El abogado que denunció a Martín Insaurralde, Santiago Dupuy de Lome, aseveró que si se deja pasar la corrupción "no podemos vivir como corresponde que vivamos los argentinos". Los motivos por los que denunció y el acuerdo de divorcio entre Jesica Cirio y el ex jefe de Gabinete de ministros de Buenos Aires, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué lo impulsa a realizar tantas denuncias a tantos funcionarios? Cuéntenos la motivación más existencial, independientemente del orden jurídico.

Más que nada es porque no se puede dejar pasar siempre la corrupción. Si vamos a dejar pasar la corrupción no podemos vivir como corresponde que vivamos los argentinos.

En líneas generales, ¿el tema de corrupción es lo que motiva sus denuncias?

Es que este gobierno nos lleva a eso. Es un gobierno de corruptos, una banda de ladrones y no podemos permitir que nos gobiernen así.

¿Las causas de corrupción del gobierno de Mauricio Macri también las denunció?

La única que tenía entendido y que denuncié fue la del ex ministro Sergio Bergman, por ejemplo.

También están los casos de los parques eólicos, las autopistas, los Panamá Papers...

Lo hizo un diputado que no es santo de mi devoción y está peleado conmigo, que es Rodolfo Tailhade.

Este martes hablábamos con otro abogado, Enrique Guillermo Avogadro, que había hecho una denuncia sobre las dificultades de probar el delito cuando se trata de una persona que en su declaración jurada tiene tan poco dinero y, al mismo tiempo, se supone que en el acuerdo de divorcio que hizo con su ex mujer no debe constar ni que ella pidió 50 millones de dólares y después dio 20 millones de dólares, como son todas las versiones.

Cuéntenos cómo cree que tendría que avanzar la investigación para probar realmente que esas versiones luego se demuestran que son irrebatibles.

Primero, es una causa de enriquecimiento ilícito. En lo que se expone es que la prueba es al revés, la tiene que dar el denunciado y no el juez ni el fiscal.

Puede decir: "Si yo no tengo más que 60 mil dólares" de patrimonio...

60 mil dólares de esa declaración jurada, que sabemos que son en pesos.

¿Cómo sigue? Él dice: "Solamente tengo 60 mil dólares y las versiones son mentira". No sé si usted tuvo acceso al acuerdo de dentro de la sede de juicios de divorcios, supongo que allí no debe haber ninguna constancia de que haya un acuerdo por tantos millones de dólares.

¿Cómo avanza usted? Porque es claro que tenemos el mismo interés de descubrir la corrupción, lo que estoy tratando de hacer es ayudar a la audiencia a comprender cómo puede evolucionar la causa.

Uno puede investigar pidiendo, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Migraciones, el día de salida, de dónde salió, cómo salió, y si salió en avión privado vía Uruguay y desde ahí a España.

Ya de por sí, entonces, si viajó a Uruguay y lo hizo en un avión privado, como se dice, tendríamos que pensar que el alquiler de un avión privado para ir hasta Uruguay son alrededor de 3.000 dólares, lo cual tampoco le daría al blanco con el sueldo de él como ex jefe de Gabinete de ministros de la Provincia.

Me parece que hasta ahí es lo mismo de Lago Escondido, eso de "lo pagó un amigo". La diferencia es que hay 20 millones de dólares y ahí es donde está el punto crucial.

Él dice "el barco me lo regaló un amigo de Clerici", pero si hay 20 millones de dólares en una cuenta ahí sí nos encontramos frente a un hecho, como fue en el caso de la corrupción del kirchnerismo cuando se mostraban los bolsos de López, ahí ya no quedan más dudas.

¿Cómo imagina que se podría llegar a demostrar ese enriquecimiento ilícito? Si quiere avanzo en lo que nos dijo Avogadro, que era que si el dinero pasó por Estados Unidos y un juez argentino lo pidiese, Estados Unidos podría dar lista de quiénes integran una sociedad anónima o una sociedad innominada en un paraíso fiscal en el que podría estar finalmente Insaurralde

Pero no sé cuál es su camino de la ruta del dinero, ¿cómo lo establecería usted?

Supuestamente, por lo que también dijo que Carlos Pagni, hay una plataforma financiera.

