Debate presidencial | "Patricia, ser vulgar no te va a hacer popular para la elección": la réplica de Massa a un reclamo de Bullrich

En busca de entrar al ballotage, Sergio Massa y Patricia Bullrich protagonizaron varios cruces en el segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Uno de los más picantes fue en el tramo de las preguntas cruzadas. En ese momento, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio le preguntó a su rival de Unión por la Patria: "Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate de Insaurralde, Massa, el país entero se pregunta: ¿cuándo van a dejar de afanar?"

¿Quién ganó el segundo debate presidencial?

A lo que el candidato de Unión por la Patria respondió: "Bueno, en primer lugar te quiero decir que ser vulgar o hablar canyengue no te va a hacer más popular de cara a la elección y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo".

"Quiero decirte que a lo largo de estos años la ley del arrepentido que tenemos es de mí autoría. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte del paquete de leyes que yo planteé entre el 2015 y el 2019 siendo diputado. De manera tal que sería bueno que votes la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos", concluyó Massa.

Patricia Bullrich a Massa: "Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré"

Patricia Bullrich en el segundo debate presidencial.

En el segundo bloque en materia de Trabajo y Producción, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cruzó al ministro de Economía, Sergio Massa, por haber llevado "al dólar blue a mil mangos, hiperinflación, angustia" y por haber aumentado la pobreza.

"Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré", se jactó en referencia a la frase utiliza el funcionario como slogan de campaña.

Las mejores memes del segundo debate presidencial: nadie se salvó de las burlas

En la misma línea, Bullrich describió: "Entrás a un almacén y de entrada cinco mil mangos te gastaste. Vos dejaste dos millones más de pobres, hablás de producción cuando en la Aduana tenés que acomodarte para un Sira y tenés un [Matías] Tombolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que querés que vos querés para la Producción? ¿Con qué cara?".

Massa le preguntó a Bullrich por el Previaje: "Es un plancito"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, señaló que los economistas de Patricia Bullrich "dijeron que van a eliminar el Previaje" en caso de acceder a la presidencia.

"El Previaje cambió al sector turístico en Argentina y, a lo largo de las últimas semanas, los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. Siete millones y medio de argentinos lo usaron, 500mil trabajan en el sector. Lo van a eliminar sí o no?", consultó Massa.

A lo que Bullrich respondió: "Massa, la inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal, de que metés a los ñoquis de La Cámpora adentro, los dejás en planta permanente, que inventás planes que lo único que hacen es aumentar el gasto y ¿sabés cómo aumentás el gasto? haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan, al salario de la gente que cayó un 30%. Entonces no me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos, a bajarle la inflación, a no tener más déficit, a tener un país ordenado, a que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con esos plancitos. Vamos en serio con JxC a cambiar la Argentina".

