Patricia Bullrich: "Tuve un debate muy difícil porque tenía los oídos tapados"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, analizó su desempeño en el debate del domingo y reveló que “estaba muy enferma” con un estado gripal y detalló: “Tuve un debate muy difícil porque tenía los oídos tapados”. Si bien fue la tercera candidata más votada en las PASO, Bullrich tuvo una estrepitosa caída de popularidad en las redes por su oratoria debilitada y preguntas que terminaron beneficiando a sus contrincantes.

“Estaba muy enferma, muy disminuida físicamente y todavía lo estoy, con lo cual tuve un debate muy difícil porque tenía los oídos tapados. Estuve toda la semana tomando antibióticos, pero no llegué a recuperarme porque seguí en la campaña”, relató la líder de Juntos por el Cambio este lunes. “Te juro que fue una tortura las dos horas de debate, no podía más, cada vez que hablaba. Me tomé cinco botellas de agua”, añadió.

Luego de ser comparada en forma menospreciativa con Cristina Kirchner por su retórica, Bullrich se defendió: "Igualmente soy una gran oradora, ayer estaba muy mal”, explicó. Además, al ser criticada en tono amistoso por conductores de LN+, la exministra de Seguridad prometió que durante el próximo debate presidencial insistiría en temas clave que podrían herir al discurso del oficialista Sergio Massa, quien se había preparado para responder sobre el caso Insaurralde, aunque finalmente la pregunta no llegó. “El domingo que viene se lo digo”, adelantó Bullrich.

"Igualmente soy una gran oradora, ayer estaba muy mal”, se defendió la candidata presidencial

“No cuidé las formas”, aclaró la candidata presidencial e invitó a que se revean los extractos de su alocución que cargó en sus redes sociales. “Les dije un montón de cosas”, insistió y enumeró sus referencias a Luis Barrionuevo, la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y el escándalo de Martín Insaurralde. También reconoció que su objetivo era “plantear es que en Argentina hay una sola discusión, que es que la sociedad ya eligió un cambio y lo importante es quién lo puede hacer”. “Ese argumento fundamental lo pudimos plantear”, celebró Bullrich.

En otra entrevista, brindada a radio Continental, la candidata aseguró que en el segundo debate estará "mejor" que este domingo: “Fue difícil llevar adelante un debate con una gripe fuertísima. Me tuvo a mal traer durante varios días y eso es muy importante para poder concentrarse. Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian", sostuvo.

No obstante, y pese a hacer referencia a un cuadro gripal en un tramo de la entrevista, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio dijo haber se sentido "bien" en el debate y "con argumentos claros". Allí se inscribió como un logro el hecho de que los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y La Libertad Avanza, Javier Milei, "intentaron polarizar y no pudieron".

Las críticas de Bullrich a otros candidatos

Patricia Bullrich sostuvo que, aunque Javier Milei "prometió renovación", no es lo que está sucediendo "con sus aliados", y señaló que también "prometió dolarización", pero de eso "no habló salvo al final, tímidamente", durante el debate. En otra nota preguntó si “el cambio lo puede hacer alguien aliado a Barrionuevo, que está retrocediendo en la forma en la que se había presentado, con la dolarización, la motosierra, los vouchers en las escuelas y que está buscando cobijo en la política y el sindicalismo mafioso de siempre”.

“Vamos a ir a un cambio que nos lleve a un camino sin salida o a una salida real con equipo, con poder político propio. Milei no tiene nada de eso y lo que hace es comenzar a respaldarse sobre el mismo modelo que él cree que es la repetición de lo de Menem”, disparó la candidata. También afirmó que "nadie le cree a Milei" cuando asegura que ella es "más casta" que el dirigente del gremio gastronómico Luis Barrionuevo, aliado del libertario.

"No le contesté porque me parece una estupidez" y "es un desubicado": las opiniones de Bullrich sobre sus adversarios

Por otro lado, la candidata de Juntos por el Cambio aseguró que la dictadura militar en Argentina "no es un tema de números" y que "matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad". Sin embargo, sumó que “Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura, pero es hora de reconcomer a los muertos por las organizaciones armadas”. La exministra consideró "importante el aprendizaje de Nunca Más a la violencia, al uso de la fuerza como forma de acción de organizaciones paramilitares o paraestatales o políticas".

Bullrich también se refirió al saludo final con el candidato libertario, en el que parecía que Javier Milei le iba a negar el apretón de manos, pero finalmente se acercó con un movimiento ondulado, desde arriba: “Milei es un desubicado”, resumió en LN+.

Por último, Bullrich también respondió el cuestionamiento que Massa le hizo respecto de si planificaba echar a su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, tal como pasó cuando fue presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. "No le contesté porque me parece una estupidez. Yo soy Patricia Bullrich, Melconian nunca fue ministro de Economía, fue presidente del Banco Nación, y lo que hizo Macri es lo que hizo Macri. Si yo elegí un equipo, es para que ese equipo se quede", remarcó en la entrevista que concedió en la radio este lunes.

ML / ED