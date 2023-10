“El verdadero debate todavía no ocurrió y probablemente ocurra cuando haya balotaje entre dos. La palabra 'debate' lleva a que haya inevitablemente dos personas. Que haya cinco diluye y transforma a través de un método, como la cama de Procusto. Hay dificultades para entender quién ganó en el debate, porque probablemente haya tantos resultados como espectadores”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 9 de octubre de 2023.

Muchas veces prevalece el sesgo de confirmación, antes que la reflexión o el intercambio. Cada uno considera que ganó aquel candidato que le resulta más afín.

El sesgo de confirmación es un fenómeno cognitivo que afecta la manera en que interpretamos la información y nos lleva a buscar y aceptar evidencia que respalde nuestras creencias preexistentes, mientras que tendemos a ignorar o descartar la información que las contradice. Este sesgo puede influir en nuestra toma de decisiones, en la formación de opiniones y en la manera en que percibimos la realidad que nos rodea.

Muchas veces los medios de comunicación aportan a este sesgo de confirmación y buscan que sus lectores encuentren en sus tapas la confirmación de sus propias ideas.

El diario La Nación fue categórico a favor de la candidata de Juntos por el Cambio. Tituló: “Bullrich, más combativa, Massa a la defensiva, y Milei, errático”. Página 12 tiene un título más artístico como en general nos tiene acostumbrados: “De las palabras a los votos”, haciendo un juego de palabras con el dicho “de las palabras a los hechos”.

Sin embargo, en la bajada aclara su balance sobre el debate: “Milei evitó papelones con respuestas leídas y poco claras aunque mostró la hilacha con sus negacionismos. Massa eludió las peleas y se concentró en propuestas entendibles y Bullrich intentó terciar con frases hechas”.

Clarín también fue contundente a favor de la candidata de Juntos por el Cambio. Tituló: “En un debate filoso, Bullrich se vio aguerrida; Massa disociado y Milei, opaco”. El Cronista Comercial es quizás el más objetivo: Tituló: “En un debate más intenso, los candidatos se cruzaron fuerte sobre economía y seguridad”.

El Observatorio PULSAR realizó un informe sobre el impacto de los dichos de los candidatos en el debate realizado en base a una encuesta a un grupo de personas de diferente rango de edad e ideología política.

Sostiene que las tres frases de mayor impacto positivo fueron de Juan Schiaretti, “las reservas del Banco Central están menos 10, como en el chinchón”; Patricia Bullrich, “voy a cambiar el código penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar”; y Myriam Bregman, “me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con $124.000 por mes como viven los jubilados, bono incluido”.

Por otro lado, las tres frases de mayor impacto negativo las protagonizaron Javier Milei sosteniendo que “no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la tierra un ciclo de temperaturas” y “nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030, nosotros no adherimos al marxismo cultural, nosotros no adherimos a la decadencia”; y Patricia Bullrich quien dijo que “como Ministra de Seguridad ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón”.

El director de Planificación Productiva en el Ministerio de Desarrollo, Daniel Schteingart, respondió mediante Twitter a los dichos de Javier Milei sobre que los indicadores estaban peor ahora que en 2001.

1) Desocupación. En la crisis del 2001 rozó el 20%. Hoy está debajo del 7% y es de las cifras más bajas en 30 años.

2) Pobreza. Subió mucho desde 2017, cuando estaba cerca de 25% y hoy está en 40 puntos. Pero nada que ver con los casi 70 que tuvimos en el 2002 (medido con la vara actual del INDEC, en 2002 tuvimos esa cifra, no 57%).

3) Empleo. La tasa de empleo (ocupados cada 100 habitantes) es 23% más alta que en la crisis de 2001-2002. No solo eso, sino que está en valores altos en términos históricos.

4) Hagamos un zoom en el empleo asalariado privado registrado, que es el que más queremos fomentar. Hoy tenemos 14,6 puestos cada 100 habitantes, y claramente está estancado desde 2011. Pero nada que ver con la crisis de 2001, cuando dicha cifra era cercana a 10.

