos de trabajo freelance que se ofertaron en estas plataformas a nivel mundial en 2023. Con esto Argentina entra en el top 15 de países que más trabajo realizan para estas plataformas de trabajo freelance. Solo es superada en América Latina por Venezuela que tiene el 1,68%.

A estos trabajadores Milei les promete la dolarización y Macri les ofreció en el debate poder ingresar sus dólares sin que sean pesificados. Es llamativo que Massa, quien tenía en agenda una medida para el sector (el Monotributo Tech) no haya avanzado. El Monotributo Tech iba a permitir a teletrabajadores cobrar 3 mil dólares mensuales sin ser pesificados. Si bien el Senado había bloqueado el proyecto, Massa pensaba sacarlo por decreto. ¿Por qué no lo hizo? Probablemente sus asesores le hayan señalado que éste no era un voto que él pudiera ganar y prefirió encausar los recursos disponibles hacia otros sectores más permeables a su propuesta.

En el corto plazo, los intereses de estos teletrabajadores se alinean con los de los empresarios sojeros, al menos en cuanto política monetaria. Pero, en su mayoría son trabajadores y no empresarios, y la contratación internacional es muy volátil: una pequeña mejora en la economía y una revaluación del peso (o una dolarización que encarezca el costo de vida local) puede encarecer sus salarios y dejarlos fuera de la competencia. Esto no solo ocurre con los freelancers, sino con quienes son contratados en condiciones superflexibles como empleados de compañías extranjeras. A largo plazo, solo un mayor desarrollo de la industria del software local, motorizada por el Estado, podría asegurar empleo constante y mejores condiciones laborales. A diferencia de México que sufre ahora su dependencia del trabajo proveniente de Estados Unidos, Brasil no experimentó ni caídas del empleo o los salarios de los programadores, porque la industria del software local absorbió a esos trabajadores y contuvo los salarios. Nadie se salva solo, también los teletrabajadores que cobran en dólares necesitan un programa de desarrollo para la Argentina.

* Historiadora, investigadora del Conicet y autora del libro ¿Qué es el teletrabajo?