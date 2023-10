El politólogo Gustavo Marangoni sostuvo que el caso de Martín Insaurralde se trata de un hecho no menor y afirmó que perjudica las posibilidades Sergio Massa, más que las de Axel Kicillof. “La que tiene que poner cuatro delanteros es Patricia Bullrich, porque es la que, de alguna manera, se la ubica en la tercera posición”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Es posible, con la cantidad de dinero que se maneja en la provincia de Buenos Aires generar, aún con las peores prácticas, esa cantidad de dinero "en negro"?

Coincido con la opinión de Carlos Ruckauf, evidentemente no, el sentido común sugiere que no. Obviamente será, a partir de estos últimos días, una decisión de la Justicia investigar de dónde proviene.

En términos electorales, en el contexto que está la Argentina, esto ya tiene una interpretación de un artefacto político, en el último tramo de la campaña, se muestra muy poderoso. Primero porque involucra al ahora ex jefe de Gabinete de la Provincia, y después porque Lomas, junto con Matanza, son los dos puntos centrales de equilibrio de la política, del conurbano en general, y la tercera sección electoral.

Recordemos que Lomas es el segundo distrito más poblado, que Insaurralde era jefe de Gabinete, que Otermín (que proviene de ese mismo distrito y que es candidato a intendente) es el presidente de la Legislatura. Así que evidentemente se trata de un hecho no menor en todo el sistema político del conurbano, pero además con una implicancia a nivel nacional.

Porque uno podría inferir que, en términos políticos, quizá perjudica más las posibilidades de Sergio Massa que las de Axel Kicillof de concentrar su voto, porque además, sobre Axel puede haber distintas controversias pero no vinculadas a la honestidad de su persona o de su gestión.

Así que veremos en los próximos días, y sobre todo con los datos del 22 de octubre, cuáles son las consecuencias definitivas de estos hechos sucedidos a partir del último sábado, que seguramente van a tener una trascendencia que se va a extender bastante más allá del 22 de octubre, independientemente de quién sea elegido gobernador de la Provincia.

¿Cuánto afecta a Máximo Kirchner, a La Cámpora y a la propia Vicepresidenta que quien era el delegado de su sector en el gobierno de Axel Kicillof termine de esta manera?

A eso me refería cuando decía que las consecuencias se van a extender más allá del 22 de octubre. Lo que pasa es que lo que afecte a Máximo y a Cristina hoy, es menos relevante que lo que afecta a Massa y a Kicillof, porque si Sergio Massa tienen dificultades para conseguir más votos, obviamente va a tener menos posibilidades de llegar al balotaje.

Pero a la vez, la boleta en todos los distritos, y la provincia de Buenos Aires no es una excepción, la punta, la del presidente, es la que arrastra a la del gobernador que está en el medio. Entonces, habrá que ver cuál es el impacto en votos, en un padrón electoral que representa casi 38 puntos del padrón nacional.

Esto explica por qué Javier Milei viene profundizando su campaña en la Provincia más que en el resto del país, porque es el primer distrito donde tuvo una performance más baja que en el interior, así que si él levanta sustancialmente los votos, y todo llevaría a pensar que tiene posibilidades de hacerlo, sobre todo a partir del último sábado, son mayores las posibilidades de triunfar en primera vuelta.

Paradójicamente, termina beneficiando a Kicillof, y no sólo previamente sino a posteriori, porque luego quedaría como líder del peronismo bonaerense, y si perdiera Sergio Massa, del peronismo en su conjunto.

Sí, pero también hay que tener en cuenta que la Provincia es muy dependiente de fondos discrecionales del Gobierno Nacional, y lo cierto, es que si hay algo que le ha cumplido Alberto Fernández a Cristina es el financiamiento a la provincia de Buenos Aires.

La pregunta es qué podría suceder a partir del 10 de diciembre si el gobierno provincial tiene un signo y el gobierno provincial tiene otro, ¿seguiría fluyendo ese financiamiento?

De hecho, en el caso que sea Javier Milei, él ha sido muy enfático en que parte de la motosierra pasaría precisamente por el recorte de fondos discrecionales de la Provincia, y uno piensa que si la provincia de Buenos Aires representa el 40% del producto bruto nacional, buena parte de ese recorte debería afrontarlo la provincia de Buenos Aires. Así que, habría que ver cuál sería la situación de la provincia con un Axel gobernador y un Milei presidente.

El hecho de que Milei se concentre en la provincia de Buenos Aires, por esto que decíamos, casi 40% del total de los votos, con un objetivo de mejorar performance a nivel nacional, ¿también eleva, de alguna manera, a su candidata a gobernadora de la Provincia?

¿Le quita votos a Juntos por el Cambio, dado que en la Provincia no hay balotaje, y termina beneficiando a Kicillof?

Es muy probable que si crece, su candidata también crezca, pero ahí hay como una suerte de ventaja para Kicillof, porque en última instancia tiene una ventaja adicional a la que tiene Sergio Massa.

Unión por la Patria tiene dos oposiciones, eso le permite hasta el momento abrigar la expectativa de un ingreso al balotaje, pero Axel Kicillof también cuenta con dos oposiciones y con la ventaja de no tener balotaje, así que si Axel llegara a obtener un voto más, porque hay otros dos candidatos que se canibalizan entre sí, Néstor Grindetti y Carolina Píparo, el beneficiado de esa disputa y de un eventual crecimiento de Javier Milei sería el actual gobernador de la Provincia.

O sea que la tiene más fácil Kicillof que Massa...

Absolutamente.

Claudio Mardones (CM): ¿Píparo tiene chances de crecer en este momento?

