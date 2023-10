Jésica Cirio habla en el Noticiero de Telefé sobre el escándalo en torno a su exmarido, el dirigente político Martín Insaurralde, que también la salpicó a ella a partir de denuncias y el avance de las investigaciones judiciales.

En ese marco, el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak quedó momentáneamente a cargo de la causa por la cual fueron imputadas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y su ex mujer.

"Para mí fue una sorpresa. Me desayuné con eso, y fue bastante fuerte”, comenzó diciendo Cirio, en un living ubicado en medio del estudio, en referencia a la difusión de las imágenes de Insaurralde y la modelo Sofía Clerici a bordo de un yate en Marbella, España.

"Es absolutamente mentira, no es real. Sí firmamos el divorcio pero no hubo arreglo", explicó la conductora al descartar el presunto acuerdo por el cual el intendente de Lomas de Zamora le habría dado 20 millones de dólares. "No entiendo de dónde salió; nunca vi esa cifra toda junta tampoco", insistió.

"Trabajo desde que tengo 10 años y tengo 38 hoy. Nunca dejé de trabajar”, agaregó, al mismo tiempo que sostuvo: “Llevo la misma vida desde antes de conocerlo a él".

En ese sentido, detalló: "Me separé en noviembre del año pasado. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso la situación porque tenemos una hija en común”. Sobre la investigación judicial, comentó: “No tengo cuentas en Uruguay".

“Hay cosas que por supuesto las tiene que explicar él y las personas jurídicas. Yo puedo hablar de mí y de mis cosas. De mis viajes y mi vida”, aclaró.

La relación entre Insaurralde y Clerici

Consultada sobre si conocía acerca de la relación del ex jefe de Gabinete bonaerense con Clerici, contó que tomó conocimiento sobre esto con la difusión de las imágenes a través de las redes sociales. “Me enteré igual que ustedes”, respondió, y dio a entender que se habría tratado de una infidelidad ya que la relación habría comenzado desde mucho tiempo antes.

“Una separación no se da solo por un motivo, se da por un montón de cosas. Se va desgastando y el resto, un poco fue de público conocimiento", afirmó sobre la década que compartió junto al dirigente político, con quien tuvo a su hija Chloe.

“¿Qué me duele más? ¿La infidelidad? ¿El origen del dinero? Todo. Que se expongan situaciones privadas porque más allá de la bronca hay una nena chiquita y que mañana va a ver todas estas cosas", confesó Cirio.

Viajes al exterior

Luego, se manifestó acerca de los registros de vuelos al exterior del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia que entregó Migraciones a la Justicia como parte de la investigación. En total, se tratan de más de 200 viajes entre 1999 y 2023.

Por ese motivo, aclaró por qué se encuentran tantos viajes a Colombia en el itinerario de vuelos de Insaurralde en los últimos años: “En Colombia en el 2014 fallece mi tía y fui mucho tiempo a acompañar a mi familia. Fue bastante duro para toda mi familia".

Martín Insaurralde.

"Mi economía era mi economía. No puedo hablar de sus viajes”, destacó durante el reportaje. “No son cosas que me corresponda contestar a mí. No porque no las quiera contestar, sino porque no me corresponde”, añadió.

El día después del escándalo

Jésica Cirio contó que habló brevemente con Insaurralde después de que aparecieran las fotos con Clerici, mediante un breve mensaje: “No puedo negar que es un papá súper presente. Fue un shock. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo. Necesito trabajar y que esto se aclare para no tener conflicto”.

También reveló que algunas marcas le plantearon dejar de trabajar con ella, aunque continuará con su tarea en Telefe: “En La Peña sigo, por supuesto. Quiero que se aclare lo antes posible. A mí nunca me hizo regalos costosos. Y necesito trabajar, amo trabajar. En la vida no estamos para arrepentirnos porque no hay tiempo, estamos para aprender y para evolucionar”.

La también modelo aclaró que no está nuevamente en pareja, aunque está conociendo a alguien: “No estoy sola, estoy conociendo gente. No tengo novio, no hay título y no tengo nada para contar”.



