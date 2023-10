Debate presidencial: Patricia Bullrich fue atendida por el SAME por un problema en su ojo

La postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, debió ser atendida en la noche de este domingo en medio del segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por un cuadro de conjuntivitis que afectó uno de sus ojos.

Así lo confirmó a la agencia Noticias Argentinas el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien fue el encargado de atender a la ex ministra de Seguridad en pleno evento.

"Fue una conjuntivitis, algo muy simple", afirmó el médico director del SAME, quien se encontraba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a cargo del operativo de salud.

Según detalló Crescenti, él le colocó un medicamento en el receso intermedio que tuvo el segundo debate presidencial.

¿Quién ganó el segundo debate presidencial?

"Mientras estaba debatiendo se tocaba el ojo, y en pleno debate le pusimos unas gotas oftalmológicas", explicó el jefe del Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Ciudad en declaraciones a NA.

A la candidata presidencial de Juntos por el Cambio se la observó molesta durante gran parte del encuentro a raíz de su ojo, visiblemente irritado.

"Se me metió un poco de rimel y se me hizo una conjuntivitis. Eso me dijo Crescenti. Me ocurrió acá durante el debate. Pero bueno, es la batalla de Rocky", expresó Bullrich entrevistada en LN+.

Patricia Bullrich ya tuvo problemas de salud en el primer debate presidencial

La candidata de Juntos por el Cambio ya había tenido problemas de salud en el primer debate presidencial en Santiago del Estero: "Tuve un debate muy difícil porque tenía los oídos tapados".

Patricia Bullrich: "Tuve un debate muy difícil porque tenía los oídos tapados"

“Estaba muy enferma, muy disminuida físicamente y todavía lo estoy, con lo cual tuve un debate muy difícil porque tenía los oídos tapados. Estuve toda la semana tomando antibióticos, pero no llegué a recuperarme porque seguí en la campaña. Te juro que fue una tortura las dos horas de debate, no podía más, cada vez que hablaba. Me tomé cinco botellas de agua”, añadió.

De todas maneras, manifestó: "Igualmente soy una gran oradora, ayer estaba muy mal. Fue difícil llevar adelante un debate con una gripe fuertísima. Me tuvo a mal traer durante varios días y eso es muy importante para poder concentrarse. Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian".

ED