Está estrictamente vinculado al impulso que le pueda dar Javier Milei, tendría que hacerlo de una manera sustantiva y habrá que ver cómo impacta electoralmente el tema Insaurralde, que quizá lo pueda ayudar, pero se presenta como un panorama difícil.

Además, si el sistema electoral de la Provincia fuese distinto, si uno eligiera convencionales y luego un gobernador, habría posibilidades, pero en este contexto, es Píparo o Grindetti, alguno de los dos tendría que bajarse y eso no está contemplado en la alternativa de nadie.

Yo mencionaba el tema del financiamiento, y creo que se abre otro capítulo muy interesante, que es la Legislatura. Aunque Axel Kicillof gane, el control de la Legislatura no estará en manos de Unión por la Patria, tanto en el Senado provincial como en legisladores provinciales.

Tendríamos una provincia de Buenos Aires que siempre es el punto de equilibrio y desequilibrio del sistema político nacional, con el tema financiamiento abierto, desde Nación a Provincia, y con la aprobación o no de las iniciativas del gobernador en la Legislatura.

Así que vamos a un panorama político que viene interesante desde el punto de vista del observador, y seguramente no tan atractivo desde el punto de vista de los protagonistas.

Alejandro Gomel (AG): Se viene el segundo debate y se especula que el tema Insaurralde va a ser central. ¿Qué debería hacer el candidato oficialista?

En términos futbolísticos, ir a buscar un punto de visitante. Hay momentos donde vos no propones los puntos, con 140% de inflación en ascenso, con un dólar que está en el centro de la cuestión, porque la economía se está polarizando cada vez con más velocidad de cara al 22 de octubre y, eventualmente, a lo que puede venir el 19 de noviembre un balotaje, y con este caos dando vuelta, un empate es un súper resultado, hasta uno abajo es un súper resultado.

Uno tiene la impresión de que para un candidato, que desde el punto de vista declarativo, narrativo, que es articulado, me refiero a Sergio Massa, es muy difícil encontrarle errores no forzados, a lo mejor el error no forzado es la economía para el oficialismo, pero no sus declaraciones.

Uno supone que el próximo domingo la que tiene que poner cuatro delanteros es Patricia Bullrich, porque es la que, de alguna manera, en la opinión pública, en el Círculo Rojo y en el ámbito periodístico, se la ubica en la tercera posición. Ya no le queda tanto tiempo para tratar de revertir eso, y uno supone que tendrá que complementar su performance del domingo pasado.

Ella en el debate arranca bien en el empaque, lo encara a Massa y lo pone en un lugar bastante arrabalero, pero cuando tiene que desarrollar la idea empieza a tener problemas de la fluidez en la narrativa de su discurso. Entonces, eso es algo que va a tener que corregir, no tiene mucho tiempo y en el debate del próximo domingo tendrá que definir si pone sus cañones contra Massa o contra Milei.

Porque lo esencial en un debate es elegir el adversario al cual se quiere arrinconar y con el cual se quiere polemizar: con todos no se puede, contra dos es difícil y me imagino que en el búnker deben estar pensando esto.

¿Crees que hay posibilidades de que lo de Insaurralde se transforme en un punto de inflexión electoral, si es que desde muchos medios se lo sigue de manera implacable de acá hasta el 22, como pudo haber sido el caso de la foto de la fiesta de Olivos o el cajón de Herminio Iglesias?

El hecho tiene todos los ingredientes para poder calificar y hacer una suerte de cajón de Herminio, ahora, si al capítulo conocido se le llegan a sumar más capítulos que aporten más datos, eso contribuiría a lo esencial, que es mantenerlo en la conversación, como decía Mora y Araujo.

Los temas que son parte de la conversación de la opinión pública tienen una fuerza y un poder que muchas veces la política no comprende, porque cree que es político lo que discute la dirigencia política o aquellos que, como usted periodista y nosotros analistas, estamos alrededor, pero lo que tiene fuerza política es lo que conversa la gente en el trabajo, en los grupos de WhatsApp, en la cola del supermercado o la farmacia.

Este tema se conversa precisamente en todos esos lugares. Mientras se mantenga y eventualmente se alimente, su potencial dañino crece en términos del oficialismo.

El hecho de que cada vez que hay elecciones aparezcan estos hechos, ¿le asignas algún papel a los Servicios de Inteligencia públicos y privados o crees que siempre aparecen y simplemente le damos esta relevancia porque hay elecciones?

La verdad, no lo sé, pero creo que tampoco tiene demasiada importancia. La importancia es el efecto que produce, después podemos discutir hasta que el infierno se congele sobre los servicios, podemos hacer una serie de espionaje al respecto, pero eso es mucho menos atractivo que el efecto y el impacto que genera, porque son imágenes que concentran buena parte de las ideas previas que la comunidad tiene respecto de la política.

Es como en su momento fue la famosa fiesta de Olivos, tiene tanta potencia que es poco lo que hay que explicar porque, de alguna manera, es una suerte de exposición pornográfica. El erotismo, a diferencia de la pornografía, deja algo a la imaginación.

Entonces, cuando aparecen estos hechos que dejan todo exhibido su potencia, es tan fuerte y penetrante que el mecanismo de cómo se haya producido queda para el interés de nosotros, que nos gusta tratar de ver los microrelatos, pero al ciudadano común le basta con observar la situación y decir “esto es así”.

Valdría la pena transmitir a los ingenuos políticos que sus comportamientos que no tienen consecuencias en los años no electorales, sí las tienen en los electorales. Observamos que Insaurralde comenzó a viajar a Marbella el año pasado y que aparece cuando tiene que aparecer.

Exactamente, cuando más daño genera. A mayor cercanía de las elecciones, mayor potencialidad destructiva.