5) Empresas cada 1000 habitantes. Otro indicador que viene en deterioro desde 2011. Pero muy lejos de los valores de 2001-2002: hoy tenemos 11,1 empresas cada 1000 habitantes, cuando en ese entonces teníamos menos de 9.

6) Salario real mediano en el sector privado registrado. Cayó fuerte en 2018-2019 y luego no se recuperó. Pero está muy por arriba (45%) de 2001 y 75% mayor al de 2002.

7) Consumo per cápita de carnes (bovina, aviar y porcina). En 2023 estamos en 112 kg per cápita, algo por debajo de picos de 2015 y 2017 (116 kg). En 2001 estábamos en 96 y en 2002 en 80. Nada que ver.

8) Desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini (cuanto más alto, más desigualdad) está aproximadamente 23% por debajo del pico histórico de 2001-2002.

Probablemente el comienzo del debate, cuando le tocaron a Milei sus dos minutos de presentación y planteó que la Argentina estaba yendo al colapso, haya sido el momento más fuerte y duro.

Un repaso por los cinco expositores y sus frases más relevantes

Javier Milei comenzó haciendo mención a la guerra que se desató en Israel y demostrando su apoyo al país de Medio Oriente, y siguió manifestando que “el país está al borde de la peor crisis de su historia”, aseguró que “esto no se arregla con palabras bonitas ni buenos modales, sino con medidas contundentes que solo propone La Libertad Avanza”. Apuntó, nuevamente, contra Patricia Bullrich y le preguntó “vos podes lavar tu pasado de montonera asesina, y nosotros que solo gritamos y decimos cosas ¿no podemos cambiar?”.

En respuesta a varios planteos de la candidata socialista, Myriam Bregman, respondió que “no niego el cambio climático, digo que existe en la historia de la tierra, un ciclo de temperaturas”, y finalizó con que “si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas”.

Patricia Bullrich hizo principal mención al Yategate y sostuvo que “los yates de Insaurralde fueron el punto máximo”. Habló sobre la situación de Rosario con el narcotráfico y aclaró que “no me tiembla el pulso, voy a entrar a Rosario con toda la fuerza”.

Apuntó contra Javier Milei por insultar a quien piensa distinto, y le aseguró a Sergio Massa que “no necesitamos que nos defiendas, nos defendemos solas”. No solo apuntó contra el ministro y candidato de Unión por la Patria por su intento de defender a las mujeres, sino que habló de los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el Yate de Insaurralde y sostuvo que “el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar?”.

Juan Schiaretti aseguró que “creamos la fuerza policial narcotráfico de córdoba y depende del fiscal general”. Siguiendo su línea de comparación con Córdoba habló de las Pymes y pidió que “se declare la lechería como economía regional”, y puntualmente a Massa le reclamó que le sacara “el pie de encima al campo”. “Las reservas del Banco Central están menos diez como en el chinchón” aseguró el candidato Hacemos por Nuestro País.

Sergio Massa, quizá el más apuntado en este debate, habló sobre seguridad y ratificando su buena gestión en Tigre, aseguró que “vamos a crear un FBI argentino”. Le habló directamente a la ciudadanía y pidió “que vayas a votar sin bronca y odio, te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro”.

Quizá la frase más relevante fue en respuesta a las acusaciones de Bullrich por el caso Martín Insaurralde, aseguró que le pidió la renuncia al cargo y a la candidatura como concejal de Lomas de Zamora, “no todos somos lo mismo Patricia, vos nunca pediste la renuncia de Milman”.

La candidata socialista, Myriam Bregman, fue directamente contra Milei y sostuvo que “cuando te habla en difícil lo hace para ocultar su verdadero plan”. “Yo no entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo Respuestas y lo que le fue tirando lo dijo” aseguró cuando el candidato de La Libertad Avanza habló sobre cambio climático.

Se destacó que solo Bregman fue quien habló en apoyo a Palestina, y no a favor del pueblo israelí.

¿Quién ganó el debate? Hay tantos ganadores como espectadores, cada uno tiene su ganador porque prevalece el sesgo de confirmación antes que el de reflexión o intercambio.