Su denuncia es anterior a lo que dijo Pagni, entonces.

Claro. La denuncia mía fue el lunes a la mañana, fue la primera que ingresó en Comodoro Py y Pagni lo dijo a la noche. Pero bueno, ahí ya unos datos más sobre los cuales el fiscal que lleve a la delegada de la causa por el juez puede investigar, que por esa plataforma fue al Bank of America y de ahí a Uruguay.

Si el fiscal quiere, puede encontrar la trazabilidad de esa plata, puede llamarla a Jesica Cirio, al piloto del avión.

Obviamente, Cirio declarará que no es así porque, de lo contrario, quedaría ella expuesta a ser condenada también. O sea, no se podría esperar, no sería lógico esperar que Cirio fuera un aportante de pruebas en ese sentido.

Está puesto en el acuerdo del divorcio que él le paga 30 mil dólares por mes de cuota alimentaria.

Ahí si tiene un punto, por eso le decía. Usted tuvo acceso al acuerdo de divorcio que está en los tribunales argentinos.

También está la casa que ellos acaban de comprar en Nordelta, que no le estaría dando el blanco para comprarla.

¿Qué dice el acuerdo de divorcio de Cirio e Insaurralde en Argentina?

Lo que tengo entendido, porque no lo tengo en mano obviamente, es que él le daría una cuota mensual de manutención de 30 mil dólares más esos 20 millones de dólares que aparentemente le dio a una cuenta al exterior.

Pero eso no puede constar en el acuerdo en un tribunal argentino. O sea, usted dice que no tiene acceso, 20 millones de dólares no podría porque no coincide con su declaración jurada. Es decir, si eso existió tiene que ser algo que no esté en juzgado argentino, tiene que ser un acuerdo privado en otro lugar.

Eso también se tiene que homologar ante la Justicia.

No, porque si es un acuerdo privado en el exterior no se homologa frente a la Justicia. No puedo creer que el acuerdo de separación de divorcio de Cirio en un tribunal de Argentina conste que hay 20 millones de dólares, eso es lo que digo.

Ahora, si usted cree que sí, le pido que me ayude a comprender. Tiendo a creer que si eso existió en el acuerdo en Argentina es por un monto mucho menor y que luego hay un acuerdo privado fuera del juzgado en Argentina, porque aquí él no podría declarar esa cantidad.

No sé hizo en un juzgado, primero. Sí se hizo entre privados con abogados.

Pero si hay un divorcio tiene que intervenir un juez. Para resolver el matrimonio tiene que intervenir un juez.

Para tener validez, el acuerdo privado de la división de bienes se tiene que homologar ante un juzgado.

Claro. Pero se homologa ante un juzgado un acuerdo por una cantidad en la que no consta eso y por otro documento se hace un acuerdo que no consta, lo que consta en el tribunal es que hubo un acuerdo y las partes concuerdan por una cantidad que figura en el tribunal, que ahí no pueden ser los 20 millones de dólares.

Pero bueno, estamos hablando de supuestos. Lo que veo es que usted no tuvo acceso a eso. O sea, simplemente hace la denuncia por lo que dijo Pagni.

En realidad, es por lo de Insaurralde. Lo que pasa que Jesica Cirio es partícipe necesaria de la corrupción de Martín Insaurralde.

Pero para eso necesitamos una prueba. Hasta ahora, todo lo que tenemos es lo que dijo Pagni.

No. Es todo lo que demostró Insaurralde en estos 15 días que se fue a Marbella.

Pero estos 15 días que se fue a Marbella no demuestran los 20 millones de dólares. Irse a Marbella es un escándalo, pero él puede llegar a demostrar que se lo pagó alguien. Ahora, 20 millones de dólares no se lo pudo haber pagado nadie o tampoco 30 mil dólares por mes, como usted dice, no podría pagárselo nadie.

Es esencial para hablar seriamente acceder al acuerdo de divorcio de Insaurralde en la Justicia. Pensé que lo tenía, por eso lo llamaba. Cuando tenga datos concretos, nos avisa y nosotros iremos dando todos los datos que vayamos teniendo. ¿Le parece bien?

Perfecto.

